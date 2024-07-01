Виллиан Жозе: «Многие бразильцы вошли в историю «Спартака», и я тоже надеюсь внести свой вклад. Я уже понял, что Москва – очень красивый город»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Виллиан Жозе Футбол

Виллиан Жозе прокомментировал переход в «Спартак».

– Как прошел твой первый день в Москве?

– Отлично! На самом деле я приехал очень рано, было примерно 3 часа утра, поэтому пока увидел не так много. Но уже понял, что Москва – очень красивый город. Надеюсь, что буду счастлив здесь.

– Сегодня в Москве жара, а готов ли ты к более холодному климату?

– Да, конечно. Я готов ко всему. Думаю, что приезд сюда – отличная возможность для меня и новый опыт: другая культура, другая страна. Так что я готов и очень мотивирован на предстоящий сезон.

– Что ты знаешь о нашем клубе?

– Я не был хорошо знаком с клубом, но слышал о нем от друзей, которые уже пересекались со «Спартаком». Благодаря этому было намного проще принять решение приехать сюда. В «Спартаке» всегда было много бразильских игроков. Многие из них вошли в историю клуба, и я тоже надеюсь внести свой вклад.

– Ты уже знаком с Деяном Станковичем?

– Нет, с ним пока не удалось поговорить. Но я очень хорошо помню гол, который он забил в Лиге чемпионов. Когда вратарь отбил мяч головой, а Станкович пробил с центра поля. Это было супер. Думаю, это самый запоминающийся для меня момент с его участием, – сказал форвард, перешедший из «Бетиса».

Фото: spartak.com

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33 комментария
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Кто в Москве не бывал — красоты не видал (с)
+53
-7
+46
Педро Роша вошел в историю 👍🏻
+40
-14
+26
Ответ Nogoi89
Комментарий скрыт
Сравни количество россиян в старте Спартака и Зенита
+29
-6
+23
Ответ Зелёный гопник
Педро Роша вошел в историю 👍🏻
Кариока-дуойка
+21
-2
+19
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Как остроумно. вау
+20
-3
+17
Робсон, Алекс, Веллитон, Айртон, Жоао Карлос, Луис Адриано, Кариока, Ибсон, Моцарт, Ромуло, Мойзес, Жедер. Много достойных бразильцев в команде было, надеюсь новичок не подведёт и пополнит список. Добро пожаловать
+17
-6
+11
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Тоже хочешь ?
+10
-2
+8
удачи Жозе, бразильцы кстати в Спартаке приживаются неплохо, Алекс, Веллитон, Аиртон, Адриано, Ари, даже Кариока порой играл неплохо в некоторых играх.
+7
-2
+5
Ответ Nogoi89
Комментарий скрыт
В Спартаке своих добрая половина основы и на лавке + .
О чем вы?
+8
-3
+5
Ответ Nogoi89
Комментарий скрыт
Для начала посчитай сколько бразильских игроков в Спартаке и в Зените, а потом сколько воспитанников играют за основу, а потом будешь такие сообщения писать. Нашелся тут остряк
+6
-2
+4
Жозе удачи в Спартаке.
+2
0
+2
Ответ Алексей Спартаковский
удачи Жозе, бразильцы кстати в Спартаке приживаются неплохо, Алекс, Веллитон, Аиртон, Адриано, Ари, даже Кариока порой играл неплохо в некоторых играх.
Ари не надо в этот ряд ставить
+2
0
+2
спасибо спартаку за привоз качественных легов из топ-чемпов. вся рпл на зените со спартаком держится
+1
0
+1
Да, бразилы часто ко двору приходится, в отличие от аргентинцев
+1
0
+1
Ответ dimonivanov
Ари не надо в этот ряд ставить
Ари по поведению на поле мерзкий игрок, конечно, не поспоришь, но как футболист пользу Спартаку он приносил
+1
0
+1
Ответ Спартак сила
Дошиком
Я бы сказал бичём(или бомжом) 🤣
+1
0
+1
Ответ Svensson 70
Интересно, тарелку Борща ему налили уже 🤔🙄?
В такую жару, думаю, холодный свекольник.
0
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Ответ Nogoi89
Комментарий скрыт
сколько легионеров в старте Спартака, а сколько в Зените?
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Ответ Хоуленд Рид
Кто в Москве не бывал — красоты не видал (с)
я с тобой полностью согласен!!!
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питерские раньше спартачей комменты настрочили))
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Бразилец 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ох не завидую я обороне остальных клубов РПЛ😌
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