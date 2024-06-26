Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Пока нет решения суда по экстрадиции в Голландию, строить догадки невозможно. Мы на связи с ним и его адвокатами»

Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

– История с Промесом загадочна. Верно ли, что он вот-вот вернется?

– К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждет решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно.

– Насколько вы вовлечены в процесс возможного возвращению в Россию – как осуществляется взаимодействие с игроком?

– Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.

– Срок контракта с Промесом истечет через 5 дней, и он не был продлен автоматически в силу того, что игрок не был в России четыре месяца – именно такой статус сейчас у клуба по взаимодействию с форвардом?

– Да.

– Если он вернется в Россию, клуб готов продлить контракт?

– Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше, – сказал .

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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