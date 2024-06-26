Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Пока нет решения суда по экстрадиции в Голландию, строить догадки невозможно. Мы на связи с ним и его адвокатами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.

– История с Промесом загадочна. Верно ли, что он вот-вот вернется?

– К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждет решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно.

– Насколько вы вовлечены в процесс возможного возвращению в Россию – как осуществляется взаимодействие с игроком?

– Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.

– Срок контракта с Промесом истечет через 5 дней, и он не был продлен автоматически в силу того, что игрок не был в России четыре месяца – именно такой статус сейчас у клуба по взаимодействию с форвардом?

– Да.

– Если он вернется в Россию, клуб готов продлить контракт?

– Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше, – сказал Олег Малышев.

Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.

Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Похоже, Квинси вырвется в Россию. Как?!

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22 комментария
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Ты мне Аню где хочешь сыщи, слышь? Скажи, мол, человек от Фокса пришёл, весточку притаранил..
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Но соевые хомячки уже решили все за мясных
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Причём здесь выпустят в Россию или не выпустят? Человек осуждён за два разных преступления: контрабанду наркотиков и нападение с ножом на человека. О чем вообще тут можно говорить? Им вообще плевать на вопросы человечности, социальной справедливости, что преступник должен сидеть в тюрьме, а не бегать по полю на глазах у всех?
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Промес должен сидеть в тюрьме.
То, что МИД РФ пытается, чтобы этот тип избежал заслуженного наказания - позор
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Крепче держите связь! ))
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Кстати можно было сборы в Эмиратах провести с Промесом....
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Кавазашвили с Губерниевым на днях утверждали что он уже тут))
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Кстати, я не задумывался. Промес же, как гражданин Голландии, в РФ находится на основе визы. И видимо, его виза прекращает действие примерно одновременно с окончанием трудового договора.
То есть безусловно Промес приехать в РФ не сможет.
И тут возникает вопрос, а какие основания не давать визу иностранцу? Надо посмотреть.
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Пора вместо контракта пинать мячом в стену прогулочного дворика!
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Раз под залог выпустили,значит учли кроме голландского и русский запрос на экстрадицию Промеса за налоговые нарушения в России. Не будут рассматривать, в какой стране более отягчающие обстоятельства уголовных дел. Выдадут России,а адвокаты Промеса убедят об этом суд .
Промес уже играет в футбол в товарищеских матчах в Дубае на учебном школьном стадионе , где арендуют поле спорт школа Мамаева. Неплохой стадион для обычной школы.С утра до обеда там школьные уроки. После 16.00 уже занимаются футбольные секции и школа Мамаева тоже.
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Вернётся паханом, будет держать Тарасовский общак и говорить:’’ Жизнь хавбекам, вечер на поле, кто по амплуа будешь? " :)
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Ответ Wiley Fox
Думаю, если его отпустят в Россию, то Газпром все сделает, чтобы его в России посадить
А по какой статье его в России сажать? Ну если только подрежет кого-нибудь, или возьмëтся за старое хорошо освоенное занятие, торговлишкой веселящей травкой. Наладит связи с цыганской мафией, тем более и внешне похож.
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Ответ TheCasper13
«Преступник должен сидеть в тюрьме»
Или играть в Спартаке!
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