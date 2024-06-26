Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Пока нет решения суда по экстрадиции в Голландию, строить догадки невозможно. Мы на связи с ним и его адвокатами»
Гендиректор «Спартака» высказался о ситуации с Квинси Промесом.
Ранее сообщалось, что Промес скоро вернется в Россию из ОАЭ – вопрос возвращения 32-летнего нидерландца близок к решению на уровне министерств двух государств. Москвичи заключат с игроком новый контракт, как только он вернется в РФ.
– История с Промесом загадочна. Верно ли, что он вот-вот вернется?
– К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждет решения суда по экстрадиции в Голландию. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно.
– Насколько вы вовлечены в процесс возможного возвращению в Россию – как осуществляется взаимодействие с игроком?
– Мы на связи с Квинси, с его адвокатами.
– Срок контракта с Промесом истечет через 5 дней, и он не был продлен автоматически в силу того, что игрок не был в России четыре месяца – именно такой статус сейчас у клуба по взаимодействию с форвардом?
– Да.
– Если он вернется в Россию, клуб готов продлить контракт?
– Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше, – сказал Олег Малышев.
Напомним, в середине мая футболиста московского клуба освободили из-под стражи под залог. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Игрок был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ. Дело игрока о ДТП в Дубае было закрыто.
Суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
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То, что МИД РФ пытается, чтобы этот тип избежал заслуженного наказания - позор
То есть безусловно Промес приехать в РФ не сможет.
И тут возникает вопрос, а какие основания не давать визу иностранцу? Надо посмотреть.
Промес уже играет в футбол в товарищеских матчах в Дубае на учебном школьном стадионе , где арендуют поле спорт школа Мамаева. Неплохой стадион для обычной школы.С утра до обеда там школьные уроки. После 16.00 уже занимаются футбольные секции и школа Мамаева тоже.