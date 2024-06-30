Александр Мостовой: «Спартак» не привезет в РПЛ игрока уровня Промеса, сейчас футболисты такого класса к нам не поедут. Если Квинси вернется, то однозначно усилит команду»
Александр Мостовой высказался о возможном возвращении в «Спартак» Квинси Промеса.
Ранее сообщалось, что 32-летний нидерландец скоро вернется в Россию из ОАЭ. Вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств.
Напомним, на родине Промес заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма и к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Спартак» не сможет привезти игрока уровня Промеса. Сейчас в РПЛ футболисты такого класса не поедут. Так что, в какой бы форме Квинси ни находился, если он сможет вернуться, то однозначно усилит нынешний «Спартак».
У красно-белых есть проблемы с нападением. Возможное возвращение Промеса поможет их решить», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Лишние несколько голов в сезоне не стоят того, чтобы так позориться.
Я всегда рад посмеяться над спартаком , но когда такую дичь пишут даже я свирепею
По бэкграунду трансфер Угальде от Промеса вообще ничем не отличается, теперь всё зависит от самого игрока.
Какого «такого класса»? Ощущение, что разговор идёт о Мбаппе, как минимум.