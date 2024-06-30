Александр Мостовой: «Спартак» не привезет в РПЛ игрока уровня Промеса, сейчас футболисты такого класса к нам не поедут. Если Квинси вернется, то однозначно усилит команду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном возвращении в «Спартак» Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что 32-летний нидерландец скоро вернется в Россию из ОАЭ. Вопрос близок к решению на уровне министерств двух государств.

Напомним, на родине Промес заочно приговорен к 6 годам тюрьмы по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма и к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Спартак» не сможет привезти игрока уровня Промеса. Сейчас в РПЛ футболисты такого класса не поедут. Так что, в какой бы форме Квинси ни находился, если он сможет вернуться, то однозначно усилит нынешний «Спартак».

У красно-белых есть проблемы с нападением. Возможное возвращение Промеса поможет их решить», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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34 комментария
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По игре-то он Спартак усилит, но с моральной точки зрения то, что возвращение Промеса хотя бы обсуждается - это дно.
Лишние несколько голов в сезоне не стоят того, чтобы так позориться.
+18
-4
+14
Ответ Доктор Верховцев
«футболисты такого класса к нам не поедут» Какого «такого класса»? Ощущение, что разговор идёт о Мбаппе, как минимум.
как минимум, один из лучших легионеров в истории Спартака и РПЛ. Вопросы?
+33
-22
+11
Ответ ЫЫыыы
Антоха даже в двадцатку лучших в РПЛ не войдет. Не ТОП ни в Европе, ни в РПЛ. Диара, Бусуфа, Крыховяк, Фернандешь, Жау Марио, Чорлука, Иванович .... это только в Локо игроки уровнем выше Промеса.
Ля ну какой Бусуфа выше уровнем Промеса ? Че ты несёшь балбес
Я всегда рад посмеяться над спартаком , но когда такую дичь пишут даже я свирепею
+6
-1
+5
Ответ Доктор Верховцев
Какого «такого класса» футболисты не поедут? Промес качественный лег для РПЛ, не более того. Не сильнее того же Халка, Лава, Малкома. А быть лучшим легионером в Спартаке вообще не проблема, глядя на всяких педрош.
Ну и где Халк, Лав и Малколм?
+7
-2
+5
Ответ Nothern Lord
По игре-то он Спартак усилит, но с моральной точки зрения то, что возвращение Промеса хотя бы обсуждается - это дно. Лишние несколько голов в сезоне не стоят того, чтобы так позориться.
Да и парню уже 32, а что там после полугода без футбола вообще неизвестно. Поэтому со всех точек зрения дичь
+4
-1
+3
Ответ Доктор Верховцев
Какого «такого класса» футболисты не поедут? Промес качественный лег для РПЛ, не более того. Не сильнее того же Халка, Лава, Малкома. А быть лучшим легионером в Спартаке вообще не проблема, глядя на всяких педрош.
Он лучший легионер в истории РПЛ, если что
+5
-2
+3
Поставьте ему памятник в Тарасовка и назовите стадион его легендарным именем
+10
-9
+1
Много вообще знали о Промесе до перехода в Спартак? Был обычный уголёк с неплохой статистикой, которая в случае с Голландией, вообще ничего не значит. Прибавил он и вышел на новый уровень уже в Спартаке.
По бэкграунду трансфер Угальде от Промеса вообще ничем не отличается, теперь всё зависит от самого игрока.
+2
-1
+1
Кто и зачем с тобой им общаеться
0
0
0
Ответ ЫЫыыы
Антоха даже в двадцатку лучших в РПЛ не войдет. Не ТОП ни в Европе, ни в РПЛ. Диара, Бусуфа, Крыховяк, Фернандешь, Жау Марио, Чорлука, Иванович .... это только в Локо игроки уровнем выше Промеса.
Ага. Карлос: «Ну да, пошёл я нафиг...»
+1
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Ответ евГений
как минимум, один из лучших легионеров в истории Спартака и РПЛ. Вопросы?
Бред не неси, спартака да, но не рпл это точно)
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Ответ Доктор Верховцев
Саня! И ты туда же?! «приговорен к 6 годам тюрьмы по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма и к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.»
ты прям всë посчитал, какой молодец!
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Кто и зачем с ним общаеться
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И от понимания, что это так, ещё досаднее
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Торговля героином в крупном размере это тяжкая статья,это например если бы он убил человека(хотя он покушался) то сказать но он в футбол играет отлично
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Столько россиян кайфуют в Европе, на которых в России заведены дела или уже присуждены сроки и думаю никто там не возмущается, мол что они у нас делают, раз их в России осудили, а у нас тут разнылись на счёт промеса..... В России он чист, ничего криминального не сделал, так что идите лесом
+4
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Мост в доле?
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Виллиан Жозе же вроде поехал в рфпл вполне может стрельнуть на уровне Промеса. В Сосьедаде был хорош
+3
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0
Комментарий удален модератором
«футболисты такого класса к нам не поедут»
Какого «такого класса»? Ощущение, что разговор идёт о Мбаппе, как минимум.
+16
-16
0
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