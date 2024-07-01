УЕФА не накажет Беллингема, помахавшего рукой возле паха в матче со Словакией, и Райса, назвавшего Кальцону «лысым мудаком»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Сборная Словакии по футболу Арсенал Евро-2024 Деклан Райс Джуд Беллингем брань Франческо Кальцона Футбол

Джуда Беллингема не накажут за неприличный жест в матче со сборной Словакии.

Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной Англии помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, УЕФА вряд ли накажет Беллингема за этот жест.

Наказания, скорее всего, избежит и Деклан Райс, назвавший главного тренера сборной Словакии Франческо Кальцону «лысым мудаком» и «ссыклом». 

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53 комментария
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Ну это же Англия, как тут их накажешь, добавили в Уефа.
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Ответ Caniball
Ну это же Англия, как тут их накажешь, добавили в Уефа.
Райс: Ссыкуны
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Швейцарцам на заметку, когда отдерут этих ноунеймов!
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двойные стандарты
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Ответ meringue
а кого-то наказали за подобное уже?
Роналду вроде наказали за то, что шарфик в пах засунул. Беллингем из той же оперы, невоспитанный быдлан, должен быть наказан.
+21
-6
+15
Ну кто его накажет то, он уже как памятник все только пылинки с него сдувают. Про Райса смешно конечно, если слово лысый убрать, то будет прям обращение к Саутгейту.
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Срочно наказать сборную Словению и Словакии за сложные названия и выкинуть с евро!
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Ответ Caniball
Ну это же Англия, как тут их накажешь, добавили в Уефа.
Действительно ! Родоначальникам всё можно))
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Тренеру словакии надо заявить о своей нетрадиционной ориентации и тогда райсу впаяют дискву :))
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Очень хочется после такого, чтоб часовщики их надрали. Что, кстати, вполне реально .
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Ответ фанат спартака с 1967
если даже игроки ведут себя как быдло,что же ждать от их болел забаннить пендосов на пару лет для профилактики
А причем тут сборная США?
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+6
Негра понятно нельзя, потому что негр, а белый скорее всего радужный, как и вся его переоценённая сборная...
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-2
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Было бы странно если бы наказали, для Британии УЕФА не указ... А нужно было!😡
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Британские джентельмены
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Ответ cektor
двойные стандарты
а кого-то наказали за подобное уже?
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если даже игроки ведут себя как быдло,что же ждать от их болел
забаннить пендосов на пару лет для профилактики
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Ответ Real_v_dushe
Жест Джуда вообще ни к каким словакам не относился и непонятно вообще, откуда этот бред берётся, а вот за скорбления, как у Райса, конечно, надо наказывать. Это неправильно, когда такие вещи игнорятся.
Неправильно - это когда ты лицемеришь. Жест запостили на спортсе, а если бы не запостили, мог бы сам найти. Ты утверждаешь, что он не относился к словакам, тогда чего же этот быдлан помахал своими причиндалами прямо у скамейки запасных и болельщиков Словакии? У него наверно друзья словаки да? Беллингем вчера этим жестом опустил себя, а после матча полез в соцсети оправдывать свое быдляческое поведение.
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УЕФА опять воспользовался этодругином...
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что ж, теперь можно сыпать в сторону трибун разного рода факами, фигами и прочим подобным, обзывать всех и каждого как захочется, ведь:
Мне вообще-то люди не нравятся,
Но моих друзей - это не касается,
потому что они все время улыбаются,
ведь у них все получается,
или не получается... мои кенты!..
............
кто в теме - врубится о чем речь...
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Ответ zarmaus
Жесты того же Месси в сторону нидерландского тренера на чм меня очень удивили (мягко сказано)
Милый мальчик наконец-то показал своё лицо.
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– Нет-нет-нет, где ты здесь увидел нарушение? Ты ведь лысый, мало кто сможет это отрицать, да к тому же мудак. Он не считает всех лысых мудаками, он считает мудаком конкретно тебя.
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Ответ ymrw7khqpd
Британские джентельмены
Джентльмены
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Ответ Mike 60
Действительно ! Родоначальникам всё можно))
Им до сих пор можно, отдельно сборные и клубы В ЕК и турнирах сборных. от частей их общей страны. И никто не против)
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Ответ meringue
та мне плевать кому о и перед кем он помахал. Чел взломал автобус на 95 минуте ударом через себя и радовался как радовался.
Автобус? Посмотри статистику и не позорься, в следующий раз и матч советую глянуть
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У них одни неприкасаемые, у нас свои. ничего нового.
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Просто двойные стандарты. Если ему банан покажут,то сразу расизм будет.
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Инглиш сборная по степени отвратительного поведения приближается к аргентинской
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А что у нас с наказанием Песьякова за шутку о подкупе? Митрофанов думает, что все забыли?
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Ответ Кукушкин
Комментарий скрыт
Здорово лизнул!!!!
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Ответ meringue
Такие претензии у всех, как будто кого-то за подобное наказывают. Вспомнить хотя бы что творили аргентинцы на чемпионате мира, и что, кто-то наказан?
Ты пиши конкретно, что творили, а то как обычно воду льешь
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