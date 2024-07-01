УЕФА не накажет Беллингема, помахавшего рукой возле паха в матче со Словакией, и Райса, назвавшего Кальцону «лысым мудаком»
Джуда Беллингема не накажут за неприличный жест в матче со сборной Словакии.
Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной Англии помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».
По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, УЕФА вряд ли накажет Беллингема за этот жест.
Наказания, скорее всего, избежит и Деклан Райс, назвавший главного тренера сборной Словакии Франческо Кальцону «лысым мудаком» и «ссыклом».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
забаннить пендосов на пару лет для профилактики
Мне вообще-то люди не нравятся,
Но моих друзей - это не касается,
потому что они все время улыбаются,
ведь у них все получается,
или не получается... мои кенты!..
............
кто в теме - врубится о чем речь...