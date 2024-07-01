УЕФА не накажет Беллингема, помахавшего рукой возле паха в матче со Словакией, и Райса, назвавшего Кальцону «лысым мудаком»

Джуда Беллингема не накажут за неприличный жест в матче со сборной Словакии.

Напомним, после гола в матче 1/8 финала Евро-2024 полузащитник сборной Англии помахал рукой возле паха. Он назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей».

По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, УЕФА вряд ли накажет за этот жест.

Наказания, скорее всего, избежит и , назвавший главного тренера сборной Словакии Франческо Кальцону «лысым мудаком» и «ссыклом».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?