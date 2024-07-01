«Беллингем – выдающийся игрок, но важно не зазвездиться. Иногда Джуд может сильно раздражать, надеюсь, он задумается о своем поведении». Крамер о хавбеке

Кристоф Крамер высказался о поведении Джуда Беллингема.

Полузащитник сборной сравнял счет в матче против команды Словакии в 1/8 финала Евро-2024, пробив через себя в падении на 95-й минуте.

«Он действительно выдающийся игрок, но ему важно быть осторожным, чтобы не зазвездиться в столь юном возрасте.

Я считаю, что это плохо, когда игрок машет руками на своих партнеров по команде. Даже в предыдущих матчах у него было несколько характерных жестов.

Я надеюсь, что он задумается о своем поведении во время летнего перерыва. Я не единственный, кто так думает, иногда он может сильно раздражать», – сказал бывший полузащитник сборной Германии в эфире ZDF.

«Кто же еще?» Беллингем после гола Словакии ударом через себя на 95-й минуте

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