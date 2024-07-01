«Беллингем – выдающийся игрок, но важно не зазвездиться. Иногда Джуд может сильно раздражать, надеюсь, он задумается о своем поведении». Крамер о хавбеке

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 Кристоф Крамер Джуд Беллингем Футбол

Кристоф Крамер высказался о поведении Джуда Беллингема.

Полузащитник сборной Англии сравнял счет в матче против команды Словакии в 1/8 финала Евро-2024, пробив через себя в падении на 95-й минуте. 

«Он действительно выдающийся игрок, но ему важно быть осторожным, чтобы не зазвездиться в столь юном возрасте.

Я считаю, что это плохо, когда игрок машет руками на своих партнеров по команде. Даже в предыдущих матчах у него было несколько характерных жестов. 

Я надеюсь, что он задумается о своем поведении во время летнего перерыва. Я не единственный, кто так думает, иногда он может сильно раздражать», – сказал бывший полузащитник сборной Германии в эфире ZDF.

«Кто же еще?» Беллингем после гола Словакии ударом через себя на 95-й минуте

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52 комментария
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Тоже есть такое ощущение, что несмотря на свой колоссальный талант, он уже не справляется со свалившейся славой. Явно поверил в свою "богоизбранность"
+74
-12
+62
Как болельщик Барселоны могу сказать, что не вижу такого, чтобы Беллингем поймал звезду. Учитывая его возраст и его достижения в этом сезоне (победные голы на последних минутах против Барселоны, гол ножницами вчера, повторение ркеорда Роналду по голам в начале сезона за Реал, победа в ЛЧ) его незначительное высокомерие вполне объяснимо и нормально на мой взгляд.
+51
-19
+32
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий скрыт
Немецкий ноунейм Чемпион Мира!!!
+27
-1
+26
Ответ Железный Манк
Тоже есть такое ощущение, что несмотря на свой колоссальный талант, он уже не справляется со свалившейся славой. Явно поверил в свою "богоизбранность"
Мне кажется, из-за такой черты характера Джуд наоборот является тем, кем есть. Он действительно чувствует себя топом, никого и ничто не боится
+24
-8
+16
Сколько тут мамкиных дерзких писак, оправдывающих отвратительное поведение зазнавшегося игрока. Сами его возвели, а терь оправдывают. Этот мешок все 4 матча проходил по полю, 1 раз подставил башку, 1 раз забил гол самим Словакцам - и сразу начал исполнять кринж- момент в стиле Криштика.
+53
-38
+15
Ответ Митрандир цвета хаки
Сколько тут мамкиных дерзких писак, оправдывающих отвратительное поведение зазнавшегося игрока. Сами его возвели, а терь оправдывают. Этот мешок все 4 матча проходил по полю, 1 раз подставил башку, 1 раз забил гол самим Словакцам - и сразу начал исполнять кринж- момент в стиле Криштика.
🧯🧯🧯
+30
-16
+14
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий скрыт
сейчас бы Кристофа Крамера ноунеймом называть... подучите матчасть
+12
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+12
Ну он прав. Понтов там уже норм)
+12
-2
+10
Ответ Homelander_666
Почему все должны быть пай-мальчиками? Парень с характером, но он не переходит границы дозволенного. Пусть машет руками, если это не мешает ему делать результат. Сака и Фоден проваливают турнир, зато руками не машут, они в принципе мало что делают)
Как я понял, в своих словах Крамер сделал основной упор не на то, что "Джуд машет руками", а на то, что англичанин может зазвездиться в столь юном возрасте. И это уже совсем другая история.
+10
-1
+9
Ответ Cearvm
Помнится, когда такое же творил Балотелли - над ним смеялись и называли дурачком. Беллингема фанаты пока не слишком трогают из-за хороших воспоминаний о сезоне, но его поведение начинает вызывать вопросы, появляются явные признаки звездности. Эмоции эмоциями, но скомбинировать претенциозную фразу с неоднозначным жестом (якобы для друзей) после такого чудовищного матча нужно было постараться. Как будто в том моменте празднования с Кейном было более, чем достаточно.
Ему 21 год, он забил спасительный гол на 95 минуте ударом через себя. Пацана просто захлестнули эмоции. Тут в комментариях люди ноют, что в футболе не осталось личностей. Их и не будет, потому что игроков критикуют за любые жесты и слова. И так большинство игроков - это безэмоциональные роботы, осталось загнобить тех, кто хоть как-то выделяется из общей массы.
+10
-4
+6
Почему все должны быть пай-мальчиками? Парень с характером, но он не переходит границы дозволенного. Пусть машет руками, если это не мешает ему делать результат. Сака и Фоден проваливают турнир, зато руками не машут, они в принципе мало что делают)
+26
-21
+5
Ответ NartApsua
Как я понял, в своих словах Крамер сделал основной упор не на то, что "Джуд машет руками", а на то, что англичанин может зазвездиться в столь юном возрасте. И это уже совсем другая история.
Видимо, из-за звёздной болезни Джуд во второй половине сезона пожертвовал своими голами ради Винисиуса и стал пахать в обороне (за снижение результативности местные эксперты его записали в игрока половины сезона, хотя, помимо новой роли, у Джуда до сих пор травмировано плечо). Джуд максимально командный игрок, который хочет побеждать. В будущем всё возможно, но сейчас о звёздной болезни не может быть и речи.
+10
-7
+3
Ответ Железный Манк
Тоже есть такое ощущение, что несмотря на свой колоссальный талант, он уже не справляется со свалившейся славой. Явно поверил в свою "богоизбранность"
Не думаю, что это реакция на славу и раздувшееся чсв. Еще в первый сезон в Боруссии он часто кричал на партнеров, так же махал руками, ругал за неточные пасы или слабую самоотдачу (в том числе публично). По-моему, это просто черта его характера: он всегда выкладывается сам и требует того же от всех вокруг. Благодаря этому он прогрессирует и добивается таких успехов. Потому что ему не все равно, и он всегда хочет быть лучшим игроком в лучшей команде
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Ответ Вероника Иванова
Это моралфажество уже порядком поднадоело, Джуду нужно начать употреблять кокаин и висеть в клубах круглосуточно, чтобы его также уважали и боготворили как Марадону, Роналдо, Роналдиньо?
Бухать как Грилиш чтобы все были в восторге, и орали наш мужиГ
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Спас жопу физрука.
+4
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обычный игрок Реал Мадрида)
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Б##, ну неидеальный он человек. Если он будет тащить, никто в команде не будет "сильно раздражен".
+3
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те же бритиши от него ждут свершений уровня месси - я представляю как джуду с таким давлением. так что в сборной наполовину ваше же и вина в том что он иногда "исчезает" имхо
+7
-5
+2
Есть такое за Белингемом, он уже почти звезду поймал. Со многими в раннем возрасте это сказывалось печально. Игрок ,да хороший
+5
-3
+2
Помнится, когда такое же творил Балотелли - над ним смеялись и называли дурачком. Беллингема фанаты пока не слишком трогают из-за хороших воспоминаний о сезоне, но его поведение начинает вызывать вопросы, появляются явные признаки звездности. Эмоции эмоциями, но скомбинировать претенциозную фразу с неоднозначным жестом (якобы для друзей) после такого чудовищного матча нужно было постараться. Как будто в том моменте празднования с Кейном было более, чем достаточно.
+6
-4
+2
А что делать, если в команде нет опытного вожака, дядьки? Уж лучше молодой (но уже авторитетный), чем никакого. Лучше всего на эту роль, конечно, подошел бы Кейн. Но у него, похоже довольно мягкий и спокойный характер. Как человек он приятный, но команде нужен и злой, ядреный, требовательный лидер тоже.
Ваш Кэп
+2
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+2
Вот до гола его и не видно было на поле.Удачное стечение обстоятельств.Ну а жест ,это не большого ума.
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Ответ Геннадий Тимченко
Гораздо больше здесь писак, оправдывающих нападки (и оскорбления), которые допустил Месси в адрес бывшего тренера Барселоны, хотя безусловно знал, что Луи ван Гал болен раком☝🏻
Гена, о каком раке ты говоришь? Луи Вангаль поехал на мундиаль, и привёз свою даму туда, и давал всякие вычурные и аморальные интервью, в том числе, на счёт своей супруги. Никто нигде не говорил про рак, Гена. И причём тут вообще Вангаль и рак? Месси заткнул его и его команду на поле и после. И это было по мужски. Это тебе не возле паха позорно руками трясти и не бросать капитанскую повязку со слезами на глазах, почти в каждом проигранном матче.
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Ответ NartApsua
А где Крамер сказал или я написал, что Джуд УЖЕ поймал звезду? Чётко же написано, что важно не поймать звезду в БУДУЩЕМ.
А в моём комментарии чётко написано, что к звёздной болезни нет предпосылок. Крамер просто удачно набросил на вентилятор.
+1
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+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Сколько тут мамкиных дерзких писак, оправдывающих отвратительное поведение зазнавшегося игрока. Сами его возвели, а терь оправдывают. Этот мешок все 4 матча проходил по полю, 1 раз подставил башку, 1 раз забил гол самим Словакцам - и сразу начал исполнять кринж- момент в стиле Криштика.
Гораздо больше здесь писак, оправдывающих нападки (и оскорбления), которые допустил Месси в адрес бывшего тренера Барселоны, хотя безусловно знал, что Луи ван Гал болен раком☝🏻
+11
-10
+1
Ответ Fan of Sport
Как болельщик Барселоны могу сказать, что не вижу такого, чтобы Беллингем поймал звезду. Учитывая его возраст и его достижения в этом сезоне (победные голы на последних минутах против Барселоны, гол ножницами вчера, повторение ркеорда Роналду по голам в начале сезона за Реал, победа в ЛЧ) его незначительное высокомерие вполне объяснимо и нормально на мой взгляд.
Вот меня тоже удивляют нападки на Джуда. И моя приверженность Мадриду тут ни при чём, стараюсь смотреть объективно - но всё равно не понимаю. Та же история с шарами, которую по пабликам растиражировали - тут да, Беллингему стоит быть внимательнее. Но тут дело не столько в вероятном (?) ЧСВ, сколько в необходимом футболисту понимании ситуации, в каком мире ты живёшь и где тебя съедят за любой чих мимо курса партии, так сказать. Прочие, похожие мелкие эпизоды в ту же кучу.
Машет на партнёров по команде? Так это, блин, не каждому дано, так и растут лидеры на поле, которые подстёгивают сокомандников. Не припомню, чтобы Джуд примадонну включал. За год в Мадриде, по крайней мере. Блин, да в проблемах с поведением того же Винисиуса можно обвинить на порядок более легитимно, чем британца. Короче говоря, глупости это всё, имхо. Не знаю, что здесь раздражает Крамера - меня, скорее, раздражает намертво сковывающая по рукам и ногам полит- и ещё какая угодно другая корректность, выходящая далеко за рамки здравого смысла буквально везде. Всё того же Вини, скажем, можно раскритиковать за периодические перепалки с соперником и излишне эмоциональное поведение. Тут да, согласен, бесспорно. Но блин, даже ведь нашлись толпы людей, кого оскорбляют пару секунд танцулек после гола, лол. Гризманн с его провокацией (а танец из фортнайта - провокация, для того он и существует, собсно) никого особо не оскорблял, ЧСХ.
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Ответ Игорь Новиков
О, хейтеры новую мишень нашли. То Винисиус их бесит, то Джуд.
Будь он игроком другого клуба, то про него бы и слова плохого не сказали. Любимые клубы хейтеров слишком настрадались от Реала, поэтому эти клоуны отрываются на молодых звёздах Мадрида.
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Он просто зашкварный, вот и все. И как он играет - вообще не имеет значения, не должно быть его в топ клубах, а в сборной - он и подавно не нужен.
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Ответ Homelander_666
Видимо, из-за звёздной болезни Джуд во второй половине сезона пожертвовал своими голами ради Винисиуса и стал пахать в обороне (за снижение результативности местные эксперты его записали в игрока половины сезона, хотя, помимо новой роли, у Джуда до сих пор травмировано плечо). Джуд максимально командный игрок, который хочет побеждать. В будущем всё возможно, но сейчас о звёздной болезни не может быть и речи.
А где Крамер сказал или я написал, что Джуд УЖЕ поймал звезду? Чётко же написано, что важно не поймать звезду в БУДУЩЕМ.
0
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Ответ Митрандир цвета хаки
Гена, о каком раке ты говоришь? Луи Вангаль поехал на мундиаль, и привёз свою даму туда, и давал всякие вычурные и аморальные интервью, в том числе, на счёт своей супруги. Никто нигде не говорил про рак, Гена. И причём тут вообще Вангаль и рак? Месси заткнул его и его команду на поле и после. И это было по мужски. Это тебе не возле паха позорно руками трясти и не бросать капитанскую повязку со слезами на глазах, почти в каждом проигранном матче.
Да, для фанатика Баварии, который последние 8 лет сливал ей все матчи (независимо от клуба, за который он играл) его поклонники придумают тысячу оправданий ☝🏻🤣🤣🤣
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