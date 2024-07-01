«Беллингем – выдающийся игрок, но важно не зазвездиться. Иногда Джуд может сильно раздражать, надеюсь, он задумается о своем поведении». Крамер о хавбеке
Кристоф Крамер высказался о поведении Джуда Беллингема.
Полузащитник сборной Англии сравнял счет в матче против команды Словакии в 1/8 финала Евро-2024, пробив через себя в падении на 95-й минуте.
«Он действительно выдающийся игрок, но ему важно быть осторожным, чтобы не зазвездиться в столь юном возрасте.
Я считаю, что это плохо, когда игрок машет руками на своих партнеров по команде. Даже в предыдущих матчах у него было несколько характерных жестов.
Я надеюсь, что он задумается о своем поведении во время летнего перерыва. Я не единственный, кто так думает, иногда он может сильно раздражать», – сказал бывший полузащитник сборной Германии в эфире ZDF.
«Кто же еще?» Беллингем после гола Словакии ударом через себя на 95-й минуте
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Машет на партнёров по команде? Так это, блин, не каждому дано, так и растут лидеры на поле, которые подстёгивают сокомандников. Не припомню, чтобы Джуд примадонну включал. За год в Мадриде, по крайней мере. Блин, да в проблемах с поведением того же Винисиуса можно обвинить на порядок более легитимно, чем британца. Короче говоря, глупости это всё, имхо. Не знаю, что здесь раздражает Крамера - меня, скорее, раздражает намертво сковывающая по рукам и ногам полит- и ещё какая угодно другая корректность, выходящая далеко за рамки здравого смысла буквально везде. Всё того же Вини, скажем, можно раскритиковать за периодические перепалки с соперником и излишне эмоциональное поведение. Тут да, согласен, бесспорно. Но блин, даже ведь нашлись толпы людей, кого оскорбляют пару секунд танцулек после гола, лол. Гризманн с его провокацией (а танец из фортнайта - провокация, для того он и существует, собсно) никого особо не оскорблял, ЧСХ.