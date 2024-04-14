Мостовой про Абаскаля: «Из малины и клубники никто не уходит. А представляете, если бы «Спартак» не выиграл у «Динамо» благодаря Лещуку? А они должны были проиграть, смотрелись ужасно»

Александр Мостовой ответил, что должно произойти, чтобы «Спартак» уволил тренера.

– Ничего не должно произойти. Сам никто не уйдет, вы же знаете. Из малины и клубники никто не уходит.

Я говорил полтора года назад: не понимаю, как такие люди, как , попадают в «Спартак». Кто-то верил, кто-то нет. Осталось 6–7 игр до конца сезона, ну уйдет он — ничего не изменится.

– Но у «Спартака» одна победа в последних пяти матчах. Дно все глубже и глубже.

– Это правильно. А представляете, если бы они не выиграли у «Динамо» благодаря ? А они должны были там проиграть, смотрелись ужасно. Просто, к сожалению для « », у них был Лещук. Но про Абаскаля мне вообще не хочется говорить, – подчеркнул бывший полузащитник « ».