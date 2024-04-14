Мостовой про Абаскаля: «Из малины и клубники никто не уходит. А представляете, если бы «Спартак» не выиграл у «Динамо» благодаря Лещуку? А они должны были проиграть, смотрелись ужасно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Игорь Лещук Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой ответил, что должно произойти, чтобы «Спартак» уволил тренера.

– Ничего не должно произойти. Сам никто не уйдет, вы же знаете. Из малины и клубники никто не уходит.

Я говорил полтора года назад: не понимаю, как такие люди, как Абаскаль, попадают в «Спартак». Кто-то верил, кто-то нет. Осталось 6–7 игр до конца сезона, ну уйдет он — ничего не изменится.

– Но у «Спартака» одна победа в последних пяти матчах. Дно все глубже и глубже.

– Это правильно. А представляете, если бы они не выиграли у «Динамо» благодаря Лещуку? А они должны были там проиграть, смотрелись ужасно. Просто, к сожалению для «Динамо», у них был Лещук. Но про Абаскаля мне вообще не хочется говорить, – подчеркнул бывший полузащитник «Спартака».

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9 комментариев
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Да нафига ему идти в тренера? Мели Емеля, никакой ответственности, на спортсе разве обосрут - да и ладно
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Было бы интересно посмотреть на Абаскаля в команде уровня Кадиса или Гранады. Ведь как мы знаем, провал в Спартаке еще не значит, что ты плохой тренер
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«Дно все глубже и глубже»
Понятно, что нынешнее место Спартака в таблице далеко не то, чего ждут болельщики. Но вот эти всепропальщики уже не то что бесят или смешат, я даже не знаю как это выразить. Причем почти всегда это те же самые люди, которые до этого возносили команду в космос. Все эти Биги, Кузьмичи, Борзыкины только и живут тем, что создают и поддерживают нездоровый ажиотаж вокруг Спартака. Причем, буквально, через рекламу, донаты, оплата от тех по чьей указке они делают то или иное и прочее.
Потому и не хочется, чтобы к нам приходил тот же Осинькин, которого даже поддержка Андреева не спасет.
Абаскаль может и не лучший тренер, но работать в таком сумасшествии я бы, например, никогда не стал.
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Так он же не смотрел матч 🤔
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Читаешь эти однотипные комментарии Мостового и всё больше вспоминаешь с теплотой и скучаешь по Бубнову, и его разборам.
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Зато кто-то с инициалами А.М. походу не выходит из Малиновой и Рябиновой)
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Мне лично плевать на рос футбол, но на спортсе засрали этим Мостовым и Абаскалём все уши и глаза. Что, испанец так плох прям? Сколько помню Спартак, всегда тренер отстой, всегда тренер, вот прям всегда. Каррера выиграл чемпионат, следующий год третье место, но тоже тренер ни о чем, триллиард скандалов и так далее.

Есть объективные люди, кто может сказать, так ли плохо Абаскаль и может ли новый тренер все это вывести на новый уровень?
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Мостовому звонят, чтоб люди просто поугарали потом, зная что ответы будут одни и те же
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Мостовой уже испортил все свое свое игроцкое наследие всеми этими заявлениями
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