Мостовой про Абаскаля: «Из малины и клубники никто не уходит. А представляете, если бы «Спартак» не выиграл у «Динамо» благодаря Лещуку? А они должны были проиграть, смотрелись ужасно»
Александр Мостовой ответил, что должно произойти, чтобы «Спартак» уволил тренера.
– Ничего не должно произойти. Сам никто не уйдет, вы же знаете. Из малины и клубники никто не уходит.
Я говорил полтора года назад: не понимаю, как такие люди, как Абаскаль, попадают в «Спартак». Кто-то верил, кто-то нет. Осталось 6–7 игр до конца сезона, ну уйдет он — ничего не изменится.
– Но у «Спартака» одна победа в последних пяти матчах. Дно все глубже и глубже.
– Это правильно. А представляете, если бы они не выиграли у «Динамо» благодаря Лещуку? А они должны были там проиграть, смотрелись ужасно. Просто, к сожалению для «Динамо», у них был Лещук. Но про Абаскаля мне вообще не хочется говорить, – подчеркнул бывший полузащитник «Спартака».
Понятно, что нынешнее место Спартака в таблице далеко не то, чего ждут болельщики. Но вот эти всепропальщики уже не то что бесят или смешат, я даже не знаю как это выразить. Причем почти всегда это те же самые люди, которые до этого возносили команду в космос. Все эти Биги, Кузьмичи, Борзыкины только и живут тем, что создают и поддерживают нездоровый ажиотаж вокруг Спартака. Причем, буквально, через рекламу, донаты, оплата от тех по чьей указке они делают то или иное и прочее.
Потому и не хочется, чтобы к нам приходил тот же Осинькин, которого даже поддержка Андреева не спасет.
Абаскаль может и не лучший тренер, но работать в таком сумасшествии я бы, например, никогда не стал.
Есть объективные люди, кто может сказать, так ли плохо Абаскаль и может ли новый тренер все это вывести на новый уровень?