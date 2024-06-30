Германия сыграет с Испанией или Грузией в 1/4 финала Евро-2024
Сборная Германии в 1/4 финала Евро-2024 может встретиться с Испанией.
Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Данию (2:0) в первом раунде плей-офф.
Ей предстоит встреча с победителем пары Испания – Грузия 5 июля.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
В игре с испанцами(очень извиняюсь,но грузины и так прыгнули выше головы) нельзя надеяться на VAR и надежды на Мануэля.
Фюлльквадрат в атаку. Хавертц в помощь.И Мюллера на заключительные 20 минут.
Всех болельщиков сборной Германии поздравляю с выходом в 1/4 турнира.
Откуда такая уверенность на испанцев