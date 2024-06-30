Германия сыграет с Испанией или Грузией в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Германии в 1/4 финала Евро-2024 может встретиться с Испанией.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Данию (2:0) в первом раунде плей-офф.

Ей предстоит встреча с победителем пары – 5 июля.

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