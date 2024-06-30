Германия сыграет с Испанией или Грузией в 1/4 финала Евро-2024

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии в 1/4 финала Евро-2024 может встретиться с Испанией.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Данию (2:0) в первом раунде плей-офф.

Ей предстоит встреча с победителем пары ИспанияГрузия 5 июля. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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42 комментария
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С Грузией конечно
+34
-2
+32
Ответ giovanni@footman
С Грузией конечно
Обидно -преждевременный финал выйдет
+21
0
+21
Ответ Роман
Германия - Испания топ матч будет.
Фигня. Вот Румыния - Грузия в финале будет топ
+17
0
+17
Германия - Испания топ матч будет.
+18
-4
+14
Очень был рад за Грузию, но надеюсь Испания сделает, что и должна. Хочется увидеть матч монстров
+7
-2
+5
Ответ VukaVukA
Фигня. Вот Румыния - Грузия в финале будет топ
Пока грузины будут говорить тост, румыны скоммуниздят кубок и разберут пол-стадиона на цветмет🤓
+4
0
+4
Ответ Zagashtok
Очень был рад за Грузию, но надеюсь Испания сделает, что и должна. Хочется увидеть матч монстров
Грузия-Германия матч монстров )))
+4
-1
+3
Неважно с кем сыграет сборная Германии,но игру нужно улучшать.
В игре с испанцами(очень извиняюсь,но грузины и так прыгнули выше головы) нельзя надеяться на VAR и надежды на Мануэля.
Фюлльквадрат в атаку. Хавертц в помощь.И Мюллера на заключительные 20 минут.
Всех болельщиков сборной Германии поздравляю с выходом в 1/4 турнира.
+3
0
+3
Ответ Веселый Адебайор
Немцы очко, надеюсь вылетят от испанцев
Надейся
+3
-1
+2
Ответ Zagashtok
Очень был рад за Грузию, но надеюсь Испания сделает, что и должна. Хочется увидеть матч монстров
Если Грузия выбьет испанцев, то так или иначе с немцами тоже будет уже матч монстров.
+1
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Ответ Человек1991
Жуткий беспредел , нагло на весь мир даже с ВАР украли чистый гол Дании , и возможную победу, офсайда не было, оба игрока были на одной линии, эти миллиметры никак не повлияли, тем более Дилэйни наоборот назад отскочил для борьбы и выиграл её. И судейки на Вар могут момент паса прокрутить на долю секунды вперёд, и уже будет офсайд сантиметровый, если назад на долю секунды то уже нет этого офсайда. Вообщем как всегда судейки не разбираются в футболе, не чувствуют футбол, не любят футбол, и подсуживают. А потом сразу левейший пенальти ... мяч коснулся чуть пальчиков , навес был всё равно высоким неопасным, голевого момента вообще не могло быть, и за это дарят просто так гол , жутчайший беспредел...
По поводу доли секунды - чистая правда. ВАР - очень субъективная штука, потому что кадр стопят, насколько мне известно, именно вручную. Нет ИИ, который точно определит момент касания мяча
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Ответ Человек1991
Жуткий беспредел , нагло на весь мир даже с ВАР украли чистый гол Дании , и возможную победу, офсайда не было, оба игрока были на одной линии, эти миллиметры никак не повлияли, тем более Дилэйни наоборот назад отскочил для борьбы и выиграл её. И судейки на Вар могут момент паса прокрутить на долю секунды вперёд, и уже будет офсайд сантиметровый, если назад на долю секунды то уже нет этого офсайда. Вообщем как всегда судейки не разбираются в футболе, не чувствуют футбол, не любят футбол, и подсуживают. А потом сразу левейший пенальти ... мяч коснулся чуть пальчиков , навес был всё равно высоким неопасным, голевого момента вообще не могло быть, и за это дарят просто так гол , жутчайший беспредел...
Вар Жуткое гавно!
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Будет топовейшая битва
Дааа, грузины хороши на этом евро)
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Как и ожидалось, тяжелый матч Германии, но в целом неплохо отыграли на классе. Гол Дании следовало засчитывать.
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Ответ alexmixer9
Ну со стороны сетки немцев ещё французы есть, как бы их не гнобили чувствуется с каким огромным запасом они группу отбегали
Да и португальцев никто не отменял как бы
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огребут от грузин немчики, ой огребут
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Где английский судья жди приколов, тем более если у него мусорный бак вместо сердца
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Хвича от немцев мокрого места не оставит
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Жуткий беспредел , нагло на весь мир даже с ВАР украли чистый гол Дании , и возможную победу, офсайда не было, оба игрока были на одной линии, эти миллиметры никак не повлияли, тем более Дилэйни наоборот назад отскочил для борьбы и выиграл её. И судейки на Вар могут момент паса прокрутить на долю секунды вперёд, и уже будет офсайд сантиметровый, если назад на долю секунды то уже нет этого офсайда. Вообщем как всегда судейки не разбираются в футболе, не чувствуют футбол, не любят футбол, и подсуживают. А потом сразу левейший пенальти ... мяч коснулся чуть пальчиков , навес был всё равно высоким неопасным, голевого момента вообще не могло быть, и за это дарят просто так гол , жутчайший беспредел...
+7
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Ответ guizzy
да уж, непростой вырисовывается путь у Грузии к финалу )
Это точно. С сеткой грузинам не очень повезло : Испания-Германия-Франция и в финале вероятно Англия.
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Ответ ДядюнТоп
Испанцы сводят их в школу. Если, конечно, стадион не обрушится во время игры
Испания сначала грузинов пусть пройдут
Откуда такая уверенность на испанцев
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Ответ SnowWalker
Писать, что Германия сыграет с «Испанией или Грузией» все равно, что негров назвать афроамериканцами или как там еще. Понятно уже, что с Испанией
Негры не все афроамериканцы, только те кто в Америке.
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Ответ A.G
Где английский судья жди приколов, тем более если у него мусорный бак вместо сердца
Судья мусор это факт
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Испанцы "сводят в школу"- пишут самозабвенные эксперды. Одни уже сводили. Что характерно всякий всезнающий наперёд добавляет "если". Оставляет место какому то недоразумению. Прмокните ректум, всё будет как будет, не стоит заранее кукарекать. Всем известно что такое Испания в мировом футболе и что такое сб Грузии, но одна игра может явиться самым неожиданным вывертом, стоит об этом помнить и не уподоблятся Талалаеву.
+2
-2
0
Ответ Человек1991
Жуткий беспредел , нагло на весь мир даже с ВАР украли чистый гол Дании , и возможную победу, офсайда не было, оба игрока были на одной линии, эти миллиметры никак не повлияли, тем более Дилэйни наоборот назад отскочил для борьбы и выиграл её. И судейки на Вар могут момент паса прокрутить на долю секунды вперёд, и уже будет офсайд сантиметровый, если назад на долю секунды то уже нет этого офсайда. Вообщем как всегда судейки не разбираются в футболе, не чувствуют футбол, не любят футбол, и подсуживают. А потом сразу левейший пенальти ... мяч коснулся чуть пальчиков , навес был всё равно высоким неопасным, голевого момента вообще не могло быть, и за это дарят просто так гол , жутчайший беспредел...
согласен. победа, что называется, с "душком".
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Ответ Человек1991
Жуткий беспредел , нагло на весь мир даже с ВАР украли чистый гол Дании , и возможную победу, офсайда не было, оба игрока были на одной линии, эти миллиметры никак не повлияли, тем более Дилэйни наоборот назад отскочил для борьбы и выиграл её. И судейки на Вар могут момент паса прокрутить на долю секунды вперёд, и уже будет офсайд сантиметровый, если назад на долю секунды то уже нет этого офсайда. Вообщем как всегда судейки не разбираются в футболе, не чувствуют футбол, не любят футбол, и подсуживают. А потом сразу левейший пенальти ... мяч коснулся чуть пальчиков , навес был всё равно высоким неопасным, голевого момента вообще не могло быть, и за это дарят просто так гол , жутчайший беспредел...
где количество миллиметров чтобы рещить? -5 -10 ? или все же если -1 то оффсайд?
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-4
0
Испанцы сводят их в школу. Если, конечно, стадион не обрушится во время игры
+2
-2
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Да Испания накажет немцев,почему-то даже не сомневаюсь.Ну не вижу я в немцах чемпионского духа,все равно весьма посредственная команда,через 2 года на ЧМ с подрастающим поколением звезд думаю будут лучше,но сейчас игра просто вгоняет в сон.И да,надеюсь,что бревно по имени Кай Хаверц не будет играть в 1/4.
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да уж, непростой вырисовывается путь у Грузии к финалу )
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Какое ещё или? Грузия это не или.
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