Грузия вылетела в 1/8 финала Евро-2024. Это первый крупный турнир для сборной

Сборная Грузии вылетела с Евро-2024.

В 1/8 финала команда под руководством Вилли Саньоля разгромно уступила Испании со счетом 1:4.

Отметим, что нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным турниром в истории сборной Грузии. На групповом этапе грузинская команда уступила Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и обыграла Португалию (2:0), выйдя в плей-офф с 3-го места в группе.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?