Грузия вылетела в 1/8 финала Евро-2024. Это первый крупный турнир для сборной
Сборная Грузии вылетела с Евро-2024.
В 1/8 финала команда под руководством Вилли Саньоля разгромно уступила Испании со счетом 1:4.
Отметим, что нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным турниром в истории сборной Грузии. На групповом этапе грузинская команда уступила Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и обыграла Португалию (2:0), выйдя в плей-офф с 3-го места в группе.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Грузия проявила характер! Их игра стала украшением этого турнира. Спасибо им за свой перфоманс 🇬🇪 🔥
Грузины прыгнули выше головы и подарили своей стране настоящий праздник! Это дорогого стоит! 👏🏻
По сути за счет вратаря + везения(отскочили с Чехией), за счет вратаря + везения с расписанием победили Португалию. Но так, сама по себе сборная слабого уровня, это все-таки путь Лиги Наций дивизиона D. Однако с поправкой, что у Грузии откровенно слабоватый класс(особенно в обороне, допускают кучу моментов, и допускали они их в КАЖДОЙ игре), я доволен тем, как Грузия пыталась играть в футбол и это было эмоционально.
Ясное дело, что Англия сильнее Грузии, и при "супер серии" из 10 матчей, 9 матчей Англия точно выиграет, а в 10-ом дай бог будет чудо какое-нибудь(и то не факт), но за играми Грузии было интересно смотреть, а за играми Англии я хочу спать и откровенно мучаюсь. Да, Англия более сильная сборная, но Грузия дает большее шоу и эмоции, что для нейтрального зрителя важнее. В целом Грузия провела для себя мего-успешный турнир в любом случае, для зрителя - она была весьма интересной, учитывая, что многие сборные вообще толком ничего не показывали, при чем не все из тех, кто ничего не показывают, вылетели по итогам групп, многие еще и просочились в плей-офф.
Испанцы катком переехали.
Мамардашвили - красавец)
Игра в одну калитку.
Тут 7:1 спокойно должно было быть.
Несопоставимо разные уровни команд.
Испания на порядок выше уровнем.
Поздравляю болельщиков Грузии с отличным выступлением