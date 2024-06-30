Грузия вылетела в 1/8 финала Евро-2024. Это первый крупный турнир для сборной

Теги Вилли Саньоль Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Грузии вылетела с Евро-2024.

В 1/8 финала команда под руководством Вилли Саньоля разгромно уступила Испании со счетом 1:4.

Отметим, что нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным турниром в истории сборной Грузии. На групповом этапе грузинская команда уступила Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и обыграла Португалию (2:0), выйдя в плей-офф с 3-го места в группе.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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130 комментариев
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Испанцы просто стерли Грузию, совершенно разные уровни у команд, меньше надо было в интервью перед игрой говорить ерунду всякую
+120
-25
+95
Казалось бы, что Англия, что Испания начали свои матчи с пропущенного гола. И обеим командам приходилось отыгрываться. Но как ужасно это делали англичане, а как с огнем в глазах пытались это сделать испанцы. Игра Испании – наслаждение для болельщиков. Главные фавориты этого года!

Грузия проявила характер! Их игра стала украшением этого турнира. Спасибо им за свой перфоманс 🇬🇪 🔥
+97
-14
+83
Ответ EnzoAmatera
Испанцы просто стерли Грузию, совершенно разные уровни у команд, меньше надо было в интервью перед игрой говорить ерунду всякую
Грузин без понтов это не грузин)
+61
-11
+50
Для нейтральных болельщиков, пожалуй, самое приятное впечатление оставили. Не дуболомили, а старались играть, даже против испанцев)
+39
-9
+30
Наверное, не стоило говорить, что у них один игрок сильнее всей команды Испании.
+33
-8
+25
Ответ superbro
Потерялся Хвича, последний раз его видели в бравадах перед матчем, говорили он лучше всей Испании, но он похоже просто не пришел на матч
он всегда такой
+24
-3
+21
Сборной Грузии попался самый тяжелый соперник в 1/8. При этом удалось создать интригу. Вели в счете почти весь первый тайм. Не хотел бы я, чтобы сборная России попала на эту Испанию, если бы играла на Евро.
Грузины прыгнули выше головы и подарили своей стране настоящий праздник! Это дорогого стоит! 👏🏻
+25
-6
+19
Ответ superbro
Потерялся Хвича, последний раз его видели в бравадах перед матчем, говорили он лучше всей Испании, но он похоже просто не пришел на матч
Он потерялся в лесу рядом с базой Локо, даже охранник не смог найти его
+22
-4
+18
А где Хвича, который лучше всей Испании?)
+33
-16
+17
Много критики в коментах, но грузины всё-таки молодцы. Да, Испания намного сильнее, тут уж ничего не поделаешь. Но, для первого раза на Евро - очень хорошо)
+30
-14
+16
Грузия конечно сборная, которой сильно повезло в ряде моментов. В игре с Чехией, Чехия полностью владела инициативой и имела больше ударов и голевых моментов, чудом отстояли на ничью. В игре с Португалией повезло, что волею расписания и волею случая, эта игра для портков не имела никакого значения и они решили ее проиграть, тут можно много чего рассуждать, но я уверен, если бы Грузия-Португалия играли в ПЕРВОМ туре и Португалии было бы надо, результат игры был бы другой.

По сути за счет вратаря + везения(отскочили с Чехией), за счет вратаря + везения с расписанием победили Португалию. Но так, сама по себе сборная слабого уровня, это все-таки путь Лиги Наций дивизиона D. Однако с поправкой, что у Грузии откровенно слабоватый класс(особенно в обороне, допускают кучу моментов, и допускали они их в КАЖДОЙ игре), я доволен тем, как Грузия пыталась играть в футбол и это было эмоционально.
Ясное дело, что Англия сильнее Грузии, и при "супер серии" из 10 матчей, 9 матчей Англия точно выиграет, а в 10-ом дай бог будет чудо какое-нибудь(и то не факт), но за играми Грузии было интересно смотреть, а за играми Англии я хочу спать и откровенно мучаюсь. Да, Англия более сильная сборная, но Грузия дает большее шоу и эмоции, что для нейтрального зрителя важнее. В целом Грузия провела для себя мего-успешный турнир в любом случае, для зрителя - она была весьма интересной, учитывая, что многие сборные вообще толком ничего не показывали, при чем не все из тех, кто ничего не показывают, вылетели по итогам групп, многие еще и просочились в плей-офф.
+22
-7
+15
Как же классно играет Испания! Просто одно удовольствие на это смотреть!
+15
-2
+13
Ответ EnzoAmatera
Испанцы просто стерли Грузию, совершенно разные уровни у команд, меньше надо было в интервью перед игрой говорить ерунду всякую
Кто-то ещё верил в победу Грузии. Особенно после первого гола.
Испанцы катком переехали.
+15
-4
+11
Ответ adriano_070
Казалось бы, что Англия, что Испания начали свои матчи с пропущенного гола. И обеим командам приходилось отыгрываться. Но как ужасно это делали англичане, а как с огнем в глазах пытались это сделать испанцы. Игра Испании – наслаждение для болельщиков. Главные фавориты этого года! Грузия проявила характер! Их игра стала украшением этого турнира. Спасибо им за свой перфоманс 🇬🇪 🔥
Надо учитывать то что Словакия сильнее чем Грузия
+10
0
+10
Своим пафосным поведением они отвернули от себя половину болельщиков и оставили очень неприятное впечатление. 80-20 владение. 5 голов испанцев. 35 ударов. Если бы не вратарь был бы рекорд на евро! 1/4 будет убийственной 🇩🇪🎈🎈🎈
+21
-12
+9
Потерялся Хвича, последний раз его видели в бравадах перед матчем, говорили он лучше всей Испании, но он похоже просто не пришел на матч
+22
-13
+9
Молодцы, сборная Грузии! Это историческое достижение, достойно выступили на своём первом Евро.
Мамардашвили - красавец)
+15
-7
+8
Это, конечно, было деклассирование. Не просто щелчок по носу грузинам, которые чуть ли не выиграть Евро уже собрались, а удар по этому самому носу молотком, да не один. Такая ассоциация возникла после просмотра этого матча
+11
-4
+7
Верните 16 команд.
Игра в одну калитку.
Тут 7:1 спокойно должно было быть.
Несопоставимо разные уровни команд.
+9
-3
+6
Хвича отправляется в СОСНовый лес, горевать с охранником базы Локо
+17
-13
+4
Ответ adriano_070
Казалось бы, что Англия, что Испания начали свои матчи с пропущенного гола. И обеим командам приходилось отыгрываться. Но как ужасно это делали англичане, а как с огнем в глазах пытались это сделать испанцы. Игра Испании – наслаждение для болельщиков. Главные фавориты этого года! Грузия проявила характер! Их игра стала украшением этого турнира. Спасибо им за свой перфоманс 🇬🇪 🔥
Обычный испанский тренер уделывает англ физрука, поэтому в АПЛ и за ее пределами англ физруки не нужны, а испанцы всюду)
+8
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+4
Грузины молодцы ! Играли в футбол, а не вату катали как Англия со Словакией.
Испания на порядок выше уровнем.
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Повезло, что всего три пропустили, там спокойно и 8-9 могло залететь
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Ямаль намного сильнее Хвичи! Если бы у Грузин был Ямаль я думаю он бы создал пару голов
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Думаю, это не последний турнир грузин. Лидеры должны набраться опыта и мудрости, ну и защита нужна получше.
Поздравляю болельщиков Грузии с отличным выступлением
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Попали в 16 лучших - отличный результат, для команды, чьë рейтинговое место в Европе до Евро было 34. Проиграли команде, демонстрирующей пока самый лучший футбол на Евро, единственной до этого выигравшей все матчи, и которой в отборочном турнире уступили в обоих матчах 1:7 и 1:3. Не опозорились. На семиматчевом турнире сыграли больше половины матчей. Забивали в каждом матче. Выступление сборной Грузии было отличным.
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сборная фнл просто а гонору было
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Теперь хоть можно спокойно на спортс заходить и не видеть коллективую... редакции. Да и матч тв слава богу без этих воплей хвииичааа будет
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Очень достойно, подарили всей нации праздник. Молодцы!
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Ответ EnzoAmatera
Испанцы просто стерли Грузию, совершенно разные уровни у команд, меньше надо было в интервью перед игрой говорить ерунду всякую
Им просто не повезло. Всего 11 мячей за 2 матча пропустили. Вы просто ничего не понимаете
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+2
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