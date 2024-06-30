Тренер Дании о пенальти в игре с Германией: «Больно, когда все решается так – мяч попадает в руку с метра. Если бы защитники бегали с руками за спиной, мне бы не понравилось»

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Дании по футболу судьи Евро-2024 Каспер Юлманд Йоаким Андерсен Футбол

Каспер Юлманд высказался о пенальти в ворота Дании в игре с Германией.

Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру рукой. Кроме того, гол Йоакима Андерсена был отменен из-за офсайда.

«Считаю, что это нелепо. Вы активно ищете сантиметр, чтобы не засчитать гол.

Я так устал от правил игры рукой. Йоаким [Андерсен] бежит, а мяч попадает ему в руку с расстояния в метр. Германия играла хорошо, но я считаю, что это нелепо.

Мне бы не понравилось, если бы всем защитникам пришлось бегать с руками за спиной. Его руки находятся в естественном положении, потому что вы не можете бежать, не используя руки. Вот когда это становится нелепым.

Больно, когда все решается так», – сказал главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд.

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39 комментариев
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Ответ Советник_042
Комментарий скрыт
Гол Марадоны это футбольный позор. Не понимаю, почему его превозносят как гордость
+36
-6
+30
Все честно и справедливо. Офсайд был? Был. Пенальти было? Было.

Все ищут как оправдать датчан, но все по правилам
+35
-7
+28
Серхио Рамос всю карьеру бегал с руками за спиной и ничего нормальный топ защитник, это даже наоборот стало его фирменной фишкой.
+22
-6
+16
Германия была значительно лучше, хватит ныть. Все решения судьи по факту и по правилам. Как утомляют эти обиженки, которые пытаются преподнеси справедливые решения как произвол. По какой причине андердогам должны благоволить судьи и не свистеть то, что обязаны свистеть?
+24
-12
+12
Ответ Омичёв
Все честно и справедливо. Офсайд был? Был. Пенальти было? Было. Все ищут как оправдать датчан, но все по правилам
К исполнению пенальти есть претензии, но такое постоянно прощают
+7
0
+7
Ответ feanor.84
Комментарий скрыт
до этого им не засчитали чистый гол
+5
0
+5
Ответ Советник_042
Комментарий скрыт
Ну если для тебя это главная прелесть футбола, то обрати внимание на реслинг.
+7
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+5
Команды из группы скуки не должны играть в 1/4, датчане с почином
+7
-2
+5
Ответ Меган Лайф
Нарушение очевидно было. Но как фану Германии мне обидно, что этот эпизод стал по сути решающим. И тут же вспоминается такая же "левая" пенка датчанам против англичан в 2021. Или бредовая пенка на дембеле в финале ЧМ 22. Субъективно, с точки зрения зрителя есть ощущение, что наказание не соразмерно нарушению. И как это исправлять непонятно. Странная фантазия - штрафные баллы. Как раньше давали карточки "по совокупности" так и тут, но с более прозрачными правилами. Не успел убрать руку, но мяч не шёл в ворота/к игроку? Получи 4 балла. Набрал 10? Лови пенку. Ибо есть большая разница между гандболом от суареса и вот этой микрозадержкой. А наказание их по сути уравнивает (вру ибо суареса там ещё красную получил, но можно вспомнить тот же матч эвребе, когда удар баллока рукой отбивали). Понятно, что это бред, оно никогда в таком виде не появится, но персонально меня очень раздражают такие моменты ибо они сильно влияют на игру и откровенно портят её. Вне зависимости от того за какую команду ты болеешь, "левые" пенки вредят игре куда больше, чем нарушения за которые их дают.
на Евро 2000 в полуфинале попадание в руку португальцу решило исход встречи и французы пошли дальше. До сих пор помню ощущение несправедливости.
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Вот помню когда пенальти поставили в полуфинале с Англией, тогда было несправедливо, а здесь все четко, имхо, хоть и обидно для датчан
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Нарушение очевидно было. Но как фану Германии мне обидно, что этот эпизод стал по сути решающим. И тут же вспоминается такая же "левая" пенка датчанам против англичан в 2021. Или бредовая пенка на дембеле в финале ЧМ 22. Субъективно, с точки зрения зрителя есть ощущение, что наказание не соразмерно нарушению. И как это исправлять непонятно.

Странная фантазия - штрафные баллы. Как раньше давали карточки "по совокупности" так и тут, но с более прозрачными правилами. Не успел убрать руку, но мяч не шёл в ворота/к игроку? Получи 4 балла. Набрал 10? Лови пенку.

Ибо есть большая разница между гандболом от суареса и вот этой микрозадержкой. А наказание их по сути уравнивает (вру ибо суареса там ещё красную получил, но можно вспомнить тот же матч эвребе, когда удар баллока рукой отбивали).

Понятно, что это бред, оно никогда в таком виде не появится, но персонально меня очень раздражают такие моменты ибо они сильно влияют на игру и откровенно портят её. Вне зависимости от того за какую команду ты болеешь, "левые" пенки вредят игре куда больше, чем нарушения за которые их дают.
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+3
Ответ Омичёв
Гол Марадоны это футбольный позор. Не понимаю, почему его превозносят как гордость
Превозносят не гол Марадоны рукой, а гол, когда он с центра поля прошёл полкоманды англичан
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Хватит ныть, по игре Германия была лучше и могла пять раз забить. Дания вылетела по делу и нечего теперь ныть.
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Больно - это когда у тебя с довольно интересным составом за 4 матча 2 гола и 16 ударов в створ. Вот это больно
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Есть пример Карвахаля, который играет в куда более крупном и статусном клубе. Очень показательно и полезно многим посмотреть на него. В подавляющем большинстве случаев при похожих ситуациях он демонстративно убирает руки за спину. Не опускает вниз, а прям убирает за спину. И это не мешает ему оставаться одним из лучших на своей позиции. Вот этому и надо учиться. А когда ты пытаешься прервать такую передачу, раскидывая культяпки в сторону, то самого собой мяч тебе в руку прилетит рано или поздно.
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Карвахаль при защите в штрафной всегда держит руки за спиной, защитник датчан просто небрежно сыграл в моменте
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Ответ jqzn88xn6n
Комментарий скрыт
Германия - Швейцария и судейство Орсато, говорит об обратном
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Ответ BertNiKK
Явно меньше, чем немцы
Ты написал, что немцы могли забить 5 раз. А о датчанах так конкретно и не ответил. Они тоже могли забить около 5 раз :)
Несомненно немцы сильнее, тут спора нет.
Но им очень повезло с этим нелепым пенальти. Ведь до него они забить то так и не смогли.
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Ответ Petter Hegre
А сколько раз по игре могла забить Дания? :)
Явно меньше, чем немцы
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Ответ Slaven_Bilic
Точно помню как Каннаваро играл с руками за спиной. И мне это нравилось.
ага, и прыгал с руками за спиной при навесах и угловых вверх ))) и даже когда падал на поле старался не выставлять руки и опереться на голову)
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Ответ Меган Лайф
Нарушение очевидно было. Но как фану Германии мне обидно, что этот эпизод стал по сути решающим. И тут же вспоминается такая же "левая" пенка датчанам против англичан в 2021. Или бредовая пенка на дембеле в финале ЧМ 22. Субъективно, с точки зрения зрителя есть ощущение, что наказание не соразмерно нарушению. И как это исправлять непонятно. Странная фантазия - штрафные баллы. Как раньше давали карточки "по совокупности" так и тут, но с более прозрачными правилами. Не успел убрать руку, но мяч не шёл в ворота/к игроку? Получи 4 балла. Набрал 10? Лови пенку. Ибо есть большая разница между гандболом от суареса и вот этой микрозадержкой. А наказание их по сути уравнивает (вру ибо суареса там ещё красную получил, но можно вспомнить тот же матч эвребе, когда удар баллока рукой отбивали). Понятно, что это бред, оно никогда в таком виде не появится, но персонально меня очень раздражают такие моменты ибо они сильно влияют на игру и откровенно портят её. Вне зависимости от того за какую команду ты болеешь, "левые" пенки вредят игре куда больше, чем нарушения за которые их дают.
Интересная мысль про баллы. Хотя не проще откатить всё назад и вернуть "на усмотрение судьи"
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Ответ jqzn88xn6n
Комментарий скрыт
примеры где бы в другую сторону ошибались? у немцев уже 3 незасчитанных голов и несколько спорно не поставленных одинадцатиметровых
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по этому эпизоду вопросов ноль, точка жб... руку нужно убирать за спину
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Мяч попадает в руку в неестественно положении..... когда у нас нормально иметь поднятую руку выше плеча??? Что они несут. Получают миллионы евро в год и не знают простых правил. У него рука поднята выше плеча в направлении космоса или по инерции к солнышко ( шутка если что). Как можно спорить с очевидным вещами вводя в заблуждение весь мир. Дания была неплохой но хуже немцев. 1-2 момента против 6-8 у немцев ( спасибо хаверц за то что ты есть, видимо Зевс металл в тебя вчера а не в стадион:) )
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32 года назад на Евро все оказалось Иначе
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Этого Каспера я навсегда, почему-то, запомнил ноющим. Все меньше мужиков среди тренеров, все больше нервных и обиженных, дающих свои собственные концерты сольно, без команды. До перерыва на дождь Германия доминировала на поле, странно, что об этом никто не пишет.
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Ну тут мужик прав надо еще расстояние учитывать, там даже времени убрать руку не было. А так скоро особо хитрозадые форварды начнут как в волейболе специально по рукам лупить
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ну не любят датчан в Европе , что поделать...))
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голы по игре, тут без вариантов. немцы были на голову сильнее
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Точно помню как Каннаваро играл с руками за спиной. И мне это нравилось.
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