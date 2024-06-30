Тренер Дании о пенальти в игре с Германией: «Больно, когда все решается так – мяч попадает в руку с метра. Если бы защитники бегали с руками за спиной, мне бы не понравилось»
Каспер Юлманд высказался о пенальти в ворота Дании в игре с Германией.
Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру рукой. Кроме того, гол Йоакима Андерсена был отменен из-за офсайда.
«Считаю, что это нелепо. Вы активно ищете сантиметр, чтобы не засчитать гол.
Я так устал от правил игры рукой. Йоаким [Андерсен] бежит, а мяч попадает ему в руку с расстояния в метр. Германия играла хорошо, но я считаю, что это нелепо.
Мне бы не понравилось, если бы всем защитникам пришлось бегать с руками за спиной. Его руки находятся в естественном положении, потому что вы не можете бежать, не используя руки. Вот когда это становится нелепым.
Больно, когда все решается так», – сказал главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд.
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Странная фантазия - штрафные баллы. Как раньше давали карточки "по совокупности" так и тут, но с более прозрачными правилами. Не успел убрать руку, но мяч не шёл в ворота/к игроку? Получи 4 балла. Набрал 10? Лови пенку.
Ибо есть большая разница между гандболом от суареса и вот этой микрозадержкой. А наказание их по сути уравнивает (вру ибо суареса там ещё красную получил, но можно вспомнить тот же матч эвребе, когда удар баллока рукой отбивали).
Понятно, что это бред, оно никогда в таком виде не появится, но персонально меня очень раздражают такие моменты ибо они сильно влияют на игру и откровенно портят её. Вне зависимости от того за какую команду ты болеешь, "левые" пенки вредят игре куда больше, чем нарушения за которые их дают.
Несомненно немцы сильнее, тут спора нет.
Но им очень повезло с этим нелепым пенальти. Ведь до него они забить то так и не смогли.