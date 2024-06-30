Тренер Дании о пенальти в игре с Германией: «Больно, когда все решается так – мяч попадает в руку с метра. Если бы защитники бегали с руками за спиной, мне бы не понравилось»

Каспер Юлманд высказался о пенальти в ворота Дании в игре с Германией.

Сборная Дании вылетела с Евро-2024, уступив в 1/8 финала со счетом 0:2. Первый мяч немцы забили с пенальти, назначенного за игру рукой. Кроме того, гол Йоакима Андерсена был отменен из-за офсайда.

«Считаю, что это нелепо. Вы активно ищете сантиметр, чтобы не засчитать гол.

Я так устал от правил игры рукой. Йоаким [Андерсен] бежит, а мяч попадает ему в руку с расстояния в метр. Германия играла хорошо, но я считаю, что это нелепо.

Мне бы не понравилось, если бы всем защитникам пришлось бегать с руками за спиной. Его руки находятся в естественном положении, потому что вы не можете бежать, не используя руки. Вот когда это становится нелепым.

Больно, когда все решается так», – сказал главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд.

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