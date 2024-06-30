Тренер Аргентины Самуэль о травме Месси: «Ситуация улучшается. Будем следить за его состоянием день за днем» 

Теги Вальтер Самуэль Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы Кубок Америки Футбол

Вальтер Самуэль рассказал о состоянии Лионеля Месси.

Форвард сборной Аргентины пропустил матч 3-го тура Кубка Америки с Перу (2:0) из-за травмы.

«Он был в раздевалке, и мы заметили, что ему лучше. Ситуация улучшается, но [до матча 1/4 финала] еще несколько дней, поэтому сейчас говорить что-то преждевременно. 

Будем следить [за его состоянием] день за днем, поговорим с врачами», – сказал ассистент главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

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35 комментариев
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Ответ Мертвый
я не понял а где Скалони?
Разговаривать с журналистами может и помощник.
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Ответ Турко Ибрагимов
из новости узнал что Самуэль в тренерском штабе
Скалони главный.
Вальтер Самуэль, Аймар, Айала помошники.
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Ответ Domian
Скалони главный. Вальтер Самуэль, Аймар, Айала помошники.
Помощники настолько легендарны, что Мост подал в отставку
+10
0
+10
Ответ Сергей Лютый
Комментарий скрыт
Тормоз и пешеход который за матч создает партнерам 3+ опасных моментов?
+10
-3
+7
из новости узнал что Самуэль в тренерском штабе
+6
0
+6
Месси на скамейке полезней, чем Авейру на поле.. "Топ" в лице Грузии доказал.. Полупокер обосрался.. 💩
+7
-4
+3
Ответ Твори Добро
Комментарий скрыт
ЧЕМПИОН МИРА, обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, 7 ФИФА Зе Бест, 45 трофеев, самый успешный игрок в истории за кем то гонится?😆
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+2
я не понял а где Скалони?
+2
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Ответ Кросс Тони Кросса
У Месси не было ни одной серьезной травмы за карьеру
Серьёзной не было. Но в последнее время микротравмы его не отпускают. Началось с ПСЖ, а в Интер Майами прямо стали регулярными. Не уверен, что он до ЧМ 26 дотянет...
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Ответ Сергей8822
И без Месси хорошая команда, способная обыграть любого. А с Месси чемпион мира)))
С Месси сборная ни разу не побеждала на Евро
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Ответ Сергей8822
А без него побеждала?😅😅😅😅
Стыдно такое не знать.
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Ответ Твори Добро
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Пусть кришти сначала станет чемпионом мира, как Величайший футболист всех времен Лео Месси 18.12.2022 ☝️🥇🏆🇦🇷 и Лео Месси одновременно этот день 18.12.2022 стал на веки КОРОЛЬ футбола 👑
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Ответ deligy
Разговаривать с журналистами может и помощник.
а ну ладно тогда
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Ответ Кросс Тони Кросса
У Месси не было ни одной серьезной травмы за карьеру
Была в начале карьеры
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Ответ Кросс Тони Кросса
С Месси сборная ни разу не побеждала на Евро
А без него побеждала?😅😅😅😅
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Ответ Domian
Скалони главный. Вальтер Самуэль, Аймар, Айала помошники.
Какие классные помошники, помню ту Валенсию. Я студентом был, как мой кореш за них топил) Как-будто вчера было)
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