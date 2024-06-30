Тренер Аргентины Самуэль о травме Месси: «Ситуация улучшается. Будем следить за его состоянием день за днем» 

Вальтер Самуэль рассказал о состоянии Лионеля Месси.

Форвард сборной Аргентины пропустил матч 3-го тура Кубка Америки с Перу (2:0) из-за травмы.

«Он был в раздевалке, и мы заметили, что ему лучше. Ситуация улучшается, но [до матча 1/4 финала] еще несколько дней, поэтому сейчас говорить что-то преждевременно.

Будем следить [за его состоянием] день за днем, поговорим с врачами», – сказал ассистент главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

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