Энди Коул об интересе «МЮ» к де Лигту: «Почему он все время куда-то переходит? Три года в «Ювентусе», два – в «Баварии». Если он такой хороший игрок, зачем бы его продавать?»
Энди Коул сомневается в том, что «МЮ» стоит покупать Маттейса де Лигта.
«Мне он нравится, но я не могу понять одну вещь: почему он все время куда-то переходит? Вот что мне непонятно. Он провел три года в «Ювентусе» и два года в «Баварии», и я вот думаю: если он такой хороший футболист, зачем бы клубу его продавать?
Думаю, он хороший игрок, однако пора спросить себя, почему его продолжают продавать», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfred.
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Выглядит внушительно, а на деле...
Перекаченный, медленный, порой и вовсе неуклюжий. Слабый тактически. Да и технически ни о чем.