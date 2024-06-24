Энди Коул об интересе «МЮ» к де Лигту: «Почему он все время куда-то переходит? Три года в «Ювентусе», два – в «Баварии». Если он такой хороший игрок, зачем бы его продавать?»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус Энди Коул премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Маттейс де Лигт Футбол

Энди Коул сомневается в том, что «МЮ» стоит покупать Маттейса де Лигта.

«Мне он нравится, но я не могу понять одну вещь: почему он все время куда-то переходит? Вот что мне непонятно. Он провел три года в «Ювентусе» и два года в «Баварии», и я вот думаю: если он такой хороший футболист, зачем бы клубу его продавать?

Думаю, он хороший игрок, однако пора спросить себя, почему его продолжают продавать», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Betfred.

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4 комментария
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Златан готовит реакцию на это высказывание.)
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Второй год подряд лучший защитник Баварии в весенней части сезона. Бавария же почему-то готова с ним расстаться
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Наконец-то, Де Лигхта раскусили. Еще после первого сезона в Юве, говорил, что парень дико переоценен.
Выглядит внушительно, а на деле...
Перекаченный, медленный, порой и вовсе неуклюжий. Слабый тактически. Да и технически ни о чем.
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