Энди Коул об интересе «МЮ» к де Лигту: «Почему он все время куда-то переходит? Три года в «Ювентусе», два – в «Баварии». Если он такой хороший игрок, зачем бы его продавать?»

Энди Коул сомневается в том, что «МЮ» стоит покупать Маттейса де Лигта.

«Мне он нравится, но я не могу понять одну вещь: почему он все время куда-то переходит? Вот что мне непонятно. Он провел три года в « » и два года в «Баварии», и я вот думаю: если он такой хороший футболист, зачем бы клубу его продавать?

Думаю, он хороший игрок, однако пора спросить себя, почему его продолжают продавать», – сказал бывший форвард « » в интервью Betfred.

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