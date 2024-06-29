Сборная Франции показала новую маску Мбаппе. Она плотнее прилегает к лицу
Сборная Франции показала новую маску Килиана Мбаппе.
Новая отличается от той, в которой он играл против Польши. Из-за формы та маска пропускала больше воздуха.
Новая маска идеально подходит по форме лица форварда «Реала» и, в отличие от предыдущей, не пропускает воздух.
Напомним, Франция и Бельгия в рамках 1/8 финала сыграют в понедельник.
Фото: twitter.com/equipedefrance
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Будто это первый футболист который играет в ней
Может хоть палки на спину накинет
голы-1
- Привет. Включи Матч ТВ. Посмотри, там мальчик такой губастенький.
Какие международные коммьюнити? Кроме спорта и ряда представителей меньшинств никто про этот сброс и не вспоминает.