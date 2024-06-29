Сборная Франции показала новую маску Мбаппе. Она плотнее прилегает к лицу

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу фото Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Сборная Франции показала новую маску Килиана Мбаппе.

Новая отличается от той, в которой он играл против Польши. Из-за формы та маска пропускала больше воздуха.

Новая маска идеально подходит по форме лица форварда «Реала» и, в отличие от предыдущей, не пропускает воздух.

Напомним, Франция и Бельгия в рамках 1/8 финала сыграют в понедельник.

Фото: twitter.com/equipedefrance

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Запомнился на этом Евро пока только своими масками.
+107
-6
+101
Ответ Митрандир цвета хаки
Комментарий скрыт
Любитель трансов? Ты его обозвал или представился?
+57
-11
+46
Ответ Гамарджоба Генацвале
Запомнился на этом Евро пока только своими масками.
Помню как после группового этапа ЧМ-2006 про Зидана писали, что он запомнился только поправлением сползающей капитанской повязки) Для фаворитов вроде Франции Евро начинается только сегодня, с 1/8
+35
0
+35
Такой ажиотаж с маской
Будто это первый футболист который играет в ней
+26
0
+26
Зорро курильщика)
+25
0
+25
Маска есть, а панцирь?
+18
-1
+17
С пупырышками - для более ярких ощущений.
+7
0
+7
Эта маска выглядит посовременнее и точнее передает форму лица. Но все равно не понимаю, почему не фиолетовая, хотя бы темно-фиолетовая)
+7
-1
+6
Снова не фиолетовая, да что ж такое
Может хоть палки на спину накинет
+8
-2
+6
маски-2
голы-1
+7
-1
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Запомнился на этом Евро пока только своими масками.
Хоть запомнился))
+6
-1
+5
Салтыкова:
- Привет. Включи Матч ТВ. Посмотри, там мальчик такой губастенький.
+6
-2
+4
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
https://www.sports.ru/amp/post/3074566/

Какие международные коммьюнити? Кроме спорта и ряда представителей меньшинств никто про этот сброс и не вспоминает.
+4
-2
+2
Ответ pit4er
Помню как после группового этапа ЧМ-2006 про Зидана писали, что он запомнился только поправлением сползающей капитанской повязки) Для фаворитов вроде Франции Евро начинается только сегодня, с 1/8
в точку, та Франция предпенсионного возраста ходила пешком, кроме заводного зайца Рибери, и как они потом прокатились по Бразилии когда шансов казалось не было
+2
0
+2
Ответ Нефанатик
Любитель трансов? Ты его обозвал или представился?
Хорош 😁👌🏻
+3
-2
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Комментарий скрыт
Какая разница любитель кого, все равно лучше тебя живёт
+5
-4
+1
Наверное, наоборот, новая лучше пропускает воздух и вентилируется благодаря перфорации.
+1
0
+1
Все не пойму как она защищает нос?
+1
0
+1
Ответ Spaten
Зорро курильщика)
Netflix версия 🙃
+1
0
+1
Ответ SergioRamos92
Такой ажиотаж с маской Будто это первый футболист который играет в ней
Прост это прикольно, хоть и не первый, но все равно необычно, вот и обсуждают
+3
-2
+1
Ответ Нефанатик
Любитель трансов? Ты его обозвал или представился?
Комментарий удален модератором
Ответ Михаил Савченко
Прост это прикольно, хоть и не первый, но все равно необычно, вот и обсуждают
Из-за того что его называют черепахой
+2
-2
0
Ответ wtfololo
в точку, та Франция предпенсионного возраста ходила пешком, кроме заводного зайца Рибери, и как они потом прокатились по Бразилии когда шансов казалось не было
Отравили феномена перед финалом
0
0
0
Dark Knight
+2
-2
0
Ответ AlainProst
Dark Knight
Dark django
+1
-1
0
завяжите ему фиолетовую повязку на глаза и дырочки сделайте для моргал
0
0
0
Через 90 минут мучения Мбаппе окончатся
0
0
0
стиль!
0
0
0
Был черепашкой, стал бетменом
0
0
0
Типа он из-за маски порет все что только можно?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий