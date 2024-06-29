Сборная Франции показала новую маску Мбаппе. Она плотнее прилегает к лицу

Сборная Франции показала новую маску Килиана Мбаппе.

Новая отличается от той, в которой он играл против Польши. Из-за формы та маска пропускала больше воздуха.

Новая маска идеально подходит по форме лица форварда «Реала» и, в отличие от предыдущей, не пропускает воздух.

Напомним, Франция и Бельгия в рамках 1/8 финала сыграют в понедельник.

Фото: twitter.com/equipedefrance

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