Черчесов начал учить казахстанский язык: «Провел первый урок. Это поможет мне быстрее освоиться и лучше понимать культуру страны. Рақмет!»

Станислав Черчесов сообщил, что начал учить казахстанский язык.

Напомним, на прошедшей ранее пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?».

«Армысыздар!

Достар, я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас в этом нелегком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.

С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провел первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны.

Рақмет!» – говорится в публикации в инстагарме Станислава Черчесова, тренирующего сборную Казахстана.

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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