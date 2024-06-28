Черчесов начал учить казахстанский язык: «Провел первый урок. Это поможет мне быстрее освоиться и лучше понимать культуру страны. Рақмет!»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов сообщил, что начал учить казахстанский язык.

Напомним, на прошедшей ранее пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?».

«Армысыздар!

Достар, я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас в этом нелегком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.

С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провел первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны.

Рақмет!» – говорится в публикации в инстагарме Станислава Черчесова, тренирующего сборную Казахстана.

«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском

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65 комментариев
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Казахский язык!

Черчесов так и говорит, но Спортс опять позорится и выдумывает несуществующий казахстанский
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Ещё не начались офиц.игры, а он уже всех бесить стал в Казахстане! Долго не продержится.
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вообще то в Казахстане язык казахский а не казахстанский,ребята на Спортс ру будте по внимательнее пожалуйста!
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Переобувание от непрогибаемого Стаса. Кстати, яйца там у журналюг покрепче, чем у матч твшнских)))
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Быстро его прогнули, стоило ему только быкануть - сразу отправили казакшу учить)))
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Российский Стас выучил, германский тоже, выучит и казахстанский.
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Казахским журналистам, браво! Этого напыщенного надо с первых фаз опускать на землю.
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Ответ Overkiller
Комментарий скрыт
чё правда что ли
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Выучив казахстанский язык, надеюсь, не забудет российский
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Осетиновски-казахстанский разговорник
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Для начала не казахстанский, а казахский!
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штош, дальше освоим бразильский и аргентинский
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Вопиющая безграмотность спортс.ру
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Что за безграмотность? «Казахстанский язык» 🤦‍♂️ такого нет, как и российского, есть казахский и русский языки.
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дайте угадаю, в Бразилии бразильский, а в России - российский?
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Прогиб несгибаемого Стаса, перед казахами - засчитан...
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я думал у них казахский. ну это как у жиркова бразильский...
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А что за казахстанский язык? Что-то типо российского?
Автор новости в школе учился? 🤣
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Напишу коммент на российском языке.
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Ответ Andre Avtomonov
вообще то в Казахстане язык казахский а не казахстанский,ребята на Спортс ру будте по внимательнее пожалуйста!
Черчесову пох, он будет учить казахстанский
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казахстанский?
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Ответ Жан Поль Бельманда
Ещё не начались офиц.игры, а он уже всех бесить стал в Казахстане! Долго не продержится.
Как и сам Казахстан со своими заигрываниями с националистически настроенными активистами, например, Тогжан Кожалиева.
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Может казахский?
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Выпрут через пару недель.
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Мои хобби: футбол командуй, душ с игроками принимай, шашлык жарь
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А вот это уже правильно. Только учить надо по-настоящему, а не просто сказать про это :)
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Ответ Gutter
штош, дальше освоим бразильский и аргентинский
А после аргентинского уругвайский и парагвайский легко зайдут.
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Ответ Wiley Fox
Казахский язык! Черчесов так и говорит, но Спортс опять позорится и выдумывает несуществующий казахстанский
Они просто у коллег с Трибуны учатся с их "російськой мовой"
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Ответ Wiley Fox
Казахский язык! Черчесов так и говорит, но Спортс опять позорится и выдумывает несуществующий казахстанский
Да и "инстагарм" тоже что за чудо-юдо❓🤣 главное, чтобы сам Черчесов был в курсе текста, размещенного от его имени... А то опять бычить начнет после вопроса на казахском☝🏻🤣
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Ответ Glukinho
дайте угадаю, в Бразилии бразильский, а в России - российский?
Так казахстанский – это русский
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