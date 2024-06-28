Черчесов начал учить казахстанский язык: «Провел первый урок. Это поможет мне быстрее освоиться и лучше понимать культуру страны. Рақмет!»
Станислав Черчесов сообщил, что начал учить казахстанский язык.
Напомним, на прошедшей ранее пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?».
«Армысыздар!
Достар, я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас в этом нелегком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.
С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провел первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны.
Рақмет!» – говорится в публикации в инстагарме Станислава Черчесова, тренирующего сборную Казахстана.
«По-осетински можно тебе отвечать?» Черчесов вскипел после вопроса на казахском
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Черчесов так и говорит, но Спортс опять позорится и выдумывает несуществующий казахстанский
Автор новости в школе учился? 🤣