«Динамо» предложило 37-летнему Шунину должность в академии («СЭ»)

«Динамо» предложило голкиперу Антону Шунину должность в клубной академии.

По информации « », московский клуб предложил попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством . Игрок пока не определился, принять предложение « » или продолжить карьеру в другом клубе.

Летом у 37-летнего голкипера закончился контракт с бело-голубыми. В минувшем сезоне Шунин провел 15 матчей в Мир и 5 в Кубке России. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

За бело-голубых вратарь выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей за клуб.

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