«Динамо» предложило 37-летнему Шунину должность в академии («СЭ»)
«Динамо» предложило голкиперу Антону Шунину должность в клубной академии.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предложил Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря. Игрок пока не определился, принять предложение «Динамо» или продолжить карьеру в другом клубе.
Летом у 37-летнего голкипера закончился контракт с бело-голубыми. В минувшем сезоне Шунин провел 15 матчей в Мир РПЛ и 5 в Кубке России. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
За бело-голубых вратарь выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей за клуб.
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