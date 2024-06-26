«Динамо» предложило 37-летнему Шунину должность в академии («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин детский футбол Николай Гонтарь Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» предложило голкиперу Антону Шунину должность в клубной академии.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предложил Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря. Игрок пока не определился, принять предложение «Динамо» или продолжить карьеру в другом клубе.

Летом у 37-летнего голкипера закончился контракт с бело-голубыми. В минувшем сезоне Шунин провел 15 матчей в Мир РПЛ и 5 в Кубке России. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

За бело-голубых вратарь выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей за клуб.

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15 комментариев
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Соглашайся, Антон, а то ещё Лещук скоро не при делах окажется.
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+7
Ответ DonaldBrashear 2.0
Антон вполне еще может поиграть, надеюсь, что уйдет из Динамо, и еще попылит парочку лет. В тот же Оренбург хорошо зашел бы, ну или в Химки. Надо играть еще, раз в Динамо стал не нужен уже.
Не знаю, зачем ему еще где-то пылить в 37 лет, если он всю карьеру посвятил родному клубу. Деньги уже заработал, наиграться наигрался, сто "сухарей" есть.
+6
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+6
Я думаю , что Антону всех денег не заработать. Надо соглашаться на работу в академии.
+5
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+5
Привет , Виктор . Мне тоже его жаль. И скорее он больше нас выручал . Да и по человеческим качествам Антон великолепный человек . А в игре все может быть . Это спорт. Жаль будет , если пойдет в другой клуб. Если есть возможность оставить в составе , то я бы оставил.
+3
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+3
Ответ КЕША
Я думаю , что Антону всех денег не заработать. Надо соглашаться на работу в академии.
Всё верно. Но по-человечески мне его как-то жаль, хоть он мне особо симпатичен не был, и не раз им был не доволен, но годок можно было и поиграть. Никуда он не перейдёт, да и за чем? Он так и останется в нашей памяти тенью Льва Ивановича Яшина! Столько лет в Химках ему кричал Яшин, так и не случилось.Удачи на новой работе Антон.
+3
0
+3
Антон вполне еще может поиграть, надеюсь, что уйдет из Динамо, и еще попылит парочку лет. В тот же Оренбург хорошо зашел бы, ну или в Химки. Надо играть еще, раз в Динамо стал не нужен уже.
+3
-1
+2
Это праздник!
С сединою на висках
+2
0
+2
Ответ КЕША
Привет , Виктор . Мне тоже его жаль. И скорее он больше нас выручал . Да и по человеческим качествам Антон великолепный человек . А в игре все может быть . Это спорт. Жаль будет , если пойдет в другой клуб. Если есть возможность оставить в составе , то я бы оставил.
Мы его,и он сам себя не поймëт в другом клубе, оно ему и не нужно. Одна жизнь, одна команда, он и сам понимает это.
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Выше фнл ему не предложат
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Шунину нужно было чемпионство
Но Личка в 30м туре оказался трусом!
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У нас что кормушка для него вечная??
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В академии МВД ?
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Поиграть вполне еще мог бы.
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Ответ Dmitry Gaidar
Шунину нужно было чемпионство Но Личка в 30м туре оказался трусом!
Шунину нужно было рекорд игр за Динамо поставить. Но не получилось, не фартануло
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