«Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович, не попавший в сборную Сербии, выложил пост на следующий день после вылета команды с Евро

Публикация Страхини Эраковича в соцсети вызвала дискуссию в Сербии.

Защитник «Зенита» выложил в инстаграм сторис со словами: «Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович опубликовал пост на следующий день после того, как сербская сборная заняла последнее место в группе C и вылетела с Евро-2024.

Это спровоцировало множество комментариев, связан ли этот пост с непопаданием игрока в сборную и ее выступлением на чемпионате Европы.

С 2022 года Эракович провел восемь матчей за национальную команду и забил один гол в товарищеском матче.

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