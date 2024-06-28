«Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович, не попавший в сборную Сербии, выложил пост на следующий день после вылета команды с Евро

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 соцсети Страхиня Эракович Футбол

Публикация Страхини Эраковича в соцсети вызвала дискуссию в Сербии.

Защитник «Зенита» выложил в инстаграм сторис со словами: «Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович опубликовал пост на следующий день после того, как сербская сборная заняла последнее место в группе C и вылетела с Евро-2024.

Это спровоцировало множество комментариев, связан ли этот пост с непопаданием игрока в сборную Сербии и ее выступлением на чемпионате Европы.

С 2022 года Эракович провел восемь матчей за национальную команду и забил один гол в товарищеском матче.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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47 комментариев
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Как говорил мой дед: я твой дед
+136
-5
+131
Командный парень, что и говорить. Умеет поддержать коллег и товарищей по сборной
+97
-19
+78
Ответ Beast
Как говорил мой дед: я твой дед
И добавлял - делай нормально и будет нормально
+69
-2
+67
Ответ ретроградный меркурий
Командный парень, что и говорить. Умеет поддержать коллег и товарищей по сборной
Коллег он поддерживает, а вот физрука который довел сборную до вот этого состояние никто и не поддерживает, даже капитан сборной все правильно сказал в отношении этого пассажира
+68
-26
+42
Сос мыслом
+28
-3
+25
Есть и положительный момент. Эракович нормально отдохнул в отпуске и вовремя приехал на предсезонку, вместо участия в провальном для национальной команды Евро.
+24
-10
+14
Ответ Beast
Как говорил мой дед: я твой дед
А мой говорил никого не слушай, потом что то ещё, но я уже не слушал
+11
0
+11
Ну Стойкович физрук всех физруков. Отсутствие Эраковича в составе тут лишь маленький штришок к его тренерской бездарности.
+15
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что с Эраковичем, что без него, Сербия один чет бы вылетела
+12
-2
+10
Тренера найти не пробовали? А то сербы из турнира в турнир похожи на африканскую сборную, ни ума, ни тактики, постоянные срачи и физруки на тренерском мостике
+6
0
+6
Ответ Beast
Как говорил мой дед: я твой дед
Мой дед говорил - это как мёд! И ####### поймёт.
+7
-1
+6
Сборная Сербии это загадочная субстанция
+9
-4
+5
Ответ Caniball
Думаю прикрыл себе на время вызов в сборную данным постом. Молодец, что еще скажешь!
с таким языком и гнильцой туда ему сама федерация может наложить бан. аршавин ему пусть расскажет про то как ляпнул и потерял всякий интерес со стороны тренеров сборной.сопляк он еще, чтобы указывать тренерам о своей исключительности на этом свете
+9
-4
+5
Думаю прикрыл себе на время вызов в сборную данным постом.
Молодец, что еще скажешь!
+8
-5
+3
Ответ ретроградный меркурий
Командный парень, что и говорить. Умеет поддержать коллег и товарищей по сборной
в Зенит других не берут)
+31
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+3
Ответ rusik krasav4ik
за сербским футболом не слежу, Эракович примерно на уровне Неманьи Видича надо понимать?
Нет, но уровню сборной вполне соответствует.

Я, так уж совпало, болею за "Зенит" и "Фиорентину", так что регулярно смотрю на Эраковича и Миленковича (который в сборной Сербии постоянный основной). Они, конечно, немного разноплановые ЦЗ, но в целом по этому сезону я не вижу разницы в уровне.

Другое дело, что у Сербии в целом проблемы не в защите. Пропускают голы они в пределах нормы, 2 мяча в группе - меньше только у заведомых топов. Проблемы в атаке, причем как индивидуальные, так и с командной игрой.
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Ответ ilmir84
Ну это не красит человека, затаившего обиду на сборную, федерацию футбола и явно зазнавшегося с высоким ЧСВ. Не факт, что новый тренер сборной захочет вызывать такого токсичного игрочишку. может карма за то, что он кинул один российский клуб, предварительно уже согласовав трансфер, но потом клюнув на предложение газового нувориша. эракович ясень пень не наиграл на вызов. без еврокубков, невнятной игрой в болотном первенстве не заполучишь место в заявке.
Эраковича судьба уберегла от прозябания в нефтяном недоразумении, примеряющем тренеров как перчатки и неспособном найти подходящего.
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Ответ Инженер Управляющий
Открой одну букву хотя бы
Медведь!
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Ответ Инженер Управляющий
Открой одну букву хотя бы
Первая Ё, Леонид Аркадьевич.
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Все по делу , лучше и не скажешь .
Сербы заслужили
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Ответ djamel
Мой дед говорил - это как мёд! И ####### поймёт.
Открой одну букву хотя бы
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Ответ внучок Бэйхайма
И добавлял - делай нормально и будет нормально
И твой дед Стетхем?
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Ответ Инженер Управляющий
Открой одну букву хотя бы
они не поймет
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Ответ Beast
Как говорил мой дед: я твой дед
дед тот же брат, но только дед брат
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Ответ bombadil
А сербы молодцы. Что в команде, что снаружи любят и умеют набросить на вентилятор.
а моторчик то у вентилятора мощный, даже заляпанный говном по самое не хочу, все равно на максималках работает)))
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Ответ Злодей Спб
Есть и положительный момент. Эракович нормально отдохнул в отпуске и вовремя приехал на предсезонку, вместо участия в провальном для национальной команды Евро.
Что ни делается, все к лучшему
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Почему, там где играют балканские страны, постоянно какие-то скандалы, провокации и т.д.? Зачем это нам всё?
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Брат братом, но сборная их стало открытием евро с худшей стороны.
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Ответ SMART789
Коллег он поддерживает, а вот физрука который довел сборную до вот этого состояние никто и не поддерживает, даже капитан сборной все правильно сказал в отношении этого пассажира
Капитан у них тоже настоящий кэп))
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Интересно, о позоре рассуждает игрок клуба, которому дали определение в Воронеже.
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