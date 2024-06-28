«Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович, не попавший в сборную Сербии, выложил пост на следующий день после вылета команды с Евро
Публикация Страхини Эраковича в соцсети вызвала дискуссию в Сербии.
Защитник «Зенита» выложил в инстаграм сторис со словами: «Позор не волнует того, у кого нет стыда». Эракович опубликовал пост на следующий день после того, как сербская сборная заняла последнее место в группе C и вылетела с Евро-2024.
Это спровоцировало множество комментариев, связан ли этот пост с непопаданием игрока в сборную Сербии и ее выступлением на чемпионате Европы.
С 2022 года Эракович провел восемь матчей за национальную команду и забил один гол в товарищеском матче.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Молодец, что еще скажешь!
Я, так уж совпало, болею за "Зенит" и "Фиорентину", так что регулярно смотрю на Эраковича и Миленковича (который в сборной Сербии постоянный основной). Они, конечно, немного разноплановые ЦЗ, но в целом по этому сезону я не вижу разницы в уровне.
Другое дело, что у Сербии в целом проблемы не в защите. Пропускают голы они в пределах нормы, 2 мяча в группе - меньше только у заведомых топов. Проблемы в атаке, причем как индивидуальные, так и с командной игрой.
Сербы заслужили