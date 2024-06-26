Титов сравнил сборную Сербии с Россией: «Состав хороший, но задачи не выполняются. Вопрос к руководителям»

Теги Егор Титов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Футбол

Егор Титов сравнил сборную Сербии с командой России.

Сербская команда вылетела с Евро-2024, заняв 4-е место в группе C. Ее опередили Англия, Дания и Словения. 

«Сербы – как и мы. Состав хороший, но задачи не выполняются.

Здесь вопрос к руководителям сборной, к тренерскому штабу, к президенту федерации», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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7 комментариев
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Братский народ же, а в красной форме и не отличить.
Вечером ещё и малороссы подтянутся - милости прошу к нашему шалашу, так сказать
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"Здесь вопрос к руководителям сборной, к тренерскому штабу, к президенту федерации"
к игрокам вопросов нет,значит?)
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Ответ I. S.
Комментарий удален пользователем
Хорваты как-то договариваются и выступают единой командой, а у сербов постоянные распри внутри коллектива. Это не редкость, у голландцев было подобное, но они преодолели.
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Комментарий удален пользователем
Я уже и забыл когда это у нас был состав хороший…
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Похоже, в Москве дога не было, и сербы на самом деле просто хуже наших кудесников мяча😏
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Ответ Spaten
Хорваты как-то договариваются и выступают единой командой, а у сербов постоянные распри внутри коллектива. Это не редкость, у голландцев было подобное, но они преодолели.
Возможно.
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