Титов сравнил сборную Сербии с Россией: «Состав хороший, но задачи не выполняются. Вопрос к руководителям»

Егор Титов сравнил сборную Сербии с командой России.

Сербская команда вылетела с Евро-2024, заняв 4-е место в группе C. Ее опередили Англия, Дания и Словения.

«Сербы – как и мы. Состав хороший, но задачи не выполняются.

Здесь вопрос к руководителям сборной, к тренерскому штабу, к президенту федерации», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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