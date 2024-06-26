Титов сравнил сборную Сербии с Россией: «Состав хороший, но задачи не выполняются. Вопрос к руководителям»
Егор Титов сравнил сборную Сербии с командой России.
Сербская команда вылетела с Евро-2024, заняв 4-е место в группе C. Ее опередили Англия, Дания и Словения.
«Сербы – как и мы. Состав хороший, но задачи не выполняются.
Здесь вопрос к руководителям сборной, к тренерскому штабу, к президенту федерации», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вечером ещё и малороссы подтянутся - милости прошу к нашему шалашу, так сказать
к игрокам вопросов нет,значит?)