Агент Миранчука: «Когда исполнится негласный договор между «Аталантой» и Лешей, он уйдет. Может, в «Ман Сити». Речь идет о прямой покупке»
Агент Алексея Миранчука рассказал о том, когда игрок может покинуть «Аталанту».
Сообщалось, что 28-летний россиянин может перейти в один из итальянских клубов на правах аренды. Среди претендентов на игрока упоминаются «Кальяри» и «Дженоа».
«Между руководством, спортивным директором и Лешей Миранчуком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Леша уйдет из «Аталанты».
Тогда предложение будет полноценным, устроит все стороны. У нас еще год контракта, но речь идет о прямой покупке. Все разговоры иностранной прессы не имеют значения. Когда будет переход, все узнаете. Может быть, в «Манчестер Сити», – сказал Вадим Шпинев.
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При условии, что у Гасперини на него нет планов, конечно)
Да, они жуки, кто спорит-то? Но они выбивают тебе царские условия по контракту, следят за юридической стороной вопроса. И заказчик не может сослаться на "человеческие отношения", особенно, если и правда сложились. Все неудобные вопросы решает агент.
Это очень удобно.