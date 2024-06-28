Агент Миранчука: «Когда исполнится негласный договор между «Аталантой» и Лешей, он уйдет. Может, в «Ман Сити». Речь идет о прямой покупке»

Теги Кальяри Аталанта Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дженоа Алексей Миранчук Матч ТВ Вадим Шпинев Футбол

Агент Алексея Миранчука рассказал о том, когда игрок может покинуть «Аталанту».

Сообщалось, что 28-летний россиянин может перейти в один из итальянских клубов на правах аренды. Среди претендентов на игрока упоминаются «Кальяри» и «Дженоа». 

«Между руководством, спортивным директором и Лешей Миранчуком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Леша уйдет из «Аталанты».

Тогда предложение будет полноценным, устроит все стороны. У нас еще год контракта, но речь идет о прямой покупке. Все разговоры иностранной прессы не имеют значения. Когда будет переход, все узнаете. Может быть, в «Манчестер Сити», – сказал Вадим Шпинев

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60 комментариев
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Как не прочитаешь слова какого-либо агента, сразу вызывает ассоциации, что это какой-то неприятный тип, мерзкий, наглый, лживый, коррумпированный, мошенник и тд. Зачем вообще с ними связываться, мерзость.
+132
-6
+126
Ответ Милдронат Бромантанов
Как не прочитаешь слова какого-либо агента, сразу вызывает ассоциации, что это какой-то неприятный тип, мерзкий, наглый, лживый, коррумпированный, мошенник и тд. Зачем вообще с ними связываться, мерзость.
Они помогают хорошо выбивать деньги, своим клиентам из клубов. В этом их ценность. Добро пожаловать в мир капитала.
+78
-1
+77
Кальяри, Дженоа и Ман Сити))

Дербентский Волосогрудник, тульский Пряник и Зенит.
+76
-6
+70
А Мансити с Реалом наверно будет за Миранчука бороться.
+57
-1
+56
Ответ SeregArs
А Мансити с Реалом наверно будет за Миранчука бороться.
Возможно еще бавария включится в гонку за будущего обладателя ЗМ
+45
0
+45
Ответ Милдронат Бромантанов
Как не прочитаешь слова какого-либо агента, сразу вызывает ассоциации, что это какой-то неприятный тип, мерзкий, наглый, лживый, коррумпированный, мошенник и тд. Зачем вообще с ними связываться, мерзость.
Типа риелторов, и те и другие хотят поиметь обе стороны сделки, при этом не неся никакой ответственности) не говорю что все такие, но большинство
+35
-2
+33
Если Сити все таки накажут и отправят в Чемпионшип, почему нет
+27
-1
+26
Ответ Подкат Пенальтьевич
Если Сити все таки накажут и отправят в Чемпионшип, почему нет
в чемпионшипе Лехе точно лучше не появляться с его телосложением и физподоготовкой
+18
0
+18
В Ман Сито вполне вероятно, им через год-два могут понадобиться игроки для того, чтобы выводить их из Чемпионшипа после отправки туда за 117 махинаций
+11
-4
+7
Да, там как раз замену Бернарду Силве ищут
+6
0
+6
В итоге оба Миранчука с таким агентом закончат максимум где-то в Турции - в середняке, а то и в Азербайджане/Китае/у арабов
+6
0
+6
Ответ Милдронат Бромантанов
Как не прочитаешь слова какого-либо агента, сразу вызывает ассоциации, что это какой-то неприятный тип, мерзкий, наглый, лживый, коррумпированный, мошенник и тд. Зачем вообще с ними связываться, мерзость.
Мафия. Если не свяжешься, то вообще ни в один клуб РПЛ не попадёшь. Просто откажутся подписывать с тобой контракт. Тупо никуда не возьмут. Потому что через агентов руковолители клубов пилят подъёмные, которые сами и выписывают.
+7
-1
+6
если и правда Дженоа он нужен, стоит переходить.
При условии, что у Гасперини на него нет планов, конечно)
+6
0
+6
Вроде не 1 апреля, Сток Сити более реально
+4
0
+4
Ответ Strike36
Возможно еще бавария включится в гонку за будущего обладателя ЗМ
Бавария уже сделала ставку на его брата
+4
0
+4
Ответ Милдронат Бромантанов
Как не прочитаешь слова какого-либо агента, сразу вызывает ассоциации, что это какой-то неприятный тип, мерзкий, наглый, лживый, коррумпированный, мошенник и тд. Зачем вообще с ними связываться, мерзость.
Именно это и является проф оценкой деятельности агента! Его работа : трудоустройство подопечного на лучших условиях оплаты труда
+4
-1
+3
Конечно, в "МС". Кто ещё сможет заменить Де Брюйне?
+3
0
+3
Я бы в Сити перешёл, пусть меня научат!
+2
0
+2
А чё, прикольно будут выглядеть заголовки на Спортс "«Манчестер Сити» Миранчука победил..."
+2
0
+2
А может сразу в сборную галактики? ;)
+2
0
+2
Благодаря этой новости мы узнали, что Шпинев находится где то в жаркой стране и не носит головного убора, судя по бреду в который он несет в результате солнечного удара.
+2
0
+2
А у Шпинева есть игроки, которые просто играют в старте, не имеют проблем и не окружены интригами?
+1
0
+1
когда проснулся и не проветрил комнату.
+1
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+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Как не прочитаешь слова какого-либо агента, сразу вызывает ассоциации, что это какой-то неприятный тип, мерзкий, наглый, лживый, коррумпированный, мошенник и тд. Зачем вообще с ними связываться, мерзость.
ну я работаю с агентом (в своей сфере).
Да, они жуки, кто спорит-то? Но они выбивают тебе царские условия по контракту, следят за юридической стороной вопроса. И заказчик не может сослаться на "человеческие отношения", особенно, если и правда сложились. Все неудобные вопросы решает агент.
Это очень удобно.
+1
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Ответ Милдронат Бромантанов
Как не прочитаешь слова какого-либо агента, сразу вызывает ассоциации, что это какой-то неприятный тип, мерзкий, наглый, лживый, коррумпированный, мошенник и тд. Зачем вообще с ними связываться, мерзость.
Найдите мне хоть одного добродушного агента
+1
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Ответ SMART789
Так просто откатитесь от услуг агентов, риэлторов и адвокатов Ничего не потеряете раз они бесполезны и не нужны, верно ведь?
А я и не пользуюсь, квартиру 2 раза сам себе нашёл, просто печально это, что риелторы не несут никакой ответственности, в случае например если с жильём потом какой-либо косяк всплывёт. Вот была бы их деятельность лицензирована я бы с радостью воспользовался их услугами. Ну и если человек продаёт квартиру, обратился для этого к риелтору, какого риелтор просит деньги ещё и с меня , ведь я к нему не обращался и для меня он ничего не сделал? если я не заключаю с ним договор , то он просто не говорит своему клиенту что есть покупатель - то есть я.
+1
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Точно только Ман Сити или в Реал вместо Модрича, золотой мяч получать, по честному куда правдоподобнее в Дженоа, в клубах чемпионата Италии второго десятка он раскроется, там ему самое место, в Торино он все доказал.
+1
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+1
Ответ Заяцволк
В Ман Сито вполне вероятно, им через год-два могут понадобиться игроки для того, чтобы выводить их из Чемпионшипа после отправки туда за 117 махинаций
*130
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Ответ Аскетизмом погоняю
На самом деле никогда бы не подумал,что Аканджи перейдёт в Сити и будет игроком основы, показывая высочайший уровень игры. Поэтому не удивился бы ситуации в которой Миранчук проводит лучший сезон в карьере за Сити будучи игроком ротации.
Никогда бы не подумала,что Зинченко ничем не выделявшийся,с самой средней статистикой в РПЛ,перейдет из Уфы в МС.
+3
-2
+1
Ему бы в Италии остаться ещё надо какой ему Манчестер сити
+1
0
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