Агент Миранчука: «Когда исполнится негласный договор между «Аталантой» и Лешей, он уйдет. Может, в «Ман Сити». Речь идет о прямой покупке»

Агент Алексея Миранчука рассказал о том, когда игрок может покинуть «Аталанту».

Сообщалось, что 28-летний россиянин может перейти в один из итальянских клубов на правах аренды. Среди претендентов на игрока упоминаются « » и « ».

«Между руководством, спортивным директором и Лешей Миранчуком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Леша уйдет из «Аталанты».

Тогда предложение будет полноценным, устроит все стороны. У нас еще год контракта, но речь идет о прямой покупке. Все разговоры иностранной прессы не имеют значения. Когда будет переход, все узнаете. Может быть, в « », – сказал .

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