«Аталанта» хочет за Миранчука около 10 млн евро и готова начать переговоры с «Кальяри» о трансфере
«Аталанта» готова продать Алексея Миранчука.
Бергамаски хотят получить за российского полузащитника больше 10 млн евро, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.
TuttoAtalanta добавляет, что «Аталанта» хочет около 10 млн евро и готова начать переговоры с «Кальяри», интересующимся 28-летним игроком.
В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его контракт с бергамасками рассчитан до 2025 года.
Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
Но после ухода Мотты там бардак может начаться лютый
Де Кетеларе надо им ещё у Милана выкупать, ситуация непонятная по условиям аренды. Если у Милана есть право вернуть его себе, то скорее всего воспользуются. Тем более что новый тренер пришёл.
За Лукманом топ-клуб может прийти с большими деньгами.
Вообще, если Миранчук хочет остаться в Серии А, то там масштабные перестановки тренерские (не беру топов) - везде будут новые тренеры, и конкуренцию можно будет выиграть. Фиорентина, Лацио, Болонья, Монца, Торино, Удинезе - выбирать надо будет с умом, чтобы не попасть в команду, которая упадёт в перестройку
Может, Торино в этом году найдет деньги. Или в Испанию попробовать - да, не в топы, но почему-то думаю, что Ла Лига ему бы подошла