«Аталанта» хочет за Миранчука около 10 млн евро и готова начать переговоры с «Кальяри» о трансфере

Теги Кальяри Аталанта серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук деньги Футбол

«Аталанта» готова продать Алексея Миранчука.

Бергамаски хотят получить за российского полузащитника больше 10 млн евро, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

TuttoAtalanta добавляет, что «Аталанта» хочет около 10 млн евро и готова начать переговоры с «Кальяри», интересующимся 28-летним игроком.

В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его контракт с бергамасками рассчитан до 2025 года.

Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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35 комментариев
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Да блин какой Кальяри? Миранчук неплохо смотрелся в этом сезоне. Даже при всем скепсисе относительно него. Неужели команды уровня Фиорентины, Лацио, да хотя бы тот же Торино не интересуются им? Обидно
+29
-9
+20
Ответ Cristiano Ronaldo
Он очень нестабилен и не входит в планы Гасперини, поэтому его и продают. Уровень Лацио и Фиорентины он не потянет, там даже на скамейке, сидят игроки сильнее. В Кальяри сможет выстрелить, если выиграет место в основе у конкурентов.
Нестабилен по меркам Гасперини и топ-4 Италии. Для Кальяри это топ игрок, но ему туда не нужно. Уровень первой десятки потянет без проблем.
+21
-2
+19
У Кальяри нет 10М. За такие деньги - только в Зенит
+26
-8
+18
Лучше бы в Болонью, там ЛЧ, и деньги такие у нее будут
Но после ухода Мотты там бардак может начаться лютый
+10
-1
+9
Надо досидеть до конца контракта и бесплатно отвалить к арабам. одними подъемными отобъет все пережитые унижения.
+8
-2
+6
Ответ Dvin
Да блин какой Кальяри? Миранчук неплохо смотрелся в этом сезоне. Даже при всем скепсисе относительно него. Неужели команды уровня Фиорентины, Лацио, да хотя бы тот же Торино не интересуются им? Обидно
Он очень нестабилен и не входит в планы Гасперини, поэтому его и продают. Уровень Лацио и Фиорентины он не потянет, там даже на скамейке, сидят игроки сильнее. В Кальяри сможет выстрелить, если выиграет место в основе у конкурентов.
+13
-8
+5
Ответ Арсений Чернобаев
Хочется, конечно, что бы в лч пощеголял за Аталанту, но все же, думаю ему будет этот трансфер полезен. Или пусть останется? Мне кажется, Гасперини в него не очень верит, что бы он не говорил
Аталанта перед ЛЧ наверняка усилится. Миранчук может вообще ни в одном матче не выйти в итоге. Так что надо искать вариант на стороне. 10 млн для итальянских клубов подъемные деньги. Но хотелось бы в клуб повыше уровнем чем Кальяри попасть.
+3
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+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Он очень нестабилен и не входит в планы Гасперини, поэтому его и продают. Уровень Лацио и Фиорентины он не потянет, там даже на скамейке, сидят игроки сильнее. В Кальяри сможет выстрелить, если выиграет место в основе у конкурентов.
Мне даже интересны имена людей на скамейке Фио или Лацио, кто сильнее Миранчука.
+3
0
+3
Хочется, конечно, что бы в лч пощеголял за Аталанту, но все же, думаю ему будет этот трансфер полезен. Или пусть останется? Мне кажется, Гасперини в него не очень верит, что бы он не говорил
+2
0
+2
Не ходил бы он в Кальяри. Имидж беспросветной задницы за ними закрепился. Хотя, если в основе будет и зажгет, то появятся покупатели посолиднее.
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Он очень нестабилен и не входит в планы Гасперини, поэтому его и продают. Уровень Лацио и Фиорентины он не потянет, там даже на скамейке, сидят игроки сильнее. В Кальяри сможет выстрелить, если выиграет место в основе у конкурентов.
Ой прям вот даже на скамейке? Можно подумать Барак или Куаме прям такие игроки, что аж ощутимо сильнее
+2
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Доиграть в Аталанте и свободным агентом уйти уже вариантов будет больше. Ну и заслужил он прошлым сезоном побегать в ЛЧ, без игрового времени тоже не останется.
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Кальяри нужен Миранчук свободным агентом на 25 год. Только Миранчуку Кальяри не нужны. Журналюги придумали 10 милл. А почему не 4 милл
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Ответ Dvin
Да блин какой Кальяри? Миранчук неплохо смотрелся в этом сезоне. Даже при всем скепсисе относительно него. Неужели команды уровня Фиорентины, Лацио, да хотя бы тот же Торино не интересуются им? Обидно
Может и интересуются, трансферное окно-то длинное.
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+1
Лучше в Болонию! Хочется увидеть в лиге чемпионов!
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Ответ usen
Кальяри сейчас - кот в мешке. Ушёл Раньери, который держал их на плаву, так что они скорее кандидат на вылет в следующем сезоне. Вообще, если Миранчук хочет остаться в Серии А, то там масштабные перестановки тренерские (не беру топов) - везде будут новые тренеры, и конкуренцию можно будет выиграть. Фиорентина, Лацио, Болонья, Монца, Торино, Удинезе - выбирать надо будет с умом, чтобы не попасть в команду, которая упадёт в перестройку
По сути все верно, за одним «но», чтобы иметь выбор, нужно что бы хотя бы 2 клуба желали тебя видеть в следующем сезоне, да еще и заплатить за это денежку.
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Ответ Сергей Галынский
А почему они должны уйти, особенно перед ЛЧ?
Копмейнерс сам хочет уйти, это дело уже почти решённое.
Де Кетеларе надо им ещё у Милана выкупать, ситуация непонятная по условиям аренды. Если у Милана есть право вернуть его себе, то скорее всего воспользуются. Тем более что новый тренер пришёл.
За Лукманом топ-клуб может прийти с большими деньгами.
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Ответ Roman
Лучше бы в Болонью, там ЛЧ, и деньги такие у нее будут Но после ухода Мотты там бардак может начаться лютый
там Итальяно пришёл, есть хорошая вероятность, что бардака не будет
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Ответ Алексей РЫБАКОВ
уйдет Копмейнерс, Де Кателларе, возможно Лукман. Не факт, что получится найти качественнуюи им замену + к Аталанте еще надо адаптироваться. Не у всех это получается, а Миранчук уже адаптирован. Так что есть смысл остаться. К тому же в этом сезоне он чаще стал играть и порой выигрывать конкуренцию в старте
А почему они должны уйти, особенно перед ЛЧ?
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Какие 10 миллионов? У него год контракта остался. Если Аталанта хочет хоть какие-то деньги получить, то надо адекватный ценник выставлять в это трансферное окно, зимой вообще никто ничего не даст.
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Ща Кальяри обоих братьев заберет, учитывая высказывания Шпинева о поиске для Антона клуба в Европе
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Лучше в Болонью🙏
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В Лацио, на позицию ушедшего Альберто хорошо бы зашел
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Кальяри сейчас - кот в мешке. Ушёл Раньери, который держал их на плаву, так что они скорее кандидат на вылет в следующем сезоне.
Вообще, если Миранчук хочет остаться в Серии А, то там масштабные перестановки тренерские (не беру топов) - везде будут новые тренеры, и конкуренцию можно будет выиграть. Фиорентина, Лацио, Болонья, Монца, Торино, Удинезе - выбирать надо будет с умом, чтобы не попасть в команду, которая упадёт в перестройку
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Уходить, конечно, надо Лехе - возраст не чтобы на скамейке сидеть, следующий контракт скорее всего будет последним + он уже доказал что "могЕт" играть очень даже неплохо, но, блин, не в команду 16 места

Может, Торино в этом году найдет деньги. Или в Испанию попробовать - да, не в топы, но почему-то думаю, что Ла Лига ему бы подошла
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В следующем сезоне ЛЧ игр будет много, надо оставаться
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Пора на Кипр, к Кокорину😎
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Ну не знаю. На фоне Аталанты Кальяри очень скромный клуб и что-то мне кажется они дважды подумают прежде чем 10 млн. будут тратить на Лёху Миранчука. Ведь по мерками Кальяри за эти деньги они могут 3 игроков купить. Другое дело условная Болонья, Фиорентина, Торино или допустим Дженоа...
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Сардиния Мирончука
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У "Аталанты" была едва ли не лучшая атакующая полузащита по ходу сезона. Лёша ещё ладно, но продадут ведь Копмейнерса и ШдК, вероятно и Пашалича. И кто останется?
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