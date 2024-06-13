«Аталанта» хочет за Миранчука около 10 млн евро и готова начать переговоры с «Кальяри» о трансфере

«Аталанта» готова продать Алексея Миранчука.

Бергамаски хотят получить за российского полузащитника больше 10 млн евро, сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

TuttoAtalanta добавляет, что « » хочет около 10 млн евро и готова начать переговоры с « », интересующимся 28-летним игроком.

В минувшем сезоне Серии А Миранчук провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Его контракт с бергамасками рассчитан до 2025 года.

Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.