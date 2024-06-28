Деку хочет системно увеличить суммы отступных за молодых воспитанников «Барсы» на фоне ситуации с уходом Гиу в «Челси» за 6 млн евро (Marca)

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига деньги Марк Гиу Футбол

Деку хочет увеличить суммы отступных за молодых воспитанников «Барселоны».

Клуб намерен бороться с возможной потерей игроков на фоне ситуации с форвардом Марком Гиу

Ранее стало известно, что «Челси» активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте 18-летнего игрока с каталонцами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 7,5 млн. 

Как пишет Marca, спортивный директор «Барсы» хочет внедрить систему, при которой после определенного числа матчей за основной состав клуба сумма отступных за молодого игрока будет увеличиваться автоматически. 

«Барса» продлила контракт с Кубарси до 2027-го. Отступные – 500 млн евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Деку – классический пример управленца, где меры предпринимаются не на шаг вперёд, а после звонкого промаха
+111
-3
+108
Ответ Свисток Кашшаи
Деку – классический пример управленца, где меры предпринимаются не на шаг вперёд, а после звонкого промаха
Потом Деку будет думать как избавиться от таких как Фати, который не хочет уходить даже в аренду.

На бесплатного Пуча еле как нашли желающего из МЛС. Конечно нужно подписать с ними долгосрочный контракт и обязательно прописать миллиард отступных
+42
-3
+39
Барса должна радоваться, что пацана с несколькими матчами купили за 6 млн

С большой вероятностью Гую очередной середняк, вокруг которого бчк традиционно нагнетают
+40
-15
+25
Ответ Cristiano Ronaldo
Не факт. Сейчас за 6 миллионов, даже таланта из чемпионата Словении не купишь, а уж испанского, талантливого игрока из Барселоны, это прям какой-то сюрреализм в чистом виде. Реал никогда бы не допустил такого, в отношении своих воспитанников из Кастильи.
Реал спокойно продаёт подобных молодых футболистов. Недавно только Милан купил воспитанника Хименеса за 5 млн у Реала
+21
-2
+19
Ответ Свисток Кашшаи
Деку – классический пример управленца, где меры предпринимаются не на шаг вперёд, а после звонкого промаха
Лучше поздно, чем никогда.
+20
-3
+17
До лярда надо увеличивать, чтоб наверняка, тогда весь этот лес останется там навеки
+16
-5
+11
Ответ kaka10
Барса должна радоваться, что пацана с несколькими матчами купили за 6 млн С большой вероятностью Гую очередной середняк, вокруг которого бчк традиционно нагнетают
Не факт. Сейчас за 6 миллионов, даже таланта из чемпионата Словении не купишь, а уж испанского, талантливого игрока из Барселоны, это прям какой-то сюрреализм в чистом виде. Реал никогда бы не допустил такого, в отношении своих воспитанников из Кастильи.
+17
-8
+9
Ответ louden
То есть история с Фабрегасом Барсу ничему не научила?
В Испании законодательно запрещено заключать трудовой договор с лицом, не достигшим 16 лет. Поэтому у Сеска не было контракта вообще на момент перехода в Арсенал.
+7
0
+7
Ответ kaka10
Реал спокойно продаёт подобных молодых футболистов. Недавно только Милан купил воспитанника Хименеса за 5 млн у Реала
Мадрид спокойно продаёт, потому что это, как правило, не продажа денег ради, а этап развития. В некоторых случаях Мадрид в итоге деньги теряет, но получает развившегося игрока на скамью, а то и в основу. Или на перепродажу. В некоторых - следит за игроком и позже получает дополнительный гешефт на ровном месте, как сейчас может случиться с Бланко, например. По Хименесу есть право обратного (и приоритетного) выкупа. А Гиу, вроде, выглядел здорово, да и, как выше написали, Барса на него рассчитывала. Короче говоря, фейл Деку. Выкуп 6кк отступными - это нынче очень мало.
P.s. Если что, фейл не в продаже и не в том, что предложили з/п меньше Челси, а в низких отступных. Неплохим воспитанникам минимум двадцатку нужно писать.
+8
-2
+6
Ответ марат И
В Испании законодательно запрещено заключать трудовой договор с лицом, не достигшим 16 лет. Поэтому у Сеска не было контракта вообще на момент перехода в Арсенал.
Сеска до 16 нельзя, даже если он сам был согласен
+8
-2
+6
Ответ Свисток Кашшаи
Деку – классический пример управленца, где меры предпринимаются не на шаг вперёд, а после звонкого промаха
Бразильский гастербайтер)
+5
0
+5
То есть история с Фабрегасом Барсу ничему не научила?
+5
-1
+4
Ответ kaka10
Реал спокойно продаёт подобных молодых футболистов. Недавно только Милан купил воспитанника Хименеса за 5 млн у Реала
Так Хименеса Реал и не рассматривал на роль своего игрока, поэтому и сплавили в Милан. Барселона была наоборот, заинтересована в Гиу, поэтому и подпускали его к основе, тем эпичнее выглядит его потеря за такие мизерные деньги. Если Реал начинает подпускать воспитанника к основе, то никогда не теряет его, если только сам не решает продать. В этом и заключается вся разница между Реалом и Барселоной.
+6
-3
+3
Ответ марат И
В Испании законодательно запрещено заключать трудовой договор с лицом, не достигшим 16 лет. Поэтому у Сеска не было контракта вообще на момент перехода в Арсенал.
Да и на тот момент не факт, что он бы играл вообще в основе. В Арсенале идеально прижился
+2
0
+2
Это не совсем так работает. После определённого числа матчей может автоматически ПРЕДЛАГАТЬСЯ изменение отступных.

Увеличение отступных это переписывание контракта. А изменение контракта невозможно без согласия родителей/агента игрока. Поэтому внедрить систему, которая будет автоматически после определённого числа матчей предлагать, например, контракт с увеличением зарплаты + увеличением отступных конечно можно. Но на 100% это не избавит от ситуаций как с Гиу.

Элементарно агент может тянуть с заключением нового соглашения. Ведь чем меньше отступных, тем больше желающих купить игрока. Или может согласиться продлить, но требовать прописывание более низких отступных, чем хочет клуб. Это двустороннее соглашение и клуб не может внаглую делать изменения, придётся договариваться в каждом отдельном случае.
+3
-1
+2
Ответ CopaAmerica
если гиу хотят видеть в составе челси и бавария почему он не пригодился самой барсе ? практически не играл в ла лиге
Челси покупает не хороших футболистов, а те которые подорожают, они же сам сказали что это инвестиции. Прививают Дортмундско-Лиссабонскую философию.
+3
-1
+2
Уж лучше поздно чем никогда, хоть задумались наконец-то
+1
0
+1
Ответ Свисток Кашшаи
Деку – классический пример управленца, где меры предпринимаются не на шаг вперёд, а после звонкого промаха
Да там вся Барса как сборище неучей недалеких каких-то последние годы) Покупать за большие деньги уже известных игроков задействуя все рычаги чтобы потом слить их даже если они показывают хорошую игру, зато своих воспитанников удержать или зарабатывать на их аренде - "чет не подумали". Ну или хз, кто-то там нехило откатов получает за такую политику клуба
+1
0
+1
Ответ Вадим Сидоров
Бразильский гастербайтер)
На лицо вообще таджик
+2
-1
+1
Не то проблема, что Деку однозначно не соответствует своей должности, это все видят, а то, что в Барсе не находится человек, который мог хотя бы указать на эти грубейшие ошибки. Всё течёт монотонно, убытки и потери никого не интересует, все сидят молча. А потому, что не у кого никакой ответственности нет. Страдает только клуб и никто из тех, кто создаёт эти убытки. Со мной тут спорил кое-кто. Мне говорили, что надо объективно смотреть, если Гиу был бы хорош, его отступные увеличили бы. Но это не так… Это очередная и грубая ошибка спортивного департамента. Но они не думали, что молодой парень возьмёт и уйдёт. Лапорта думает, что только он правильно действует, и все ему обязаны. Почти все болельщики по всюду тарабанят, что Деку это инфекция для Барсы, все видят его непригодность…. не видит только Лапорта….. Гиу за 6 млн., Натали за 1 млн. кто следующий??? А таким как Торрес, которого купили за 55 млн, платят зарплату 10 млн. Никто не покинет Барсу сам, где они ещё таких «добрых» дядек найдут, как в Барсе…… ????
+1
0
+1
Поздно пить Боржоми Деку - когда уже проморгал талантливого Гиу - чего до этого он делал - только стучал на Хави Лапорте на ухо:)))
+1
0
+1
Ответ JohnnyMadsen
Зачем они в Испании все разные суммы прописывают? Кому-то 500, а кому-то 1000? Не купят ни того ни другого за такие деньги, так зачем сеять неравенство в команде?
Так это после инцидента с Неймаром, когда ПСЖ выкупили его за 222 млн, после этого клаусулу стали для основных игроков по 500-1млрд ставить
0
0
0
Ответ Свисток Кашшаи
Деку – классический пример управленца, где меры предпринимаются не на шаг вперёд, а после звонкого промаха
И это печально.
0
0
0
если гиу хотят видеть в составе челси и бавария почему он не пригодился самой барсе ? практически не играл в ла лиге
+1
-1
0
Ответ CopaAmerica
если гиу хотят видеть в составе челси и бавария почему он не пригодился самой барсе ? практически не играл в ла лиге
Челси предложил ему трехкратное увеличение зп.
+3
-3
0
Ответ kaka10
Реал спокойно продаёт подобных молодых футболистов. Недавно только Милан купил воспитанника Хименеса за 5 млн у Реала
Потому что часто добавляет пункт в контракт, где имеет первоочередное право на этого футболиста при последующем его переходе за фикс сумму
0
0
0
Ответ kaka10
Барса должна радоваться, что пацана с несколькими матчами купили за 6 млн С большой вероятностью Гую очередной середняк, вокруг которого бчк традиционно нагнетают
А если нет и отдали всего за 6 млн? Какой-то огромный риск за сущие копейки и последнее, за сколько там Реал продает своих воспитанников, даже не самых талантливых?
0
0
0
Зачем они в Испании все разные суммы прописывают? Кому-то 500, а кому-то 1000?
Не купят ни того ни другого за такие деньги, так зачем сеять неравенство в команде?
0
0
0
Думаю Еврокомиссия ещё раз вмешается в трансферный дела если клубы будут и дальше зажимать гайки
0
0
0
Барса настолько опустилась,что у нее какой-то с... Челси уводит воспитаников.Лет 10 назад у виска бы только покрутили .Полнейшее обесценивание бренда
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий