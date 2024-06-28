Деку хочет системно увеличить суммы отступных за молодых воспитанников «Барсы» на фоне ситуации с уходом Гиу в «Челси» за 6 млн евро (Marca)
Деку хочет увеличить суммы отступных за молодых воспитанников «Барселоны».
Клуб намерен бороться с возможной потерей игроков на фоне ситуации с форвардом Марком Гиу.
Ранее стало известно, что «Челси» активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте 18-летнего игрока с каталонцами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 7,5 млн.
Как пишет Marca, спортивный директор «Барсы» хочет внедрить систему, при которой после определенного числа матчей за основной состав клуба сумма отступных за молодого игрока будет увеличиваться автоматически.
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На бесплатного Пуча еле как нашли желающего из МЛС. Конечно нужно подписать с ними долгосрочный контракт и обязательно прописать миллиард отступных
С большой вероятностью Гую очередной середняк, вокруг которого бчк традиционно нагнетают
P.s. Если что, фейл не в продаже и не в том, что предложили з/п меньше Челси, а в низких отступных. Неплохим воспитанникам минимум двадцатку нужно писать.
Увеличение отступных это переписывание контракта. А изменение контракта невозможно без согласия родителей/агента игрока. Поэтому внедрить систему, которая будет автоматически после определённого числа матчей предлагать, например, контракт с увеличением зарплаты + увеличением отступных конечно можно. Но на 100% это не избавит от ситуаций как с Гиу.
Элементарно агент может тянуть с заключением нового соглашения. Ведь чем меньше отступных, тем больше желающих купить игрока. Или может согласиться продлить, но требовать прописывание более низких отступных, чем хочет клуб. Это двустороннее соглашение и клуб не может внаглую делать изменения, придётся договариваться в каждом отдельном случае.
Не купят ни того ни другого за такие деньги, так зачем сеять неравенство в команде?