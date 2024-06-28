Деку хочет системно увеличить суммы отступных за молодых воспитанников «Барсы» на фоне ситуации с уходом Гиу в «Челси» за 6 млн евро (Marca)

Деку хочет увеличить суммы отступных за молодых воспитанников «Барселоны».

Клуб намерен бороться с возможной потерей игроков на фоне ситуации с форвардом .

Ранее стало известно, что « » активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте 18-летнего игрока с каталонцами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет 7,5 млн.

Как пишет Marca, спортивный директор «Барсы» хочет внедрить систему, при которой после определенного числа матчей за основной состав клуба сумма отступных за молодого игрока будет увеличиваться автоматически.

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