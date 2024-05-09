«Барса» продлила контракт с Кубарси до 2027-го. Отступные – 500 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Пау Кубарси Футбол

Пау Кубарси продлил контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 17-летним защитником до 30 июня 2027 года. В договоре указана сумма отступных – 500 миллионов евро. 

Кубарси дебютировал за основную команду «Барсы» в январе этого года. Всего на его счету 20 матчей на взрослом уровне. 

Статистику игрока можно найти здесь

21 комментарий
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Ответ Игровой канал Вулкан
В Барсе все поначалу выстреливают, а потом не прогрессируют
Действительно, ни одного же топа из Ла Масии не вышло. Только всякие Иньесты с Бускетсами, да восьмикратные обладатели золотого мяча. Не уровень.
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Хорошая новость !
Надеюсь, Пау станет лидером обороны Барселоны на долгие годы и будет только прогрессировать - для этого все есть.
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Лучше бы вернули Эвребе и продлили Негрейру.
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Лучшая новость за последнее время. Главное без травм наш юный бриллиант!
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Почему не лярд?
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Не понял, 9 значное число в отступных както мало.
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Ничëсе аппетиты конечно. Чтобы уж точно никто не покусился😄
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Кубарси без Чави деньги на ветер.
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радостная новость
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Не понятно, что может показать 16и летний защитник, хоть и рост у него 184см?! Голов то он не забивает… За 15 игр даже результативного паса нет. Или нападающие из других клубов его боятся, что сразу мяч теряют… Откуда такая отходная сумма за 17и летнего защитника?
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Ответ Shuller18
Сто лет назад они были, а сейчас в Барсе давно пора уже понять, что их Ла Масия это лесопилка, и пока агенты будут сверху пропихивать всяких Гави, Хламалей и Кубарсей, результаты останутся прежними.
не надоело про агентов говорить?)))уже не смешно,лучше скажи почему в реале забили на кастилью.одни наемники на поле
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Ответ Shuller18
Именно поэтому Реал вышел во второй финал ЛЧ за последние три года, а Барсу имели даже в Лиге Европы. Потому что у нас нет этого странного фетиша на воспитанников, играют лучшие. А в Барсе эти бруски только чужие места занимают, но главное же пропиарить...
Ну как вышел? Польские судьи подмогли)
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Ответ Verhovn
Ну как вышел? Польские судьи подмогли)
Комментарий удален модератором
Ответ Ochocinco
Действительно, ни одного же топа из Ла Масии не вышло. Только всякие Иньесты с Бускетсами, да восьмикратные обладатели золотого мяча. Не уровень.
только это было 15-20 лет назад
кто там есть такого уровня с года так 2010-го?
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Ответ Shuller18
Комментарий удален модератором
Ты вроде неглупый парень, и мне нравятся твои комментарии. Но давай не будем ставить в главе угла клубные пристрастия над здравым смыслом. Поглядим) С праздником!
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Ответ Shuller18
А кому он нахрен нужен?)))) Хоть триллион отступных ставьте, следующая остановка Брайтон, а потом новый Кубарся займёт его место
Ну и ты, тут как тут, комментарии будешь строчить. Что бы ты без Ла масии делал?
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