«Барса» продлила контракт с Кубарси до 2027-го. Отступные – 500 млн евро

Пау Кубарси продлил контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 17-летним защитником до 30 июня 2027 года. В договоре указана сумма отступных – 500 миллионов евро.

дебютировал за основную команду «Барсы» в январе этого года. Всего на его счету 20 матчей на взрослом уровне.

Статистику игрока можно найти здесь.