«Барса» продлила контракт с Кубарси до 2027-го. Отступные – 500 млн евро
Пау Кубарси продлил контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб объявил о продлении соглашения с 17-летним защитником до 30 июня 2027 года. В договоре указана сумма отступных – 500 миллионов евро.
Кубарси дебютировал за основную команду «Барсы» в январе этого года. Всего на его счету 20 матчей на взрослом уровне.
Статистику игрока можно найти здесь.
Надеюсь, Пау станет лидером обороны Барселоны на долгие годы и будет только прогрессировать - для этого все есть.
кто там есть такого уровня с года так 2010-го?