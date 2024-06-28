Вратарь Сербии Милинкович-Савич подрался в баре Мюнхена перед матчем с Данией. Он разозлился, что охрана не пускала его в шортах сборной, заявил владелец заведения

Вратарь сборной Сербии подрался в баре Мюнхена перед матчем с Данией.

Об этом стало известно после вылета сборной Сербии с Евро-2024.

Резервный вратарь Сербии Ваня Милинкович-Савич в выходной день перед матчем с Данией решил пойти в бар в Мюнхене.

Есть две версии случившегося. Согласно версии сербского сайта Telegraf, Милинкович-Савич пришел в бар, где его узнал сербский фанат, который сказал футболисту «Торино»: «Что ты здесь делаешь? Тебе следует сидеть на карантине, а ты пьешь!»

Ване это не понравилось, он обругал фаната, подошел к нему и ударил. Вскоре в конфликт вмешались охрана и владелец бара.

Однако у владельца бара другая версия. Мужчина заявил, что охрана не узнала футболиста и не хотела пускать его, потому что он пришел в шортах сборной Сербии. Вратаря этот факт разозлил, в результате чего началась драка. В итоге конфликт удалось уладить.

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