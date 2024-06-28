Вратарь Сербии Милинкович-Савич подрался в баре Мюнхена перед матчем с Данией. Он разозлился, что охрана не пускала его в шортах сборной, заявил владелец заведения

Теги Торино серия А Италия Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу происшествия Евро-2024 Ваня Милинкович-Савич Футбол

Вратарь сборной Сербии подрался в баре Мюнхена перед матчем с Данией.

Об этом стало известно после вылета сборной Сербии с Евро-2024.

Резервный вратарь Сербии Ваня Милинкович-Савич в выходной день перед матчем с Данией решил пойти в бар в Мюнхене.

Есть две версии случившегося. Согласно версии сербского сайта Telegraf, Милинкович-Савич пришел в бар, где его узнал сербский фанат, который сказал футболисту «Торино»: «Что ты здесь делаешь? Тебе следует сидеть на карантине, а ты пьешь!»

Ване это не понравилось, он обругал фаната, подошел к нему и ударил. Вскоре в конфликт вмешались охрана и владелец бара.

Однако у владельца бара другая версия. Мужчина заявил, что охрана не узнала футболиста и не хотела пускать его, потому что он пришел в шортах сборной Сербии. Вратаря этот факт разозлил, в результате чего началась драка. В итоге конфликт удалось уладить.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Братское быдло.
+61
-22
+39
Сербы вообще разочаровали, что футболисты, что болельщики. Одно закидывание поля пивными стаканами в матче со Словенией чего стоит. Все какие-то скандалы, непонятки с составом. Ожиданий много, результат нулевой. И Украина то же самое
+37
-12
+25
Оле-оле, мы болеем, мы бухаем, отдыхаем на футболе
+12
-2
+10
Ответ Боевой Бурят Путина
Сербы вообще разочаровали, что футболисты, что болельщики. Одно закидывание поля пивными стаканами в матче со Словенией чего стоит. Все какие-то скандалы, непонятки с составом. Ожиданий много, результат нулевой. И Украина то же самое
Украину в этом комменте за уши притянул.
+13
-6
+7
Ответ onegin2007
А чего это в шортах нельзя?
В шортах Сербии. Это нормально в Европе, там много баров относительно "клубных", где пускают по "футбольной прописке". У нас так особо не принято, а там вполне себе.

Условно, фаната Тоттенхэма в жизни не пустят в "The Gunners". И наоборот, фанат Арсенала погонят из тоттенхэмовского "The Coach & Horses".

Так что не удивительно, что владельцы на международном турнире могут не пускать представителей других стран.
+7
-1
+6
Сербы еще те цветочки, работал с ними, таких братушек даром не надо
+10
-5
+5
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
у меня всё хорошо, а у тебя не факт. чао.
+19
-15
+4
Ответ ОттоДракула
Пусть в Дагестан съездит.
Наслушавшись и насмотревшись, как можно одним разрешать, а другим запрещать, не удивлюсь, что этому сербу и в шортах и в труселях разрешат расхаживать и все будут еще обнимать ради картинки красивой)
+5
-2
+3
Ответ arspurs9
В шортах Сербии. Это нормально в Европе, там много баров относительно "клубных", где пускают по "футбольной прописке". У нас так особо не принято, а там вполне себе. Условно, фаната Тоттенхэма в жизни не пустят в "The Gunners". И наоборот, фанат Арсенала погонят из тоттенхэмовского "The Coach & Horses". Так что не удивительно, что владельцы на международном турнире могут не пускать представителей других стран.
А я не знал, что там гулять нельзя, вот у нас везде можно ©
+3
0
+3
Ответ Пересмешник 35
Сербы еще те цветочки, работал с ними, таких братушек даром не надо
Тоже работал с сербами, могу сказать только хорошее. Люди везде разные.
+4
-2
+2
обычные сербы
+2
-1
+1
Так кто подрался-то в итоге, Милинкович или Савич?
+4
-3
+1
Ответ Фуфик Полосатый
не самая обычная внешка. Если следить за футболом, можно и узнать
А ведь вы "фанаты")))
0
0
0
Ответ rooney pers
Кто-нибудь, узнал бы вратаря сборной Сербии??
не самая обычная внешка. Если следить за футболом, можно и узнать
0
0
0
Ответ debi
Пещерный серб! всякийприличный человек знает жи есть, что в Германии принято в приличное место ходить без штанов!
Ну да, мы еще до этого не дожили)))
0
0
0
сербы такие же кайфарики как и наши лимитчики)
и в целом, упрекнуть их сложно. Когда такая зарплата - то почему бы не провести молодость классно? Только о победах придётся забыть, да и пофиг
0
0
0
а кальяны-то, кальяны курили?
0
0
0
Кто-нибудь, узнал бы вратаря сборной Сербии??
0
0
0
Ваня, не шали!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий