Агент Джикии: «Сомневаюсь, что Георгий продолжит карьеру в России. Выше вероятность, что за границей»

Агент Георгия Джикии высказался о будущем своего клиента.

30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил 5 мячей.

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей.

Турция? Придет время — мы все расскажем», – заявил Вадим Шпинев.

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