Агент Джикии: «Сомневаюсь, что Георгий продолжит карьеру в России. Выше вероятность, что за границей»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии высказался о будущем своего клиента.

30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил 5 мячей.

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей.

Турция? Придет время — мы все расскажем», – заявил Вадим Шпинев. 

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52 комментария
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Так писал что 100% московский клуб. Шпинев сильно портит всё своими интервью. Никто из его клиентов не продлился этим летом, а это важный показатель работы агента
+44
-2
+42
Ответ Антинародная Команда
Кому он нужен за границей ?😄
Армения, Казахстан, Азербайджан - это тоже заграница.
+39
0
+39
Ответ Антинародная Команда
Кому он нужен за границей ?😄
в Казахстан
+38
-1
+37
На такого топчика-паспортиста и спроса нет!? Как же так - нам тут полгода рассказывали, какой Жорик офигенный игрок😏
+32
-1
+31
Он уедет на зарплату ниже, чем та, на которую был согласен Спартак, обсуждая понижение.
+21
-1
+20
Ответ IgorBudda
АПЛ?
Да. Azərbaycan Premyer Liqası
+19
-1
+18
Ответ ApXuMaHqPuT
На такого топчика-паспортиста и спроса нет!? Как же так - нам тут полгода рассказывали, какой Жорик офигенный игрок😏
И как все эксперты и большинство болельщиков кричали , что Дуарте дно, должен играть Джикия - легенда и капитан. При этом Георгий не считал нужным даже форму профессионально поддерживать.
+15
-1
+14
Кому он нужен за границей ?😄
+12
-1
+11
За границей это в смысле чемпионат Казахстана?
+5
0
+5
Ответ Один живой
короче Кипр, с понижением зп раза в 2
Смешно. На Кипре зарплата у него будет раз в 10 или 20 меньше.
+3
0
+3
А спроса на него совсем нет, раз до сих пор никуда не взяли. Прав был Абаскаль.
+4
-1
+3
На историческую родину , там может потянет
+3
-1
+2
Ответ Один живой
короче Кипр, с понижением зп раза в 2
ему такую зп на Кипре никто платить не будет)
+2
0
+2
Ответ RAMIK
Так писал что 100% московский клуб. Шпинев сильно портит всё своими интервью. Никто из его клиентов не продлился этим летом, а это важный показатель работы агента
Арарат Москва
+3
-1
+2
Агент Джикии: сомневаюсь, что Георгий продолжит карьеру.
+1
0
+1
Динамо Тбилиси
+1
0
+1
Ответ Сергей Галынский
В химки Туда всех берут: Глушак, Мирзов Джикия туда впишится
Все верно, за границу…Москвы)
0
0
0
Ответ Artem Yareg
Армения, Казахстан, Азербайджан - это тоже заграница.
Монголия,только Монголия.Футбол,бизнес,поставки мяса в Москву, развернётся мужик на зависть всем.
+2
-2
0
Ответ Artem Yareg
Армения, Казахстан, Азербайджан - это тоже заграница.
Еще Абхазия.
0
0
0
Ответ Kit Belleu
Монголия,только Монголия.Футбол,бизнес,поставки мяса в Москву, развернётся мужик на зависть всем.
поставки мяса в Спартак Москву
0
0
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Ответ Антинародная Команда
Кому он нужен за границей ?😄
Турция на 800-900 тысяч евро в год, при условии, что не надо платить подьемные - заберет.
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0
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Ответ Artem Yareg
Армения, Казахстан, Азербайджан - это тоже заграница.
Что не видно желающих из этих стран
0
0
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Ответ Caniball
Турция на 800-900 тысяч евро в год, при условии, что не надо платить подьемные - заберет.
😆😆😆
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Ответ Eric_Cartman
Арарат Москва
Бей Беги Москва
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Ответ IgorBudda
АПЛ?
Это Тоттенхэм Тоттенхэм.
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Ответ ApXuMaHqPuT
На такого топчика-паспортиста и спроса нет!? Как же так - нам тут полгода рассказывали, какой Жорик офигенный игрок😏
Да там вроде как дело в зарплате. Многие клубы рпл не могут удовлетворить запросы джикии. В Спартаке видимо хорошо он получал. А вообще еще год, полтора назад он был лучшим русским защитником. Абаскаль его жестко опустил. Так то нужно ему играть и выходить на прежний уровень. Возможно останется в рпл но зп поменьше
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Ответ Артем
ему такую зп на Кипре никто платить не будет)
значит в 4.
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В Абхазии будет играть
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В Казахстане?
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Он просто здесь с его запросами никому не сдался. Паспортист - лавочник.
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