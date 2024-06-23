«Картина Пупкина не может стоить как картина Репина. Классные игроки в наш бюджет не укладываются». Гаджиев о Джикии в махачкалинском «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Георгий Джикия Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев высказался про слухи о Георгии Джикии в «Динамо» Махачкала.

Ранее президент махачкалинского клуба рассказал о возможном визите бывшего защитника «Спартака» в Дагестан.

«Вы, журналисты, любите увеличивать сказанное в несколько раз. Безусловно, вы понимаете, где юмор. На самом деле, я действительно разговаривал с Джикией, мы посмеялись. Когда я говорил о нем, то имел в виду, что Георгий еще может поиграть в ведущих клубах. Если бы Джикия согласился перейти в махачкалинское «Динамо», мы взяли бы его с распростертыми объятиями.

Но, как говорят, картина Пупкина не может стоить как картина Репина. У нас то же самое – классные игроки в наш бюджет не укладываются. Если такие футболисты, как Джикия, будут согласны играть в соответствии с нашими возможностями, то мы их возьмем.

С Георгием у нас дружеские теплые отношения. Он помнит, как все начиналось, как он рос. Переход Джикии в махачкалинское «Динамо» возможен только в том случае, если большие клубы на данный момент от него откажутся, и наши интересы совпадут в том смысле, что мы поможем Георгию вернуть уровень.

То есть на какой-то короткий промежуток времени, чтобы помочь вернуться в большой клуб. Мы готовы были бы и на длительный срок рассмотреть Джикию, потому что считаем, что он может еще несколько лет быть на уровне», – сказал Гаджиев.

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10 комментариев
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Я правильно понял, Джикия это картина Пупкина и они не могут платить ему как за картину Репина?))
+13
-3
+10
Ответ Евгений Сидоров
Я правильно понял, Джикия это картина Пупкина и они не могут платить ему как за картину Репина?))
Зришь в корень однако))
+4
-1
+3
Тонко обосрал)
+1
0
+1
А, так это грузины про картины поют
+2
-2
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Не понятно причем здесь Джикия))))))
0
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Джикия вроде вроде как ветеран и уже пора заканчивать, но просто факт... Гаджиев был тренером юношеской сборной и уже почти 20 лет тренировал, когда Джикия только родился.
Гаджиеву уже под 80 и он тренирует!
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О да , пупкин , его второе имя ! )
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