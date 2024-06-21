Иванов о Джикии: «Абаскаль некрасиво поступал. Мне в «Спартаке» после разрыва легкого сказали, что я инвалид: «Подписывай контракт на тех условиях, какие предлагают»

Олег Иванов прокомментировал уход Георгия Джикии из «Спартака».

30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил пять мячей.

В составе команды Джикия выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

– Вы воспитанник «Спартака», расставание с клубом в молодости произошло не лучшим образом. В этом году не очень красиво простились с Джикией. Как вы относитесь, когда важные игроки для клуба уходят таким образом?

– Не очень красиво с ним поступал Абаскаль, это да, но прощальный матч на домашнем стадионе был очень хорошим моментом.

Мне вот в «Спартаке» после разрыва легкого сказали, что я инвалид: «Подписывай контракт на тех условиях, какие предлагают».

– В том и суть, далеко не первый раз такая история происходит со «Спартаком»…

– В жизни все возвращается, на этом зацикливаться не надо. Самому Георгию тоже нужно поскорее забыть эту историю, пойти и доказать, что он мастер, состоятельный футболист.

Снимаю шляпу перед ребятами, которые очень красиво проводили его. Я находился в непосредственной близости (последний матч за «Спартак» Джикия провел в 29‑м туре РПЛ с «Рубином» – Спортс), устроили шикарное чествование.

Человеческое отношение не обманывает: если бы кому‑то был неприятен Джикия, тот бы просто ушел с поля, – сказал игрок «Рубина» Олег Иванов.

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