Иванов о Джикии: «Абаскаль некрасиво поступал. Мне в «Спартаке» после разрыва легкого сказали, что я инвалид: «Подписывай контракт на тех условиях, какие предлагают»

Теги Спартак Олег Иванов премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Здоровье Гильермо Абаскаль Футбол

Олег Иванов прокомментировал уход Георгия Джикии из «Спартака».

30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил пять мячей.

В составе команды Джикия выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

– Вы воспитанник «Спартака», расставание с клубом в молодости произошло не лучшим образом. В этом году не очень красиво простились с Джикией. Как вы относитесь, когда важные игроки для клуба уходят таким образом?

– Не очень красиво с ним поступал Абаскаль, это да, но прощальный матч на домашнем стадионе был очень хорошим моментом.

Мне вот в «Спартаке» после разрыва легкого сказали, что я инвалид: «Подписывай контракт на тех условиях, какие предлагают».

– В том и суть, далеко не первый раз такая история происходит со «Спартаком»…

– В жизни все возвращается, на этом зацикливаться не надо. Самому Георгию тоже нужно поскорее забыть эту историю, пойти и доказать, что он мастер, состоятельный футболист.

Снимаю шляпу перед ребятами, которые очень красиво проводили его. Я находился в непосредственной близости (последний матч за «Спартак» Джикия провел в 29‑м туре РПЛ с «Рубином» – Спортс), устроили шикарное чествование.

Человеческое отношение не обманывает: если бы кому‑то был неприятен Джикия, тот бы просто ушел с поля, – сказал игрок «Рубина» Олег Иванов.

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19 комментариев
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Ну что-то никто не забирает к себе этого мастерюгу. Тренируется индивидуально, поддерживает форму… очередей за Жорой не видать. Понятно, что команду к сезону найдет, но это одна из немногих вещей, которую Рыжий сделал правильно - усадил Пузо на банку.
+53
-6
+47
Джкикия хотел 2 ляма Баксов,Спартак не дал.Спартак плохой.Ясно,понятно.Абаскаль ен выпускал жирного Джикию который проиграл конкуренцию Бабичу,Абаскаль плохой,ясно,понятно.У Иванова с легкими проблема,хочет получать при этому много денег,клуб дал другой контракт.Спартак плохой,ясно,понятно.
+30
-3
+27
А Джикию кто купил!? Простите. Хватило его 20 минут против Зенита чтобы понять, что он все
+20
-4
+16
Ответ Netto Brutto
Комментарий скрыт
По вашему это профессионально - нагружать зарплатную ведомость только за былые заслуги?
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0
+13
Это за чудак вопросы задавал? Как некрасиво поступили с Джикией? Ему что должны посмертный контракт дать? Так есть люди гораздо более зачлуженные
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Я вот вспоминал того же Лэмпарда недавно. Так его в 36 еще и в Сити взяли, 32 матча и 6 голов наиграл старичок. И потом еще в Млс поехал. А весь такой крутой игрок Джикия до сих пор без клуба и это при довольно дефицитной позиции на поле и лимитном паспорте в кармане. Так и то не было такого воя, чтобы каждую неделю выходило чье-то сомнительное нытье, как это происходит с Джикией.
Для меня даже Женя Макеев и уж тем более Сергей Паршивлюк большие легенды Спартака, чем Джикия, который для меня где-то между Инсауральде и Патриком Эбертом.
+8
-2
+6
Ответ FunyaFun
Ну что-то никто не забирает к себе этого мастерюгу. Тренируется индивидуально, поддерживает форму… очередей за Жорой не видать. Понятно, что команду к сезону найдет, но это одна из немногих вещей, которую Рыжий сделал правильно - усадил Пузо на банку.
в химки уйдет
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Чертов Абаскаль! За Джикией вон уже куча топ клубов выстроилась, а он так некрасиво поступал...
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Кто заказывает эти материалы?
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У этого Иванова за Спартак 2 матча черт знает когда

Зачем его спрашивать про Спартак и жжикию?
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Репортёра в детстве побили болельщики Спартака? Так отчаянно пытаться заставить игрока лить грязь на клуб, который его воспитал, может либо обиженка, либо хайпожор конченый. К сожалению, таких сегодня, подавляющее большинство.
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Тут многие про Джикию плохо говорят,типо не футболист,и никто его не берёт.А вот эксперимент надо провести.И выставить Классена,Рябчука,Маслова,Умярова,Денисова.Всех в Зенит и бесплатно,но с условием чтобы в основе выходили😂😂😂😂😂
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Да нет такого клуб платит за результативность. Вот вам бы разрешили годик ничего не делая так 2 млн долл получать? Я не думаю что есть такие щедрые дяденьки. А он сидел год ничего не делая. На безбедную старость Спартак ему все отдал поэтому здесь логично все. Или как Ребров остаться, но это уже наверное там другие расклады и обоюдное желание всех сторон.
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Жора готовится к медиалиге . В РПЛ он не нужен никому . Только медиа не потянет его хотелки по зарплате .
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Олег достойно отреагировал на провокационный вопрос журналиста, оставив его без ответа. Как же ему хотелось услышать от Олега в адрес Спартака что то негативное. Не удалось. Спасибо Олег!
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Объективности ради, не помешает по другим клубам пройтись. В одной вот бывшей столице постоянно покупают игроков с паспортом и на лавку... Посидят такие несколько лет не играючи, потом либо на понижение в другой клуб, либо в Медианедолигу. Но, это ж другое...
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Олежка Иванов уже лет 5 нулевой и все в РПЛ держится, один из самых переоцененных игроков за последние лет 15.
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БРАВО...!!! Слова - достойные ЧЕЛОВЕКА и МАСТЕРА...!!!
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