Агент Джикии: «Георгий готовится индивидуально, находится в отличной форме и прекрасном настроении. Предложения есть, но пока мы раздумываем»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия Вадим Шпинев Р-Спорт Футбол

Агент Георгия Джикии рассказал, как игрок готовится к новому сезону.

30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил 5 мячей.

«Что касается Георгия Джикии, мы находимся в широком поиске команд.

Футболист готовится индивидуально, он находится в отличной форме и прекрасном настроении. Взвешиваем все варианты и никуда не торопимся.

Предложения пройти сбор с командой и участвовать в тренировочном процессе есть, и не от одного клуба, но пока мы их отклоняем и раздумываем», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.

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32 комментария
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Я почти как Джикия в отпуске сейчас и индивидуально тренируюсь шашлыком и пивом.
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Химки ждут
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МЮ или ПСЖ? Мир замер...
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Еще один агент, загубившей жадностью карьеру. Миранчук, Джикия, кто следующий. переоценивший себя.
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Ответ Deni Magician
Химки ждут
химки вряд ли дадут 150 миллионов рублей в год 30 летнему старому, толстому и ленивому футболисту, да и вряд ли его в целом рассматривают, ибо у них тренером станет испанец Артига, который играет в прессинг и тики таку
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Интересно какой клуб захочет вести дела с этим агентом-неадекватом
+3
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+3
Перевожу:
1. Предложения есть, но они никакие!
2. Джикия находится в хреновой форме, но агент старается держать марку и просит, чтобы марку держал и клиент.
3. Настроение отвратительное, потому что предложения никакие...
4. Всё #####!
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Ответ v1llyDEE
химки вряд ли дадут 150 миллионов рублей в год 30 летнему старому, толстому и ленивому футболисту, да и вряд ли его в целом рассматривают, ибо у них тренером станет испанец Артига, который играет в прессинг и тики таку
ему никто не даст столько ,да и кроме них он никому не нужен.
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Ответ gukmamop
МЮ или ПСЖ? Мир замер...
Пари...
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Значит, предложений на финансовые запросы агента и игрока нет. Ну и московские команды не берут. Часики тикают, ценник падать будет к началу сезона
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6 утра : подъем, завтрак хинкали
10 утра : прогулка до шаурмечной
11 утра : шаурма
15 часов: прогулка
21 часов: отбой
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Думай :)))) Химки ждут
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даже немного интересно где он окажется в итоге.
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Работает, а спроса на него всё нет. К чему бы это?
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Перейдет в Динамо Махачкала. С Гаджиевым у него хорошие отношения
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Ответ bedLaM
Пари...
Настоящий Пари -)
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Ответ Deni Magician
ему никто не даст столько ,да и кроме них он никому не нужен.
я не уверен, что прям он не нужен, какое-нибудь Динамо или Краснодар его, может быть, и рассматривают, но на лавку и игрока подмены с зп в 500к, но, скорее всего, он на такое не пойдет, в итоге себе к сентябрю клуб новый не найдет и решит карьеру завершить
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Ответ v1llyDEE
химки вряд ли дадут 150 миллионов рублей в год 30 летнему старому, толстому и ленивому футболисту, да и вряд ли его в целом рассматривают, ибо у них тренером станет испанец Артига, который играет в прессинг и тики таку
Ждём тики-таку по-химкински)))
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Ответ Deni Magician
Химки ждут
Уже не ждут, его туда Талалаев хотел взять, а теперь его и самого там нет.
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А вы чего не пишете имена агентов? Ссыкотно, проплачено? Ведь болельщики должны знать "героев".
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Думайте быстрее, а то никому не нужен будет.
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Зенит же всех подбирает после Спартака. И Георгию дадут контракт, а зимой отправят в аренду в ОАЭ :)))))
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работайте, братья. ждем юбилейную стотысячную шутку про шашлык.
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Ремонт в квартирах делает.
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Бавария ждёт. Ждут визу в Германию.
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Понятно - аппетит у Джикии хороший: с утра три шашлыка, в обед - десять, в ужин - пять и все с аджикой; вес набираем, к борьбе готовы.
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Раздумывают насколько будут двигаться по з/п: на 30% или на 70...
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