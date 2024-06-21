Агент Джикии: «Георгий готовится индивидуально, находится в отличной форме и прекрасном настроении. Предложения есть, но пока мы раздумываем»

Агент Георгия Джикии рассказал, как игрок готовится к новому сезону.

30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил 5 мячей.

«Что касается Георгия Джикии, мы находимся в широком поиске команд.

Футболист готовится индивидуально, он находится в отличной форме и прекрасном настроении. Взвешиваем все варианты и никуда не торопимся.

Предложения пройти сбор с командой и участвовать в тренировочном процессе есть, и не от одного клуба, но пока мы их отклоняем и раздумываем», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.

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