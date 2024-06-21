Агент Джикии: «Георгий готовится индивидуально, находится в отличной форме и прекрасном настроении. Предложения есть, но пока мы раздумываем»
Агент Георгия Джикии рассказал, как игрок готовится к новому сезону.
30‑летний защитник покинул «Спартак» по окончании сезона‑2023/24. Футболист провел за красно‑белых 215 матчей и забил 5 мячей.
«Что касается Георгия Джикии, мы находимся в широком поиске команд.
Футболист готовится индивидуально, он находится в отличной форме и прекрасном настроении. Взвешиваем все варианты и никуда не торопимся.
Предложения пройти сбор с командой и участвовать в тренировочном процессе есть, и не от одного клуба, но пока мы их отклоняем и раздумываем», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.
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1. Предложения есть, но они никакие!
2. Джикия находится в хреновой форме, но агент старается держать марку и просит, чтобы марку держал и клиент.
3. Настроение отвратительное, потому что предложения никакие...
4. Всё #####!
10 утра : прогулка до шаурмечной
11 утра : шаурма
15 часов: прогулка
21 часов: отбой