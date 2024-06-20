Глава «Химок»: «Глушаков будет играющим тренером какое-то время. Он хочет войти в систему клуба»

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Матч ТВ Туфан Садыгов Футбол

Туфан Садыгов заявил, что Денис Глушаков станет играющим тренером «Химок».

«Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером.

Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек», – заявил главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.

Последним клубом Глушакова был армянский «Урарту», который он покинул в мае этого года.

Ранее 37-летний хавбек выступал за «Химки» с 2020 по 2022 год. 

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12 комментариев
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Если уволят с тренера, то останется игроком?
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Ответ Peter Parker
Если уволят с тренера, то останется игроком?
Конечно, только выплатят 50 млн. неустойки как тренеру
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Рыбак рыбака
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Отличная у них система, как раз для Дениски
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Шарашкина контора, а не клуб.
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Вот и замена Талалаеву
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Для Глушакова это хорошо. Приобретённый опыт пригодится в будущем.
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А тренер-то кто?
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Денчик способен только шм*р в бане по полкам расставлять.
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Я тоже бы хотел, такие бабки там пилят
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Изделия, они такие
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самогон глушака творит чудеса
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