Глава «Химок»: «Глушаков будет играющим тренером какое-то время. Он хочет войти в систему клуба»
Туфан Садыгов заявил, что Денис Глушаков станет играющим тренером «Химок».
«Глушаков хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером.
Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек», – заявил главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.
Последним клубом Глушакова был армянский «Урарту», который он покинул в мае этого года.
Ранее 37-летний хавбек выступал за «Химки» с 2020 по 2022 год.
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