Глава «Химок»: «Глушаков будет играющим тренером какое-то время. Он хочет войти в систему клуба»

Туфан Садыгов заявил, что Денис Глушаков станет играющим тренером «Химок».

« хочет войти в систему клуба. Какое‑то время он будет играющим тренером.

Мы его хотим видеть в любой роли, он хороший футболист и человек», – заявил главный инвестор подмосковного клуба .

Последним клубом Глушакова был армянский «Урарту», который он покинул в мае этого года.

Ранее 37-летний хавбек выступал за « » с 2020 по 2022 год.

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