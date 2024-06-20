«Химки» подписали Филина после ухода защитника из «Эйпена»

Александр Филин снова будет выступать за «Химки».

Клуб объявил о возвращении защитника, проведшего за него 115 матчей с 2018 по 2023 год.

Сообщалось, что 27-летний футболист расторг контракт с « ».

Изображение: t.me/fchimki97

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