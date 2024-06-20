«Химки» подписали Филина после ухода защитника из «Эйпена»

Теги Химки премьер-лига Россия высшая лига Бельгия трансферы Эйпен Александр Филин Футбол

Александр Филин снова будет выступать за «Химки».

Клуб объявил о возвращении защитника, проведшего за него 115 матчей с 2018 по 2023 год.

Сообщалось, что 27-летний футболист расторг контракт с «Эйпеном».

Изображение: t.me/fchimki97

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17 комментариев
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Как же хочется чтобы этот клуб вылетел, еще налепили Георгиевскую ленточку и флаг, не позорили бы лучше.
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Лучше бы хрустальную Сову из что где Когда
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Лол, теперь понятно к чему то идиотское интервью.
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какая убогая форма у данного ФК
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Весь сброд, разогнанный Талалаевым, обратно собирается. Филин, Глушаков, Мирзов...))
+6
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Честно говоря, не понимаю мотивации переходить именно в "Химки".

"Химки" - это бардак, организованный сознательно, по принципу "ловить рыбку проще в мутной воде". Это тренерская чехарда, низкий уровень футбола, отсутствие серьезных задач, постоянное балансирование между РПЛ и пердивом, беспардонные распилы, Садыгов и Терюшков.

Какая цель может быть у футболиста, который идет играть именно в "Химки"? Или ему там сразу говорят: "Мы распилим на тебе столько-то миллионов, тебе обломится вот столько-то, сиди и не чирикай"?
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Кто такие филин и эйпен?
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+2
Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
«Химки» подписали Филина после ухода защитника из «Эйпена» Блин, опять ребусы. Эйпен, Эйпен да кто они такие? Опять в Википедию
Аутсайдер чемпионата Бельгии.
+3
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Весь сброд тащат к себе
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Не наныл, а подписали)
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Год Культуры грядет в Химках)
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Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
«Химки» подписали Филина после ухода защитника из «Эйпена» Блин, опять ребусы. Эйпен, Эйпен да кто они такие? Опять в Википедию
Комментарий удален модератором
Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
Бесполезная информация
А зачем тогда спрашивали? :)
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