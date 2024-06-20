«Химки» подписали Филина после ухода защитника из «Эйпена»
Александр Филин снова будет выступать за «Химки».
Клуб объявил о возвращении защитника, проведшего за него 115 матчей с 2018 по 2023 год.
Сообщалось, что 27-летний футболист расторг контракт с «Эйпеном».
Изображение: t.me/fchimki97
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"Химки" - это бардак, организованный сознательно, по принципу "ловить рыбку проще в мутной воде". Это тренерская чехарда, низкий уровень футбола, отсутствие серьезных задач, постоянное балансирование между РПЛ и пердивом, беспардонные распилы, Садыгов и Терюшков.
Какая цель может быть у футболиста, который идет играть именно в "Химки"? Или ему там сразу говорят: "Мы распилим на тебе столько-то миллионов, тебе обломится вот столько-то, сиди и не чирикай"?