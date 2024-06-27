Нету о 0:2 с Грузией: «Главный урок – ни в одном матче нельзя расслабляться. У Португалии были шансы, удача сегодня была не на нашей стороне»
Педру Нету прокомментировал поражение в матче с Грузией (0:2) на Евро-2024.
Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Грузии (0:2) в 3-м туре чемпионата Европы, пропустив первый гол на 2-й минуте матча. В 1/8 финала Евро-2024 португальцы сыграют с командой Словении.
«Главный урок сегодняшнего вечера заключается в том, что мы не можем позволить себе расслабиться ни в одном матче, особенно если вы начинаете игру, проигрывая.
Если сначала было трудно, то после этого стало еще сложнее, так как они стали еще более компактно защищаться в обороне, поэтому для нас это было очень сложно. Тем не менее, у нас были шансы, мы не забили, удача сегодня была не на нашей стороне.
Это будет тяжелый матч [со Словений в 1/8 финала], как всегда. Мы здесь, чтобы победить, будем работать, чтобы пройти дальше и отреагировать на это поражение, так что мы уверены в себе перед следующей игрой», – сказал полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Педру Нету.
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