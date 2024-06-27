Мартинес о 0:2: «Для Грузии это был финал, а для Португалии лишь шаг к 1/8. Мы играли не так интенсивно, как соперник»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес назвал причины поражения от Грузии в матче Евро-2024 (0:2).

«Пропущенный гол повлиял напрямую – нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Начало было не таким, как мы хотели, с интенсивностью и низким блоком. Мы не смогли этого сделать.

В этом матче мы играли не так интенсивно, как соперник. Для Грузии это был финал, а для нас лишь шаг к 1/8 финала. Отчасти это повлияло на итоговый результат», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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15 комментариев
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Второй шаг к 1/8 финала уже был сделан во втором матче. Здесь же просто требовалось просто сыграть хорошо, что не очень получилось. Странная отмазка
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+5
Ответ Alex.K71
Ну не знаю, Криштиану например старался из-за всех сил, но ……:-))
каа в том анекдоте про лошадь на скачках. ну не шмогла. я не шмогла😁
+6
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+5
Ну не знаю, Криштиану например старался из-за всех сил, но ……:-))
+8
-5
+3
Ответ Айтуар Куат
Мартинес выпуская на замену Семедо, Невеша четко дал понять что ему данная игра не нужна. Если бы хотел, выпустил бы основу и разнёс бы грузин
Даже сегодняшний состав Португалии должен был обыгрывать Грузию в одну калитку.
+4
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По сути, Португалии в этой игре ничего особо нужно не было, кроме, набивания статы Криша. Это поражение им ничем не помешало. В плей офф должны играть по другому, если не будет никаких сюрпризов. 1/8 спокойно должны проходить
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Поздравляем сборную Грузии с победой на чемпионате Европы 2024! Ура!
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Комментарий удален модератором
Рад за грузин, они ещё в первой игре с турками вызвали симпатию и желание поддерживать их, но надо признать уже, что Мартинес - это палач талантливых поколений: что Бельгию профукал, что Португалию теперь. Мне кажется, что Португалия при нем ничего не добьется. Игра у них не как у победителей.
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Ответ Максим Кутузов
Второй шаг к 1/8 финала уже был сделан во втором матче. Здесь же просто требовалось просто сыграть хорошо, что не очень получилось. Странная отмазка
кем требовалось?
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Ответ Павел Павленко
каа в том анекдоте про лошадь на скачках. ну не шмогла. я не шмогла😁
Примерно так))
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Ответ PatologoanatoM
Комментарий удален модератором
С Семшовым был Марченко (хоккеист)
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Ответ Alexander Zubkov
Рад за грузин, они ещё в первой игре с турками вызвали симпатию и желание поддерживать их, но надо признать уже, что Мартинес - это палач талантливых поколений: что Бельгию профукал, что Португалию теперь. Мне кажется, что Португалия при нем ничего не добьется. Игра у них не как у победителей.
Португалия по карме своей не должна побеждать на евро, бумеранг должен ещё долго возвращаться за евро 2016, где затащили с говно футболом по игре!
Мартиненс будет не причём!
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