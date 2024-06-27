Мартинес о 0:2: «Для Грузии это был финал, а для Португалии лишь шаг к 1/8. Мы играли не так интенсивно, как соперник»

Роберто Мартинес назвал причины поражения от Грузии в матче Евро-2024 (0:2).

«Пропущенный гол повлиял напрямую – нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Начало было не таким, как мы хотели, с интенсивностью и низким блоком. Мы не смогли этого сделать.

В этом матче мы играли не так интенсивно, как соперник. Для Грузии это был финал, а для нас лишь шаг к 1/8 финала. Отчасти это повлияло на итоговый результат», – сказал главный тренер сборной .

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