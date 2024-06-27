Турция в 3-й раз вышла в 1/8 финала Евро
Сборная Турции в 3-й раз вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
Команда Винченцо Монтеллы выиграла у сборной Чехии (2:1) в 3-м туре группового этапа Евро-2024. После трех матчей турки набрали 6 очков и заняли второе место в группе F.
Ранее турецкая сборная доходила до 1/4 финала Евро-2000 и до полуфинала Евро-2008.
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