Турция в 3-й раз вышла в 1/8 финала Евро

Теги Винченцо Монтелла Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2008 Евро-2024 Футбол

Сборная Турции в 3-й раз вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

Команда Винченцо Монтеллы выиграла у сборной Чехии (2:1) в 3-м туре группового этапа Евро-2024. После трех матчей турки набрали 6 очков и заняли второе место в группе F.

Ранее турецкая сборная доходила до 1/4 финала Евро-2000 и до полуфинала Евро-2008.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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1 комментарий
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А где фанаты Барселоны и Баварии, кричащие, что Перес все купил?
Чехия забила после свистка и этот гол её выводил дальше и "поборники справедливости" молчат...
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