Турция в 3-й раз вышла в 1/8 финала Евро

Сборная Турции в 3-й раз вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

Команда выиграла у сборной (2:1) в 3-м туре группового этапа Евро-2024. После трех матчей турки набрали 6 очков и заняли второе место в группе F.

Ранее турецкая сборная доходила до 1/4 финала Евро-2000 и до полуфинала .

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