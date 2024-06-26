Хавбек Чехии Барак удален за две желтые на 20-й минуте матча с Турцией. Первую он получил на 11-й

Антонин Барак был удален на 20-й минуте матча с Турцией за две желтые карточки.

играет с турками (0:0, первый тайм) в 3-м туре группы F. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте чешский полузащитник получил желтую карточку, схватив соперника руками. На 20-й минуте он наступил шипами на ногу Салиха Озджана, после того как тот успел выбить мяч из-под ноги .

Таким образом, чехи продолжают игру в меньшинстве.

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