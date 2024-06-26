Хавбек Чехии Барак удален за две желтые на 20-й минуте матча с Турцией. Первую он получил на 11-й

Теги Фиорентина Сборная Чехии по футболу серия А Италия Сборная Турции по футболу Евро-2024 Салих Озджан Антонин Барак Футбол

Антонин Барак был удален на 20-й минуте матча с Турцией за две желтые карточки.

Сборная Чехии играет с турками (0:0, первый тайм) в 3-м туре группы F. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте чешский полузащитник получил желтую карточку, схватив соперника руками. На 20-й минуте он наступил шипами на ногу Салиха Озджана, после того как тот успел выбить мяч из-под ноги Барака.

Таким образом, чехи продолжают игру в меньшинстве.

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6 комментариев
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Ответ Kerghoodoo
Сколько ему венгры заплатили, интересно
Ещё скажите, что венгры подкупили венгерского судью, хотя, стоп)
+1
0
+1
Ответ Kerghoodoo
Лол. Серьезно венгерский? Без шуток? ) Я с телефона
Да не, румын, но румынам тоже как ни странно выгодна победа Турции) Тогда румыны на Словению вроде выходят, а не на Голландию)
+1
0
+1
Сколько ему венгры заплатили, интересно
0
0
0
Ответ Aleks Del Piero
Ещё скажите, что венгры подкупили венгерского судью, хотя, стоп)
Лол. Серьезно венгерский? Без шуток? ) Я с телефона
0
0
0
Ответ Aleks Del Piero
Да не, румын, но румынам тоже как ни странно выгодна победа Турции) Тогда румыны на Словению вроде выходят, а не на Голландию)
Болеем за Грузию, получается
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0
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