Ребров о том, что Украина может не выйти в плей-офф с 4 очками: «Такой регламент, нужно думать не о 4 очках, а о том, как обыграть Бельгию. Это очень сильная команда, но мы должны победить»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Сергей Ребров оценил шансы сборной Украины в игре против команды Бельгии.

26 июня украинская сборная сыграет с командой Бельгии в 3-м туре Евро-2024. Начало матча – в 19:00 по московскому времени. 

– Что вы думаете о сборной Бельгии?

– Это очень сильный соперник, перед стартом нашей группы все понимали, что бельгийцы – фавориты. Но на этом турнире все возможно, можно вспомнить матч со Словакией.

Конечно, это очень сильная команда. Мы должны уважать оппонентов, но и думать о своей игре. Очень важно для нас сохранять концентрацию. Мы должны победить завтра.

– Не будет ли самоубийством играть слишком смело против этого соперника?

– Надо найти баланс, я всегда об этом говорю. У нас нет игроков, которые только обороняются или атакуют. Важно, чтобы все понимали свою роль, помогали друг другу на поле.

Очень важно, как мы и соперники начнем матч. Завтра нужно исходить из того настроения, с которым мы заканчивали игру со Словакией. Во втором тайме мы прибавили в интенсивности игры, считаю, победили заслуженно.

Конечно, мы понимаем, при каких обстоятельствах пройдем дальше. Но очень важно думать о победе. Я не знаю, что думают бельгийцы, как они будут играть. Мы стараемся подготовить своих футболистов к любым сценариям.

– Какая кадровая ситуация в сборной Украины?

– Всегда есть какие-то повреждения, ведь эти матчи очень утомительны. В игре со Словакией вся команда набегала на 10 километров больше, чем с Румынией. Это очень важный фактор. Есть микроповреждения, игроки, которые сегодня могут не тренироваться. Но я уверен, что завтра все будут готовы.

– Как вы будете останавливать Кевина де Брюйне?

– Мы должны остановить не только его. В сборной Бельгии много квалифицированных исполнителей, играющих в топ-клубах. Конечно, это головная боль для нас. Однако в первую очередь мы должны сконцентрироваться на себе.

– При двух ничьих в последнем туре в нашей группе сборная Украины не сможет выйти в плей-офф, то есть с четырьмя очками мы не сможем пройти дальше. В то же время, есть команды, которым для этого хватит и трех очков. Справедливо ли это?

– Я не знаю, справедливо или нет. Если мы займем четвертое место с четырьмя очками, значит мы заслуживаем его. Если посмотреть на матч Хорватия – Италия, то обе команды достойны были выйти в плей-офф.

Но такой регламент соревнований, мы должны подстраиваться. И потому нам нужно думать не о четырех очках, а о том, как обыграть сборную Бельгии, – приводит слова главного тренера сборной Украины Sport.ua.

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9 комментариев
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на ничью румынов со словаками можно дом закладывать так при таком обе команды 100% выходят, 4 очков с запасом хватит чтобы пройти по рейтингу 3 мест
Бельгии нужно не проиграть и тогда ее устроит любой результат в параллельном матче, ну а Украине нужна только победа для прохода дальше
+6
-1
+5
Ответ bionicman
на ничью румынов со словаками можно дом закладывать так при таком обе команды 100% выходят, 4 очков с запасом хватит чтобы пройти по рейтингу 3 мест Бельгии нужно не проиграть и тогда ее устроит любой результат в параллельном матче, ну а Украине нужна только победа для прохода дальше
на ничью Словакия-Румыния дают 2.05
готов с домом?)))
+3
0
+3
Бельгийцы выиграют по любому а румыны со словаками скатают ничью..
+3
-1
+2
Ответ dm2244
Бельгийцы выиграют по любому а румыны со словаками скатают ничью..
Так же думаю.
+2
0
+2
Домой поедете, к родному ТЦК. Удачи Бельгии
+3
-2
+1
Ответ bionicman
на ничью румынов со словаками можно дом закладывать так при таком обе команды 100% выходят, 4 очков с запасом хватит чтобы пройти по рейтингу 3 мест Бельгии нужно не проиграть и тогда ее устроит любой результат в параллельном матче, ну а Украине нужна только победа для прохода дальше
Вот так и будем болеть. 😁
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-1
0
Ответ bionicman
на ничью румынов со словаками можно дом закладывать так при таком обе команды 100% выходят, 4 очков с запасом хватит чтобы пройти по рейтингу 3 мест Бельгии нужно не проиграть и тогда ее устроит любой результат в параллельном матче, ну а Украине нужна только победа для прохода дальше
А первое место никому не нужно в группе, с чего им договорняк катать? Может ничья и устроит команды, но если минут за 10-15 до конца только, а так каждая захочет выиграть группу. Хотя я не возражаю, можешь дом заложить, если так уверен.
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