Ломбертс о Бельгии на Евро: «Не считаю одним из фаворитов, сборная может удивить, но она больше аутсайдер, андердог. Фавориты – Германия и Испания, Англия, может быть»

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Николас Ломбертс оценил шансы сборной Бельгии на Евро-2024.

Перед сегодняшним матчем с Украиной Бельгия занимает второе место в группе Е, в первом матче команда уступила словакам (0:1), во втором – обыграла сборную Румынии (2:0).

«Выступление сборной Бельгии не такое хорошее, но нормальное, еще есть шансы на плей-офф. Плохой результат команда получила в матче со словаками, но во второй игре мы были намного лучше, заслужили победу,

Я уверен, что в матче со сборной Украины бельгийцы победят, все будет в порядке, выйдут в плей-офф.

Я не считаю, что сборная Бельгии является одним из фаворитов на победу в турнире. Фаворитами являются Германия и Испания, может быть, Англия. Сборная Бельгии может удивить, но она не фаворит, может быть, даже больше аутсайдер, андердог.

Лукаку не везет, то маленький офсайд, то что-то другое. Это невезунчик. Но ему нужно забить, думаю, что он забьет сборной Украины», – заявил экс-игрок сборной Бельгии и «Зенита».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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3 комментария
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По игре Бельгия лучше англичан, не везёт им только😐
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Похоже что он не смотрел ни одной игры англичан на этом евро если до сих пор считает их "может быть" фаворитами.
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Если бы Тедеско догадался посадить на лавку Лукаку, то у Бельгии появились бы шансы. Но Тедеско не догадается.
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