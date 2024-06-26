Де Брюйне светили лазером в лицо при подаче двух штрафных и углового в матче с Украиной. Капитан Бельгии пожаловался судье, фанатов просили прекратить по громкой связи стадиона

Теги Сборная Украины по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Фанаты отвлекали Кевина Де Брюйне с помощью лазеров во время матча Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа Бельгия играет с Украиной (0:0, перерыв).

Во время 1-го тайма болельщики на трибунах несколько раз светили де Брюйне лазером в лицо – дважды это происходило перед исполнением штрафных ударов и еще один раз – при подаче углового.

После одного из таких эпизодов капитан сборной Бельгии выразил недовольство арбитру. Как передает корреспондент Sports Любовь Курчавова, впоследствии диктор стадиона сделал объявление и призвал болельщиков прекратить использование лазеров.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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48 комментариев
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А могли и дрон запустить
+95
-4
+91
Их борьба
+55
-4
+51
Надо было ТЦК на матч звать, порядок был бы обеспечен
+43
-4
+39
интересно чьи это болелы
+29
0
+29
Ответ kk.abb
Комментарий удален модератором
У спортса пару лет главный офис был у Кыйве.
+19
0
+19
европейцы ещё нахлебаются с "цеевропейцами"
+20
-2
+18
Наводили кассетные
+20
-3
+17
Так дикари же.
Причем дикари, которые думают, что весь мир им должен.
Гуляй—поле 21 века.
+12
0
+12
это лазеры того, кого надо лазеры...
+13
-2
+11
Интересно, чо их так сюда тянет
Ни мовы, ни сала, ни тебе гей парадов
+11
0
+11
Козяцька перемога.
+13
-3
+10
Судаков это просто тихий ужас, наблюдаю за ним третью игру подряд, в каждом эпизоде будь то обыгрыш, удар или передача у него адский брак, причем часто в самых простых ситуациях. Какие еще 50 млн. за него хочет Шахтер если он абсолютно профнепригоден для топ чемпионата.
+10
-2
+8
Ответ Папа Футбола
Судаков это просто тихий ужас, наблюдаю за ним третью игру подряд, в каждом эпизоде будь то обыгрыш, удар или передача у него адский брак, причем часто в самых простых ситуациях. Какие еще 50 млн. за него хочет Шахтер если он абсолютно профнепригоден для топ чемпионата.
Судаков, Мудрик и Зинченко - три самых худших были и в прошлых матчах.
+10
-3
+7
Ответ Вчера - не сегодня
Их борьба
Это и алжирская борьба, если помнишь чм14, но фифа опомнилась ток когда Нойеру начали светить.
Это африканская и арабская борьба, которые этот момент взяли на вооружение...
И теперь в стане славных наций пополнение!
+10
-6
+4
То сами себе светили.
+7
-3
+4
Це еуропейцы жи
+7
-3
+4
От желто синих другого и не ожидаешь. Ладно хоть не стреляли
+4
0
+4
Хорошо что эти нелюди дроны не запустили на поле или гранату не кинули. А только лазером. Кто вообще эту недосборную недостраны допустил на Евро
+7
-3
+4
Ответ igls54
А могли и дрон запустить
Ахахаха! Это 5.
+7
-4
+3
Это РФ так создаёт "образ хамоватого украинца" (с)
+3
0
+3
украине технарь надо дать за такое поведение.
+4
-1
+3
Ответ Sergey Smolensky
Ну посветили и посветили. Игоряну вон на ЧМ-2014 нормально так светили Алжирцы
Похоже, это не алжирцы были ))
+2
0
+2
Ничего себе, антиукраинский заговор!
+2
0
+2
Попросили по-браццки
+1
0
+1
Типические...
+3
-2
+1
Ответ Log in
Учись писать без оскорблений, но тут есть, кого нельзя задевать
Неприкасаемые – Зенит и Украина.
+4
-3
+1
Ответ Log in
Это и алжирская борьба, если помнишь чм14, но фифа опомнилась ток когда Нойеру начали светить. Это африканская и арабская борьба, которые этот момент взяли на вооружение... И теперь в стане славных наций пополнение!
Точно, было. Вроде Акинфееву досталось тоже
+1
0
+1
Ухилянты, что творите?
Вышлют на родину, придется в армию...
+1
0
+1
Там мужская часть болельщиков сборной Украины перед матчем кричала ВСУ.. иронично или тцк спалились?
+1
0
+1
Украинские будущие снайперы?
+1
0
+1
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