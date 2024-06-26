Де Брюйне светили лазером в лицо при подаче двух штрафных и углового в матче с Украиной. Капитан Бельгии пожаловался судье, фанатов просили прекратить по громкой связи стадиона

Фанаты отвлекали Кевина Де Брюйне с помощью лазеров во время матча Евро-2024.

В 3-м туре группового этапа Бельгия играет с (0:0, перерыв).

Во время 1-го тайма болельщики на трибунах несколько раз светили де лазером в лицо – дважды это происходило перед исполнением штрафных ударов и еще один раз – при подаче углового.

После одного из таких эпизодов капитан сборной выразил недовольство арбитру. Как передает корреспондент Sports Любовь Курчавова, впоследствии диктор стадиона сделал объявление и призвал болельщиков прекратить использование лазеров.

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