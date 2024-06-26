«Аль-Наср» может продать Мане и купить вингера «Астон Виллы» Диаби (Daily Mail)
«Аль-Насру» интересен Мусса Диаби.
По сведениям Daily Mail, команда, за которую выступает Криштиану Роналду, рассматривает возможность приобретения вингера «Астон Виллы». Год назад она уже пыталась купить француза у «Байера», но тот предпочел переход в АПЛ.
Утверждается, что «Аль-Наср» готов выслушать предложения о трансфере Садьо Мане, приобретенного у «Баварии» прошлым летом.
Диаби провел 38 матчей в АПЛ и сделал 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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