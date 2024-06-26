«Аль-Наср» может продать Мане и купить вингера «Астон Виллы» Диаби (Daily Mail)

«Аль-Насру» интересен Мусса Диаби.

По сведениям Daily Mail, команда, за которую выступает Криштиану Роналду, рассматривает возможность приобретения вингера « ». Год назад она уже пыталась купить француза у «Байера», но тот предпочел переход в АПЛ.

Утверждается, что « » готов выслушать предложения о трансфере , приобретенного у «Баварии» прошлым летом.

провел 38 матчей в и сделал 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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