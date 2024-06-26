«Аль-Наср» может продать Мане и купить вингера «Астон Виллы» Диаби (Daily Mail)

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Мусса Диаби Футбол

«Аль-Насру» интересен Мусса Диаби.

По сведениям Daily Mail, команда, за которую выступает Криштиану Роналду, рассматривает возможность приобретения вингера «Астон Виллы». Год назад она уже пыталась купить француза у «Байера», но тот предпочел переход в АПЛ.

Утверждается, что «Аль-Наср» готов выслушать предложения о трансфере Садьо Мане, приобретенного у «Баварии» прошлым летом.

Диаби провел 38 матчей в АПЛ и сделал 8 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев
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Мде... Как жаль было, что у него в Баварии не срослось, но раз снова за сезон даже арабам не нужен стал - значит, что-то с ним самим не так уже.
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Мане у Баварии купили , а не у Ливерпуля . Редакторы исправьте пожалуйста.
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Прикольно слышать новость что саудовцы кого-то продают)) все же считали, что дальше только на пенсию))
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мане у Баварии купили , а не у Ливерпуля . Редакторы исправьте пожалуйста.
Да зачем? Главное новость быстро перепечатать с другого ресурса
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А Диаби сейчас зачем сливать карьеру? С горя, что ушел из Байера перед чемпионством и что на Евро не взяли?))
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Мане же вроде из Баварии перешёл?
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Шило на мыло поменяют
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Реально кто-то готов покупать игроков у арабов и давать такую же зарплату?
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Безтрофейник уже не знают кого и брать.. А-ха-ха-ха..😀👍
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Бавария, прошу, верните Мане! Считаю, что этот мир заслужил хотя бы один матч с атакующим трио Мане-Кане-Сане!
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Ливерпуль, получается, знатно наварился, дважды продав Мане 😂
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Мане Астон Вилле бы не помешал с его опытом
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Мде... Как жаль было, что у него в Баварии не срослось, но раз снова за сезон даже арабам не нужен стал - значит, что-то с ним самим не так уже.
Вот его вообще не жаль
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Мане у Баварии купили , а не у Ливерпуля . Редакторы исправьте пожалуйста.
Спасибо, что поправили.
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