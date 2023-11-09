Фирмино о Салахе и Мане: «Они никогда не были лучшими друзьями. Я видел их гримасы, язык тела, недовольство на поле и был пожарным в такие моменты»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Сенегала по футболу Сборная Египта по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

Роберто Фирмино рассказал про отношения между Мохамедом Салахом и Садьо Мане.

В 2019 году в конце матча с «Бернли» между футболистами «Ливерпуля» возник конфликт из-за того, что египтянин, по мнению сенегальца, не отдал передачу в подходящий момент.

«Для многих эта размолвка была первой, для кого-то – первой и последней. Но я знал, что это назревало еще в прошлом сезоне, 2018/19. Моя инстинктивная реакция и мой долг заключались в том, чтобы разрядить обстановку, потушить пламя водой, а не бензином.

Я очень хорошо знал этих ребят, возможно, лучше кого-либо еще. Я был на поле рядом с ними, видел их взгляды, гримасы, язык тела, недовольство, видел, когда один злился на другого. Я это чувствовал. Я был связующим звеном между ними в линии атаки и пожарным в такие моменты.

Они никогда не были лучшими друзьями, каждый держался сам по себе. Редко можно было увидеть, как они общаются, и я не уверен, что это связано с соперничеством Египта и Сенегала в африканских соревнованиях.

При этом они никогда не разрывали отношения, не переставали общаться. Они всегда действовали максимально профессионально», – сообщил в своей книге Фирмино, выступающий с этого года за «Аль-Ахли» из Джидды.

«Он просто расстроился, что я не вышел на поле». Милнер в инстаграме мирит Мане и Салаха

Фирмино 8 лет делал людей счастливыми. Он был центром перестройки «Ливерпуля» Клоппа

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11 комментариев

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rude.
Мане реально походу токсик тот еще. А все так спамили ту фотку мол с треснутым телефоном ходит. Наверно просто психанул на кого-то, и швырнул в стенку)
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Mesut Ozil
я так и думал. этот Мане не хороший человек. Он и Сане по лицу ударил
+6
-1
+5
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BZB
В любом Салах, Фирмино и Мане-лучшее, что было в Ливере в новейшей истории.
+4
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Pucheslav
Ответ Mesut Ozil
я так и думал. этот Мане не хороший человек. Он и Сане по лицу ударил
В Баварии не знали о том что нужно докупить Фирмино
+4
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Леван Мкртчян
Тройка нападения Салах, Мане, Левандовски была бы лучшей в истории по языку тела
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Bogdan
Фирмино и на поле связующее звено, и в жизни. Эмпат)
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Александр Жук
Ответ rude.
Мане реально походу токсик тот еще. А все так спамили ту фотку мол с треснутым телефоном ходит. Наверно просто психанул на кого-то, и швырнул в стенку)
идеальный дуэт с кринжем) подерутся ещё в конце сезона)
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Spaten
Мы так всегда и думали, открыл Африку))
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Фанат футбола 777
Ответ Mesut Ozil
я так и думал. этот Мане не хороший человек. Он и Сане по лицу ударил
Нельзя говорить, что он плохой человек - посмотри, сколько он сделал для своей страны и сколько пожертвовал на благотворительность. Наверное, он похож на Роналду - в душе добрый человек, но с очень непростым характером
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
Александр Суряев сделал новость из интервью Фирмино, но добавил какие угодно теги, кроме Фирмино
Ого, спустя почти 30 минут все же исправил.
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