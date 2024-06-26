Меньян после пенальти Левандовского: «Новые правила в 2026 году: вратари должны стоять к сопернику спиной в момент удара. В случае сэйва – свободный удар»

Майк Меньян высмеял правила исполнения пенальти после игры с Польшей на Евро.

На 76-й минуте защитник сборной Франции Дайо Упамекано сбил форварда поляков Кароля Свидерского в штрафной площади.

Меньян отразил удар Роберта Левандовского, но преждевременно вышел из ворот, в связи с чем поляки получили право перебить. Со второй попытки Левандовски сравнял счет в матче.

При этом представляющий «Барселону» футболист несколько раз делал паузу перед ударом. в инстаграме высказался о такой манере исполнения пенальти.

«Когда нападающий начинает свой 87-й финт при разбеге», – написал голкипер, выступающий за « ».

«Новые правила пенальти от в 2026 году: вратари должны стоять к сопернику спиной в момент удара. В случае сэйва – свободный удар», – добавил Меньян.

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