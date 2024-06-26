Меньян после пенальти Левандовского: «Новые правила в 2026 году: вратари должны стоять к сопернику спиной в момент удара. В случае сэйва – свободный удар»

Теги Милан Барселона Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Роберт Левандовски Майк Меньян ахахаха правила IFAB Футбол

Майк Меньян высмеял правила исполнения пенальти после игры с Польшей на Евро.

На 76-й минуте защитник сборной Франции Дайо Упамекано сбил форварда поляков Кароля Свидерского в штрафной площади.

Меньян отразил удар Роберта Левандовского, но преждевременно вышел из ворот, в связи с чем поляки получили право перебить. Со второй попытки Левандовски сравнял счет в матче.

При этом представляющий «Барселону» футболист несколько раз делал паузу перед ударом. Меньян в инстаграме высказался о такой манере исполнения пенальти.

«Когда нападающий начинает свой 87-й финт при разбеге», – написал голкипер, выступающий за «Милан».

«Новые правила пенальти от IFAB в 2026 году: вратари должны стоять к сопернику спиной в момент удара. В случае сэйва – свободный удар», – добавил Меньян.

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30 комментариев
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Хорош 👍
+151
-2
+149
А ведь он прав, вратарей ограничивают сильней, чем бьющих игроков.
+116
-1
+115
Зря он им это подсказывает
+38
-1
+37
А можно новые правила чтобы бьющий не прыгал как идиот вчера поляк просто позор на весь мир устроил 🐐и даже вратарь не так смотрелся дико, как это простите чучело
+34
-3
+31
Ответ Aleks Dir
А ведь он прав, вратарей ограничивают сильней, чем бьющих игроков.
и ведь было это правило, которое запрешало полностью останавливаться перед ударом игроку. убрали же, гады
+17
-1
+16
Раньше за бьющими следили, помню, Роналду тоже был любитель попрыгать, из-за этого поменял разбег. А сейчас опять разброд, вчерашняя мазурка от Левандовски – это за гранью. Там у любого нервы сдадут.
+15
0
+15
Так вроде и по нынешним правилам можно прекратить все эти прыжки козликов на месте при пенальти. Но нет.
+14
0
+14
Бить как Левандовски это издевательство
+15
-1
+14
По мне так отбитый пенальти, больше эмоций дает зрителям , чем забитый с пенальти гол .
+13
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+12
Ответ Доктор Щульц
Бить как Левандовски это издевательство
Это аутизм скорее
+11
0
+11
Смешно и по фактам)
+10
-1
+9
Так бастуйте! Клубы должны Вам помочь. Пора менять правила
+6
0
+6
Любое замедление разбега нужно запретить
+5
0
+5
Злободневная шутка юмора. Справедливый крик вратарской души
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+4
Не давай им советы, Меньян!
+5
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ну правило бред на самом деле, мало того бьющий может всякие фокусы показывать перед ударом, да ещё и вратарь должен стоять на линии, изменения напрашиваются
+2
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+2
Ответ Святослав Федорович
и ведь было это правило, которое запрешало полностью останавливаться перед ударом игроку. убрали же, гады
Разве убрали, вроде действует, могу ошибаться.
+3
-1
+2
Ответ Святослав Федорович
и ведь было это правило, которое запрешало полностью останавливаться перед ударом игроку. убрали же, гады
Его не убирали, полностью останавливаться нельзя. Но игроки и не останавливаются, они очень медленно начинают двигаться, так что не нарушают.
+2
0
+2
Пора бы запретить этот цирк. Разбег + удар
+1
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Полностью согласен. Безобразие. Беспредел. Так как пенальти испортил это клоунада. Три раза тормознул потом пробил только
+1
0
+1
Раздвиньте ворота до размеров вратарской.
+1
0
+1
Ответ Vanek1411
Раньше за бьющими следили, помню, Роналду тоже был любитель попрыгать, из-за этого поменял разбег. А сейчас опять разброд, вчерашняя мазурка от Левандовски – это за гранью. Там у любого нервы сдадут.
Ээээ Роналду прыгал? Я что-то пропустил? Бруну прыгает, а вот Криш...
+1
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И бьющий минут 5 дёргаться будет
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Тонко, но могут заставить извиняться.
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Лёва отдыхает по сравнению с Дзадзой.
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Вратарей прищемили с этими заступами. Тогда уж и бьющим запретите этот цирк при разбеге. При отбитом пенале Лева как по мне и постоять успел, хитрая курва. А щаступ там был на полстопы
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Ответ Игорь Рыжков
Его не убирали, полностью останавливаться нельзя. Но игроки и не останавливаются, они очень медленно начинают двигаться, так что не нарушают.
не могу сказать, надо пересмотреть первый пенальти Лёвы, не остановился ли он там
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