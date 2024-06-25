Судья назначил пенальти в ворота Франции после фола Упамекано на Свидерском. Меньян отразил удар Левандовского, но вышел из ворот – Роберт забил со 2-й попытки
Судья назначил пенальти в ворота Франции после фола Дайо Упамекано.
В заключительном туре группового этапа Евро-2024 французы играют со сборной Польши.
На 76-й минуте матча Дайо Упамекано сбил форварда поляков Кароля Свидерски в штрафной площади. Арбитр Марко Гуида не зафиксировал фол, однако после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота сборной Франции.
Майк Меньян отразил удар Роберта Левандовского, но вышел из ворот, в связи с чем поляки получили право перебить пенальти. СО второй попытки Левандовски реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Давно пора этот позор запрещать.