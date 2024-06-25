Судья назначил пенальти в ворота Франции после фола Упамекано на Свидерском. Меньян отразил удар Левандовского, но вышел из ворот – Роберт забил со 2-й попытки

Судья назначил пенальти в ворота Франции после фола Дайо Упамекано.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 французы играют со сборной .

На 76-й минуте матча сбил форварда поляков в штрафной площади. Арбитр Марко Гуида не зафиксировал фол, однако после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота сборной .

отразил удар Роберта Левандовского, но вышел из ворот, в связи с чем поляки получили право перебить пенальти. СО второй попытки Левандовски реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.

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