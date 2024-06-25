Судья назначил пенальти в ворота Франции после фола Упамекано на Свидерском. Меньян отразил удар Левандовского, но вышел из ворот – Роберт забил со 2-й попытки

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу судьи Евро-2024 Роберт Левандовски Майк Меньян Кароль Свидерски Дайо Упамекано Футбол

Судья назначил пенальти в ворота Франции после фола Дайо Упамекано.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 французы играют со сборной Польши.

На 76-й минуте матча Дайо Упамекано сбил форварда поляков Кароля Свидерски в штрафной площади. Арбитр Марко Гуида не зафиксировал фол, однако после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота сборной Франции.

Майк Меньян отразил удар Роберта Левандовского, но вышел из ворот, в связи с чем поляки получили право перебить пенальти. СО второй попытки Левандовски реализовал 11-метровый и сравнял счет в матче.

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46 комментариев
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Единственная причина, по которой Меньян вышел на полметра с линии - то, что kurwa ДВА раза остановилась при разбеге перед ударом. Раз уж ты такой педантичный, суди по правилам в обе стороны
+132
-8
+124
хорошо этот любитель топтаться перед мячом вылетает с Евро! Бобёр🦫
+99
-5
+94
Пора менять правильно пенальти, потому что то как бил Левандовски (особенно в первый раз) , как по мне, так это нарушение. Остановка перед мячом была явная.
+79
-2
+77
Какое же ущербное исполнение у Лёвы 🤮 Почему вообще такое разрешено, в то время как к вратарям в разы более жёсткое отношение?
+52
-1
+51
Самый мерзкий пенальтист на данный момент
+48
-2
+46
Хоспаде, вратарь сделал шажочек вперед с ленточки - все перебивай. Курвандовски полтайма разбегался, 37 раз притормозил и подпрыгнул - все нормально. По хорошему за такую клоунаду надо сразу давать желтую бьющему.
+40
-2
+38
Левандовски скакал как козёл, облажался и заныл. Не поклонник французов, но лучше бы оставили как есть, Меньян молодец.
+36
-2
+34
Какая же Левандовски курва
+35
-4
+31
Клоунада пшековского артиста.
Давно пора этот позор запрещать.
+20
-1
+19
Во время перебития Левандовски сделал пару шагов и остановился, не подпрыгнул, не сделал замах, а именно остановился, но судья не сказал перебить
+16
0
+16
Ответ Гудман Сол
Пора менять правильно пенальти, потому что то как бил Левандовски (особенно в первый раз) , как по мне, так это нарушение. Остановка перед мячом была явная.
Правило не менять надо, а просто соблюдать его, не понимаю почему судьи на это не реагируют, были ведь прецеденты, помню гол Сона за шпор в кубке Англии так отменили и назначили свободный удар.
+15
0
+15
Не понимаю, почему судьи игнорируют нарушение при пробитии пенальти, Левандовски 2 раза полностью остановился, Меньян на пару сантиметров вышел, заставили перебить, а тут просто вопиющие нарушение! По хорошему надо было свободный назначать в пользу Франции.
+15
0
+15
Отвратиельный Поляк опять забить не может с 1-ой попытки! И ему опять дают перебить, что на Евро, что на ЧМ, что в чемпионате Испании. Какой же позор!
+13
0
+13
Ответ Фёдор Кузнецов
Во время перебития Левандовски сделал пару шагов и остановился, не подпрыгнул, не сделал замах, а именно остановился, но судья не сказал перебить
По правилам за это не перебивают, а считают, что это фол, потому свободный удар в пользу французов и 1-0 остается.
+10
0
+10
Левандовский нарушил правила
+10
0
+10
Судья видимо спит с Левандовски
+10
-1
+9
Когда уже эти обезьяньи прыжки перед ударом запретят?
+9
-1
+8
Сам Левандовски нарушил правила во время пробитья пенальти
+8
-1
+7
это эффект Манделы или такое уже было, что Польша вылетала с турнира, а Лева забил пенку со второй попытки?
+6
0
+6
Самый мерзкий пенальтист
+4
0
+4
Поляки на выход!!!👍
+4
0
+4
Петушиную манеру пробития пенальти пора банить уже.
+4
0
+4
Польский старик все таки забил с двух попыток
+3
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+3
Ответ werowolf-gears
Когда уже эти обезьяньи прыжки перед ударом запретят?
А они и запрещены, давно. Просто никто это не судит. При втором ударе Лёва тупо остановился при разбеге, минимум на секунду, что напрямую запрещено в правилах, без всякого "на усмотрение арбитра".
+3
0
+3
Ответ Рашпель793
Какое же ущербное исполнение у Лёвы 🤮 Почему вообще такое разрешено, в то время как к вратарям в разы более жёсткое отношение?
На месте УЕФА, я бы за такое штрафовал тысяч на 30 евро.
+3
0
+3
А почему тиктокеру можно останавливаться а Меньяну на пару десятков см нельзя выйти?
+4
-1
+3
Ответ MaxB
Единственная причина, по которой Меньян вышел на полметра с линии - то, что kurwa ДВА раза остановилась при разбеге перед ударом. Раз уж ты такой педантичный, суди по правилам в обе стороны
polska , которая ?
+2
0
+2
Со второго прыжка 💦
+2
0
+2
Ответ Полный адекват
Самый мерзкий пенальтист на данный момент
Фернандеш такой же. Жоржиньо так же. Мерзкое исполнение.
+2
0
+2
Клоунада какая-то, а не пенальти. Явные же остановки при разбеге, почему это не считается нарушением?
+2
0
+2
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