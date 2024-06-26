Влут покинул «Урал». Форварда приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок, в 2023-м

Рай Влут ушел из «Урала».

«Нападающий Рай Влут и наш клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист накануне прилетел в Екатеринбург и попрощался с командой.

В наш клуб Влут пришел летом 2022 года. За два года он провел 34 официальных матча и забил 7 голов. К сожалению, серьезная травма, которую Рай получил весной прошлого года, не позволила ему полностью показать свой потенциал в нашей команде.

🤝🏻 Желаем голландскому футболисту успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел за « » 9 матчей во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Напомним, в апреле прошлого года Влута заочно приговорили к 2,5 годам тюремного заключения по делу о ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Позднее нидерландец подал апелляцию на решение суда.

Адвокат Влута о сроке игрока: «Рай подал апелляцию. Решение будет вынесено в 2024 или 2025 году, полагаю».

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