Мартинес о Роналду в старте на матч с Грузией: «Он сыграл только в одном подготовительном матче, для сохранения соревновательного ритма лучше не делать пауз»

Роберто Мартинес объяснил, почему Криштиану Роналду сыграет с Грузией на Евро.

«Капитан выйдет в стартовом составе. Очень важно, чтобы он играл, потому что он выходил только в одном подготовительном матче.

В этом сезоне он выходил на поле в каждом матче, провел много минут, и для того, чтобы сохранить соревновательный ритм, не стоит делать паузу, а потом выходить через шесть дней», – сказал главный тренер сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?