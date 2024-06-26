Мартинес о Роналду в старте на матч с Грузией: «Он сыграл только в одном подготовительном матче, для сохранения соревновательного ритма лучше не делать пауз»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес объяснил, почему Криштиану Роналду сыграет с Грузией на Евро.

«Капитан выйдет в стартовом составе. Очень важно, чтобы он играл, потому что он выходил только в одном подготовительном матче.

В этом сезоне он выходил на поле в каждом матче, провел много минут, и для того, чтобы сохранить соревновательный ритм, не стоит делать паузу, а потом выходить через шесть дней», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
говорил же что будет шакалить на бедной грузии
+7
-3
+4
Ответ Любезный Коссутий
требуются эксперты: забивал ли Кришти Грузии? 🤔
не забивал, у него любимые это люксембург(11) , литва , швеция (7) , андорра, венгрия (6), армения, латвия , швейцария (5), эстония , северная ирландия , фареры (4)
+5
-2
+3
Верим
+3
-2
+1
Зря, лучше бы на скамеечке посидел. Пусть Рамуш побегает.
+1
0
+1
Ответ Bars 18
говорил же что будет шакалить на бедной грузии
скажу по секрету , у него голов сборным из топ20 - 24 штучки
так что не привыкать)
+1
0
+1
требуются эксперты: забивал ли Кришти Грузии? 🤔
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий