Энтони Гордон: «Англия хороша на тренировках, все делает правильно. А потом это просто не срабатывает»

Энтони Гордон призвал сборную Англии повысить уровень игры на Евро-2024.

«Думаю, нашей целью [в матче со Словенией] было сделать заявление, в какой-то степени исправить то, как мы играли в первых двух матчах. Но я думаю, что мы по-прежнему в той же ситуации. Думаю, нам все еще нужно прибавлять.

Я просто считаю, что мы способны играть намного лучше. В этом проблема и заключается. У нас очень хорошие футболисты, на тренировках мы очень хороши каждый день. Мы все делаем правильно. А потом это просто не срабатывает.

Надеюсь, в ближайших матчах все начнет получаться, потому что нам нужно начинать по-настоящему атаковать соперников и доминировать в играх», – сказал полузащитник сборной Англии в эфире BBC.

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