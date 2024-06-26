Энтони Гордон: «Англия хороша на тренировках, все делает правильно. А потом это просто не срабатывает»
Энтони Гордон призвал сборную Англии повысить уровень игры на Евро-2024.
«Думаю, нашей целью [в матче со Словенией] было сделать заявление, в какой-то степени исправить то, как мы играли в первых двух матчах. Но я думаю, что мы по-прежнему в той же ситуации. Думаю, нам все еще нужно прибавлять.
Я просто считаю, что мы способны играть намного лучше. В этом проблема и заключается. У нас очень хорошие футболисты, на тренировках мы очень хороши каждый день. Мы все делаем правильно. А потом это просто не срабатывает.
Надеюсь, в ближайших матчах все начнет получаться, потому что нам нужно начинать по-настоящему атаковать соперников и доминировать в играх», – сказал полузащитник сборной Англии в эфире BBC.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Думаю нифига монстр. Через неделю узнал что он на тренировках голы считал, в играх на лавке сидел
С доп временем , с пенальти , но дойдут