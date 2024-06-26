Энтони Гордон: «Англия хороша на тренировках, все делает правильно. А потом это просто не срабатывает»

Теги Ньюкасл Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словении по футболу Евро-2024 Энтони Гордон Футбол

Энтони Гордон призвал сборную Англии повысить уровень игры на Евро-2024.

«Думаю, нашей целью [в матче со Словенией] было сделать заявление, в какой-то степени исправить то, как мы играли в первых двух матчах. Но я думаю, что мы по-прежнему в той же ситуации. Думаю, нам все еще нужно прибавлять.

Я просто считаю, что мы способны играть намного лучше. В этом проблема и заключается. У нас очень хорошие футболисты, на тренировках мы очень хороши каждый день. Мы все делаем правильно. А потом это просто не срабатывает.

Надеюсь, в ближайших матчах все начнет получаться, потому что нам нужно начинать по-настоящему атаковать соперников и доминировать в играх», – сказал полузащитник сборной Англии в эфире BBC.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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12 комментариев
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Тренировочные чемпионы 🏆
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"а потом Гарет даёт нам предматчевую установку"
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Ответ Dimas_Olha_90
Тренировочные чемпионы 🏆
Страшно, что с ними сделал бы трехтуровый чемпион)
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Помню в команду детскую пришел, на тренировке чела спрашиваю - на какой позиции играешь? А он мне - в нападении, забил 75 голов.
Думаю нифига монстр. Через неделю узнал что он на тренировках голы считал, в играх на лавке сидел
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Ответ Dimas_Olha_90
Тренировочные чемпионы 🏆
Кокорин походу англичанин,тоже на тренировках лучший, а в игре не получается)
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Ответ Юрий Кечко
Да все равно с этим говнофутболом далеко зайдут , прям чую С доп временем , с пенальти , но дойдут
Реал с таким футболом ЛЧ берет. Игра забывается, результат остается
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Виноват тренер,что стомиллионные поленья не могут мяч принять и по воротам попасть
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У физруков всегда так😏
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Так убить потенциал атакующих игроков надо очень постараться
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Да все равно с этим говнофутболом далеко зайдут , прям чую
С доп временем , с пенальти , но дойдут
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чемпионы на тренировках...
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