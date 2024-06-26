Карасев об объяснении решений после матчей: «Не знаю, придем ли мы к этому. Один арбитр объяснит четко, другой не справится с давлением – болельщики начнут критиковать»
Сергей Карасев рассказал, будут ли российские судьи объяснять свои решения.
– Объяснять свои решения можно после матчей. Вы были бы готовы?
– Не знаю, придем ли мы к этому. В наше время есть стремление к открытости. Мы публиковали и переговоры судей во время матча, всем это очень понравилось. Некоторые мои знакомые даже не знали, что во время игры между судьями идет какой‑то диалог. Мы постоянно общаемся и с футболистами, и с другими членами бригады. Это же педагогическая работа, ты должен каждую минуту быть в контакте.
Я уже опытный арбитр, наверное, для меня особых проблем это не доставит. Но неправильно учитывать только мое мнение. Все люди разные. Один арбитр выйдет и объяснит четко, с холодной головой, другой, более молодой, не справится с давлением, что вызовет больший резонанс. Болельщики начнут критиковать, зацепятся за слова – в этом основная сложность.
– Нельзя ли начать постепенно? Если вы готовы, то пробовать эту практику на топовых матчах?
– Внедрять это нужно либо для всех, либо не для кого.
Мое мнение, что когда‑то мы к этому придем. Если уже приоткрыли дверь с переговорами, плюс ФИФА пошла на объявление решений. Вероятно, это может пойти и дальше. Но инициатива должна быть со стороны ФИФА, – сказал арбитр Сергей Карасев.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
быть судьёй высшего дивизиона - сложная работа, она не дл всех.
-----
Казарцевыми и карасевыми надо мостить дорогу в футбольный ад
Как карась из Химок стал ручным, и как он связан с шишкановскими бандитами прекрасно знает Абрамович, который и покупал всё, а не этот нищий гинер, которому запросто могут отрезать палец на сходке
Да и потом.. с давлением фанатов он не справится? А с кабинетным давлением тогда что?
🤡