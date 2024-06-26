Карасев об объяснении решений после матчей: «Не знаю, придем ли мы к этому. Один арбитр объяснит четко, другой не справится с давлением – болельщики начнут критиковать»

Теги премьер-лига Россия ФИФА судьи Сергей Карасев Матч ТВ Футбол

Сергей Карасев рассказал, будут ли российские судьи объяснять свои решения.

– Объяснять свои решения можно после матчей. Вы были бы готовы?

– Не знаю, придем ли мы к этому. В наше время есть стремление к открытости. Мы публиковали и переговоры судей во время матча, всем это очень понравилось. Некоторые мои знакомые даже не знали, что во время игры между судьями идет какой‑то диалог. Мы постоянно общаемся и с футболистами, и с другими членами бригады. Это же педагогическая работа, ты должен каждую минуту быть в контакте.

Я уже опытный арбитр, наверное, для меня особых проблем это не доставит. Но неправильно учитывать только мое мнение. Все люди разные. Один арбитр выйдет и объяснит четко, с холодной головой, другой, более молодой, не справится с давлением, что вызовет больший резонанс. Болельщики начнут критиковать, зацепятся за слова – в этом основная сложность.

– Нельзя ли начать постепенно? Если вы готовы, то пробовать эту практику на топовых матчах?

– Внедрять это нужно либо для всех, либо не для кого.

Мое мнение, что когда‑то мы к этому придем. Если уже приоткрыли дверь с переговорами, плюс ФИФА пошла на объявление решений. Вероятно, это может пойти и дальше. Но инициатива должна быть со стороны ФИФА, – сказал арбитр Сергей Карасев.

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14 комментариев
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Уже наобъяснялись со своими "не было предумышленного желания сфолить" и прочим бредом.
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В любом случае вы и ваша ЭСК отмажется..
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не справился - на выход
быть судьёй высшего дивизиона - сложная работа, она не дл всех.
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Зачем нужны арбитры, которые не могут свои действия чётко объяснить?
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Один арбитр выйдет и объяснит четко, с холодной головой, другой, более молодой, не справится с давлением, что вызовет больший резонанс

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Казарцевыми и карасевыми надо мостить дорогу в футбольный ад

Как карась из Химок стал ручным, и как он связан с шишкановскими бандитами прекрасно знает Абрамович, который и покупал всё, а не этот нищий гинер, которому запросто могут отрезать палец на сходке
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Если кто то "не справляется" с давлением, то это говорит о его профнепригодности.
Да и потом.. с давлением фанатов он не справится? А с кабинетным давлением тогда что?
🤡
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Всей Европе нужно стремиться к уровню Копы в этом плане
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ИИ в помощь. Накидываете текст объяснения в окошко, он озвучивает на стадион. Никакого давления на судью, чистые факты
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Объявление решений судьи во время матча - дурь полнейшая, лучше сделать экспресс-интервью после матча с главным судьей и инспектором + вернуть/ внедрить практику, когда клубы могли бы попросить не назначать на матчи арбитров, допустивших против них результативные ошибки
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Так и игрок может не справиться с давлением трибун и его просто заменяют на того кто справляется
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Ответ Wiley Fox
Один арбитр выйдет и объяснит четко, с холодной головой, другой, более молодой, не справится с давлением, что вызовет больший резонанс ----- Казарцевыми и карасевыми надо мостить дорогу в футбольный ад Как карась из Химок стал ручным, и как он связан с шишкановскими бандитами прекрасно знает Абрамович, который и покупал всё, а не этот нищий гинер, которому запросто могут отрезать палец на сходке
С братухой в ОАЭ докайфовался ? Белочка пришла?
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