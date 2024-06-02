Лапочкин об отмене гола «Зенита» «Балтике»: «Правильно. Защитник играет в мяч, а нападающий попадает в ногу»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Балтика Сергей Карасев Александр Ерохин Сергей Лапочкин Александр Жиров Матч ТВ Вендел Футбол

Сергей Лапочкин поддержал решение отменить гол «Зенита» «Балтике».

Главный судья Сергей Карасев не засчитал точный удар Вендела в финале Фонбет Кубка России из‑за фола хавбека петербуржцев Александра Ерохина на защитнике калининградцев Александре Жирове.

«Мы видим, что защитник играет в мяч, а нападающий попадает в ногу. Это фол.

Да, может, кому‑то покажется, что недостаточная степень контакта, но самое главное – что один сыграл в мяч, а другой не сыграл. Это фол, и только поэтому ВАР вмешался. Гол отменен правильно», – сказал бывший арбитр.

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9 комментариев
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Отмена по делу, а ЖК глупая. Абсолютно игровой момент, риска травмы не было. По касательной по щитку задел. Обычный фол. Выдумал Карась карточку.
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Ответ TheSportNik
Кривоногий Ерохин, уже по мячу попасть не может, лупит по ноге.
Кривоногий-не кривоногий, но его выход однозначно огоньку добавил игре однозначно
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Кривоногий Ерохин, уже по мячу попасть не может, лупит по ноге.
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Расходитесь, гейм из овер!
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Все правильно, нормально отсудил Карасев. Кроме фола на Мостовом, его мог бы зафиксировать.
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Ну тут реально глупо спорить.
А Чердак это просто мерзость, чувак вообще в футболе не шарит, только орет и не более.
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Как можно быть комментатором финального матча и так плохо разбираться в правилах? Причем, у Чердака постоянно нулевое понимание судейства и это при том, что он постоянно ссылается, что вот он был на лекциях и там ему это рассказали. На каких лекциях могут сказать, что можно зарядить в ногу соперника и это не фол, так как хотел сыграть в мяч? Тогда бы вообще почти пенальти не ставились.
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Ответ Шурик Шурик
Кривоногий-не кривоногий, но его выход однозначно огоньку добавил игре однозначно
Посмотрел бы на тебя, если бы Зенит кубок упустил, ты бы орал, мол Зачем это бревно выпустил Семак.
Гол забил Вендел из за штрафной хороший, а его отменили из за Ерохина.
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