Лапочкин об отмене гола «Зенита» «Балтике»: «Правильно. Защитник играет в мяч, а нападающий попадает в ногу»

Сергей Лапочкин поддержал решение отменить гол «Зенита» «Балтике».

Главный судья не засчитал точный удар в финале Фонбет Кубка России из‑за фола хавбека петербуржцев на защитнике калининградцев .

«Мы видим, что защитник играет в мяч, а нападающий попадает в ногу. Это фол.

Да, может, кому‑то покажется, что недостаточная степень контакта, но самое главное – что один сыграл в мяч, а другой не сыграл. Это фол, и только поэтому ВАР вмешался. Гол отменен правильно», – сказал бывший арбитр.