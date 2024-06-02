Лапочкин об отмене гола «Зенита» «Балтике»: «Правильно. Защитник играет в мяч, а нападающий попадает в ногу»
Сергей Лапочкин поддержал решение отменить гол «Зенита» «Балтике».
Главный судья Сергей Карасев не засчитал точный удар Вендела в финале Фонбет Кубка России из‑за фола хавбека петербуржцев Александра Ерохина на защитнике калининградцев Александре Жирове.
«Мы видим, что защитник играет в мяч, а нападающий попадает в ногу. Это фол.
Да, может, кому‑то покажется, что недостаточная степень контакта, но самое главное – что один сыграл в мяч, а другой не сыграл. Это фол, и только поэтому ВАР вмешался. Гол отменен правильно», – сказал бывший арбитр.
А Чердак это просто мерзость, чувак вообще в футболе не шарит, только орет и не более.
Гол забил Вендел из за штрафной хороший, а его отменили из за Ерохина.