Рейтинг судей по итогам сезона опубликуют до конца июня: «Карасев, кажется, отработал все матчи «Зенит» – «Спартак» и не уезжал со стадиона, судил постоянно»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рейтинги ФИФА РФС судьи Сергей Карасев Алексей Сухой Кирилл Левников видеоповторы Павел Кукуян Р-Спорт Павел Каманцев Футбол

РФС опубликует рейтинг судей по итогам сезона до конца июня.

Сезон-2023/24 завершился 2 июня Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1). Сезоном ранее рейтинг лучших судей страны был опубликован через 23 дня после завершения последнего матча.

«Рейтинг судей будет опубликован чуть позже. Это связано с изменением оценок – мы хотим быть честными и транспарентными внутри сообщества и вовне.

Есть судьи, которые работали большое количество матчей, но среднего уровня, а есть арбитры, такие как Сергей Карасев, Павел Кукуян, Алексей Сухой или Кирилл Левников, которые работали либо главными, либо в роли ВАР в суперсложных матчах, к которым было много внимания, в которых было много моментов. Хотя и там, и там люди отработали с определенным уровнем надежности и с минимальным количеством ошибок, говорить о равенстве судей неправильно.

Сейчас мы работаем с коэффициентом важности матча. Есть московское дерби, которое важно провести очень хорошо, это витрина. Сам матч может быть несложным. Второй коэффициент – это сложность матча. Он уже учитывается в оценках, которые есть в рапорте ФИФА, но для наших целей это не совсем подходит. Коэффициент бонуса минимальный – 0,1 или 0,2, при выстраивании рейтинга он не дает понять, кто лучше.

Сергей Карасев, кажется, в этом сезоне отработал все матчи «Зенит» – «Спартак» и не уезжал со стадиона, судил постоянно. Сравнивать его с судьей, который работал так же качественно, но на менее сложном матче, не стоит. Когда они формально по рейтингу идут вровень – это неправильно.

Мы сейчас оцениваем сложность и важность матчей как дополнительные коэффициенты, которые должны расставить судей в правильной градации», – рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

7 комментариев
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Кстати, да, было бы неплохо еще и пояснить, почему именно Сергей Карасев отработал все матчи "Зенит"-"Спартак", а не, например, тот же Левников.
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Смешно,определять критерии оценки после соревнований, а не до. тьфу. и еще говорить, что это правильно. тьфу еще раз
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Наш пострел , везде поспел )))
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Хотелось бы узнать, почему самое большое количество ошибок было совершено против Зенита. Кому то очень хотелось сменить чемпиона?
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Про коэффициент важности матча звучит странно. Получается, в матчах лидеров косячить непростительно, потому что матч витрина, а прибивать условный Оренбург можно?
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Ответ Доктор Щульц
Карасев лучший судья России в данный момент
Только начал путать высокую планку единоборств и грязную игру.
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