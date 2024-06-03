Рейтинг судей по итогам сезона опубликуют до конца июня: «Карасев, кажется, отработал все матчи «Зенит» – «Спартак» и не уезжал со стадиона, судил постоянно»

РФС опубликует рейтинг судей по итогам сезона до конца июня.

Сезон-2023/24 завершился 2 июня Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1). Сезоном ранее рейтинг лучших судей страны был опубликован через 23 дня после завершения последнего матча.

«Рейтинг судей будет опубликован чуть позже. Это связано с изменением оценок – мы хотим быть честными и транспарентными внутри сообщества и вовне.

Есть судьи, которые работали большое количество матчей, но среднего уровня, а есть арбитры, такие как Сергей Карасев, , или , которые работали либо главными, либо в роли ВАР в суперсложных матчах, к которым было много внимания, в которых было много моментов. Хотя и там, и там люди отработали с определенным уровнем надежности и с минимальным количеством ошибок, говорить о равенстве судей неправильно.

Сейчас мы работаем с коэффициентом важности матча. Есть московское дерби, которое важно провести очень хорошо, это витрина. Сам матч может быть несложным. Второй коэффициент – это сложность матча. Он уже учитывается в оценках, которые есть в рапорте , но для наших целей это не совсем подходит. Коэффициент бонуса минимальный – 0,1 или 0,2, при выстраивании рейтинга он не дает понять, кто лучше.

, кажется, в этом сезоне отработал все матчи « » – « » и не уезжал со стадиона, судил постоянно. Сравнивать его с судьей, который работал так же качественно, но на менее сложном матче, не стоит. Когда они формально по рейтингу идут вровень – это неправильно.

Мы сейчас оцениваем сложность и важность матчей как дополнительные коэффициенты, которые должны расставить судей в правильной градации», – рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.