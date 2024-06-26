Отца Сона и двоих тренеров из его академии обвинили в оскорблениях и применении телесных наказаний к детям. Одного игрока ударили угловым флажком, он лечился 2 недели

Теги Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм детский футбол Сон Хын Мин Футбол

Отца Сон Хын Мина обвинили в жестоком обращении с детьми.

Отец форварда «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи является директором футбольной академии в Чхунчхоне.

Сон Ун Чжун и два его тренера из его академии обвиняются в словесных оскорблениях в адрес юного игрока и применении к нему телесных наказаний за ошибки во время тренировок и матчей. Родители футболиста обратились в полицию в марте, когда увидели синяк на бедре сына.

Родители игрока утверждают, что 9 марта один из тренеров ударил их сына по бедру угловым флажком, и эта травма потребовала двухнедельного лечения.

Сам мальчик рассказал полиции, что тренер заставил его и его товарищей по команде пробежать от ворот к центральной линии за 20 секунд после того, как они проиграли матч. Игроки не сумели это сделать, и в качестве наказания тренер заставил их отжиматься и нанес им несколько ударов по ягодицам. 

Футболист также обвинил Сона-старшего в словесных оскорблениях из-за ошибок на тренировках, а второго тренера – в том, что он бил его по разным частям тела.

Сон Ун Чжун извинился перед игроком и его семьей, но отверг обвинения в жестоком обращении с ребенком. 

«Я клянусь, что тренеры моей академии никогда не совершали никаких действий, которые не были бы основаны на любви к нашим молодым игрокам. Многое из того, что сказал истец, не соответствует действительности, и мы в академии полностью сотрудничаем с властями в ходе этого расследования, не искажая и не скрывая факты», – заявил отец Сон Хын Мина

Глава академии также добавил, что родители игрока потребовали «сотни миллионов вон» (1 миллион вон равен 718 долларам – Sports) в качестве компенсации. Академия не может позволить себе такие выплаты. 

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17 комментариев
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Для Кореи это вообще выглядит, как поощрение
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+11
Помню нулевые годы нас тренер нас палкой бил. Остались неприятные воспоминания
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-1
+5
Ответ ман сити фейк
Помню нулевые годы нас тренер нас палкой бил. Остались неприятные воспоминания
Ахах. Мы как-то играли в зале с командой, их тренер нормальными, такими взрослыми, пинками гонял. Жалко бедолаг было. Мы нашего тренера уговорили чтобы он двоих оттуда к нам взял, так они очень были удивлены, что не везде так в футбол учат играть))
+4
0
+4
Все смотрели убойный футбол?
+3
0
+3
Ответ Fona
Не удивлен, судя по рассказам Сона об отце. С Соном произошла ошибка выжившего, а теперь его недалекий отец, хвалясь этим достижением, калечит детей своими методами
Живодёр! Заставлял футболистов бегать и отжиматься!
+2
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+2
Ответ Опа, Митяй
Ахах. Мы как-то играли в зале с командой, их тренер нормальными, такими взрослыми, пинками гонял. Жалко бедолаг было. Мы нашего тренера уговорили чтобы он двоих оттуда к нам взял, так они очень были удивлены, что не везде так в футбол учат играть))
Клин клином.. дерево деревом)
0
0
0
Таких корейцев нужно ссылать в КНДР
+6
-6
0
Ответ ман сити фейк
Помню нулевые годы нас тренер нас палкой бил. Остались неприятные воспоминания
+ )))
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Ответ ман сити фейк
Помню нулевые годы нас тренер нас палкой бил. Остались неприятные воспоминания
Нас не бил, но за хороший косяк 400 метров на скорость на норматив. Ой, как не хотелось на это попадать. Как и маты на тренировках - сначала были отжимания по лесенке - 10-20-30... Потом тренер, видя, что руки у ребят подкачаны и двором завалил им за каждое матное слово пробежку вокруг стадиона и тоже по лесенке 400-800-1200-1600.
В итоге домой возвращались я, очень уставший, и сосед с языком на плече, потому что всю треню он пробегал вокруг поля. Если не сдал норму, то пересдавай.
Это жестоко, но меня побудило выдумать свой язык, о нем лишь пара ребят в команде знали) но если я ору в сторону кого-то, то значит этот кто-то лажает)
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А как он знал кого наказывать?Они ж все на одно лицо.
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Если бы Смолов познал такие меры тренировочного процесса то и пенальти бы бил не паненкой.
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корейский буллинг))
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Тоталитаризм в проклятой южной Корее, диктатура)
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пацанята оказавшись в СНГ наверное футбол бы сразу бросили
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Был такой парень, флагшток-кун. Он не только удары флажком выдерживал, так сказать)
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Это же корейцы
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Не удивлен, судя по рассказам Сона об отце. С Соном произошла ошибка выжившего, а теперь его недалекий отец, хвалясь этим достижением, калечит детей своими методами
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