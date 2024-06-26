Отца Сона и двоих тренеров из его академии обвинили в оскорблениях и применении телесных наказаний к детям. Одного игрока ударили угловым флажком, он лечился 2 недели
Отца Сон Хын Мина обвинили в жестоком обращении с детьми.
Отец форварда «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи является директором футбольной академии в Чхунчхоне.
Сон Ун Чжун и два его тренера из его академии обвиняются в словесных оскорблениях в адрес юного игрока и применении к нему телесных наказаний за ошибки во время тренировок и матчей. Родители футболиста обратились в полицию в марте, когда увидели синяк на бедре сына.
Родители игрока утверждают, что 9 марта один из тренеров ударил их сына по бедру угловым флажком, и эта травма потребовала двухнедельного лечения.
Сам мальчик рассказал полиции, что тренер заставил его и его товарищей по команде пробежать от ворот к центральной линии за 20 секунд после того, как они проиграли матч. Игроки не сумели это сделать, и в качестве наказания тренер заставил их отжиматься и нанес им несколько ударов по ягодицам.
Футболист также обвинил Сона-старшего в словесных оскорблениях из-за ошибок на тренировках, а второго тренера – в том, что он бил его по разным частям тела.
Сон Ун Чжун извинился перед игроком и его семьей, но отверг обвинения в жестоком обращении с ребенком.
«Я клянусь, что тренеры моей академии никогда не совершали никаких действий, которые не были бы основаны на любви к нашим молодым игрокам. Многое из того, что сказал истец, не соответствует действительности, и мы в академии полностью сотрудничаем с властями в ходе этого расследования, не искажая и не скрывая факты», – заявил отец Сон Хын Мина.
Глава академии также добавил, что родители игрока потребовали «сотни миллионов вон» (1 миллион вон равен 718 долларам – Sports) в качестве компенсации. Академия не может позволить себе такие выплаты.
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В итоге домой возвращались я, очень уставший, и сосед с языком на плече, потому что всю треню он пробегал вокруг поля. Если не сдал норму, то пересдавай.
Это жестоко, но меня побудило выдумать свой язык, о нем лишь пара ребят в команде знали) но если я ору в сторону кого-то, то значит этот кто-то лажает)