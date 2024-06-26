«Бавария» может купить Онана вместо Пальиньи. Хавбек «Эвертона» дешевле, моложе, знает немецкий и нравится Компани

Теги Бавария Венсан Компани Эвертон Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Амаду Онана Футбол

«Бавария» может переключиться с Жоау Пальиньи на хавбека «Эвертона» Амаду Онана.

Мюнхенский клуб рассматривает возможность подписания 22-летнего полузащитника сборной Бельгии в связи с тем, что не может договориться с «Фулхэмом» о сумме трансфера 28-летнего португальца.

«Бавария» готова заплатить за Пальинью около 40 млн фунтов, но «дачники» хотят в районе 60 млн – о такой сумме стороны договорились еще год назад, но тогда трансфер сорвался.

По данным Liverpool Echo, немецкий клуб может переключиться на Онана. В его пользу говорят сразу несколько факторов. Он значительно моложе Пальиньи, будет стоит дешевле, так как «Эвертону» нужно продать игроков из-за финансовых проблем. Также Амаду нравится новому тренеру «Баварии» Венсану Компани. Кроме того, игрок уже знает немецкий, так как ранее выступал за «Гамбург».

Напомним, ранее писали об интересе к Онана со стороны «Барселоны» и «Арсенала».

В сезон-2023/24 Онана провел 37 матчей за клуб, забил 3 гола, сделал 1 ассист и получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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4 комментария
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Главное, чтобы не онана из мю
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компани и онана это BLM в действии
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У Баварии очень интересные трансферы - Ито, Олисе, теперь этот Онана. Это молодые игроки, которым есть куда расти и что доказывать.
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Онана - перспективный парень в плане обороны и продвижения мяча
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