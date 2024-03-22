«Барселона» может отдать «Эвертону» Фати, Лангле, Деста или Фермина, чтобы меньше платить за Онана. Амаду оценивается в 60 млн евро
«Барселона» заинтересована в подписании Амаду Онана.
По данным Diario Sport, каталонцы рассматривают возможность приобретения полузащитника «Эвертона», но будут не в состоянии выплатить за него требуемые 60 млн евро. В случае вылета «ириски» могут продать футболиста сборной Бельгии примерно за 40 млн, но и такая сумма для «блауграны» может оказаться слишком крупной.
Уменьшить объем выплат «Барселона» может с помощью включения в сделку своих футболистов. В числе кандидатов на обмен называются Клеман Лангле, Серджиньо Дест, Ансу Фати и Фермин Лопес.
Сам Онана заинтересован в возможности выступать за каталонцев и будет ждать предложения от них как можно дольше. В качестве претендента на хавбека также выделяется «Арсенал».
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 22 игры в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Все болельщики взяли и просто так поверили, что Барселона хочет отпустить Фермина )
Деста вроде Псв выкупить хочет
Ему прицел настроить и будет лютым топчиком
Утка. Наглая желтая утка.
На его место взяли топаря Гюндо