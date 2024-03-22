«Барселона» может отдать «Эвертону» Фати, Лангле, Деста или Фермина, чтобы меньше платить за Онана. Амаду оценивается в 60 млн евро

Теги Эвертон премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Клеман Лангле Серджиньо Дест Ансу Фати Амаду Онана деньги Фермин Лопес Футбол

«Барселона» заинтересована в подписании Амаду Онана.

По данным Diario Sport, каталонцы рассматривают возможность приобретения полузащитника «Эвертона», но будут не в состоянии выплатить за него требуемые 60 млн евро. В случае вылета «ириски» могут продать футболиста сборной Бельгии примерно за 40 млн, но и такая сумма для «блауграны» может оказаться слишком крупной.

Уменьшить объем выплат «Барселона» может с помощью включения в сделку своих футболистов. В числе кандидатов на обмен называются Клеман Лангле, Серджиньо Дест, Ансу Фати и Фермин Лопес.

Сам Онана заинтересован в возможности выступать за каталонцев и будет ждать предложения от них как можно дольше. В качестве претендента на хавбека также выделяется «Арсенал».

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 22 игры в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев
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Ответ SaH4r.
Какой ещё Фермин Лопес?
Просто Диарея как обычно выдумывает новости ради новости )
Все болельщики взяли и просто так поверили, что Барселона хочет отпустить Фермина )
+30
-2
+28
Фермин нужен для ротации! а всех остальных не только можно но и нужно отдать
Деста вроде Псв выкупить хочет
+22
0
+22
Какой ещё Фермин Лопес?
+25
-4
+21
Ответ Okaka
одни косячники и травматы
Фермин топарь
+9
0
+9
Эээ, Лопеса не трогайте, пространство находит великолепно
Ему прицел настроить и будет лютым топчиком
+9
-1
+8
Интересно и кто из этих игроков захочет играть за Эвертон в пердиве?
+6
0
+6
Фермина оставьте в покое, отличный игрок .
+4
0
+4
Не тот Онана))
+4
-2
+2
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Эээ, Лопеса не трогайте, пространство находит великолепно Ему прицел настроить и будет лютым топчиком
Топчиком не будет, но заменить Роберто вполне сможет
+1
0
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Бред, Фермина не отдадут.
Утка. Наглая желтая утка.
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Деньги Эвертону важнее игроков, поэтому они кривоногих из Каталонии рассматривать даже не будут))
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Фермина рано отдавать в Эвертон. Фати тоже не сразу перешел в Брайтон 😆
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Так эта россыпь новых Месси даже не уровень чемпионшипа в которые эвертон отправиться, зачем они им?
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Ответ Зверёк
Кессиэ 2,но менее результативный,зачем отпускали Кессиэ?
Кессие средний опорник
На его место взяли топаря Гюндо
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Ответ Roman
Новость через пару лет: Барселона может отдать Ямаля, Кубарси, Гави и Педри, чтобы меньше платить за *подставьте любое имя"
чтоб купить футбольный клуб со стадионом?
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