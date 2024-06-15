«Арсенал» сделал запрос о трансфере Амаду Онана. «Эвертон» хочет больше 50 млн фунтов за опорника

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Амаду Онана Футбол

Амаду Онана может перейти в «Арсенал».

Лондонский клуб сделал запрос о возможности трансфера опорного полузащитника «Эвертона», сообщает BBC.

Мерсисайдская команда готова рассматривать продажу футболиста за сумму более 50 миллионов фунтов.

Амаду Онана перешел в «Эвертон» из «Лилля» в 2022 году за 33 миллиона фунтов.

В прошедшем сезоне бельгиец провел 30 матчей в АПЛ и забил два гола. Статистику футболиста можно изучить здесь.

8 комментариев
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Ответ Кирилл Голивец
Такие деньги за дублера Райса? (он не распасовщик, а силовой ЦПЗ, который много делает рывков вторым темпом)
Парти уходит, думаю, много матчей они могут вместе выходить, и Райс сможет больше времени проводить в атаке
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+10
это было бы отлично - адаптирован в АПЛ, молод, замена Парти в схеме с двумя опорными, выше Хавертца (при стандартах Арса это важно)
+6
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+6
Хороший вариант на замену уходящему Томасу Парти.
Или Онана или Дуглас Луис.
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+4
Ответ ozonev
Хороший вариант на замену уходящему Томасу Парти. Или Онана или Дуглас Луис.
Луис оформляет уже бумаги в Ювентус
+4
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+4
Такие деньги за дублера Райса? (он не распасовщик, а силовой ЦПЗ, который много делает рывков вторым темпом)
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+2
Кронке дал Артете 200М на трансферы, плюс кого то продадут - за 50 можно брать в ротацию и на перспективу
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Эвертон что бы из финансового фэйр плэй вылезти свои активы продает, нужно по максимуму их продавать
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Арсеналу так же надо подумать о приобретении классического ЦЗ. Исаак например идеально бы подошел.
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