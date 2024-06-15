«Арсенал» сделал запрос о трансфере Амаду Онана. «Эвертон» хочет больше 50 млн фунтов за опорника
Амаду Онана может перейти в «Арсенал».
Лондонский клуб сделал запрос о возможности трансфера опорного полузащитника «Эвертона», сообщает BBC.
Мерсисайдская команда готова рассматривать продажу футболиста за сумму более 50 миллионов фунтов.
Амаду Онана перешел в «Эвертон» из «Лилля» в 2022 году за 33 миллиона фунтов.
В прошедшем сезоне бельгиец провел 30 матчей в АПЛ и забил два гола. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Или Онана или Дуглас Луис.