«Арсенал» сделал запрос о трансфере Амаду Онана. «Эвертон» хочет больше 50 млн фунтов за опорника

Амаду Онана может перейти в «Арсенал».

Лондонский клуб сделал запрос о возможности трансфера опорного полузащитника « », сообщает BBC.

Мерсисайдская команда готова рассматривать продажу футболиста за сумму более 50 миллионов фунтов.

перешел в «Эвертон» из «Лилля» в 2022 году за 33 миллиона фунтов.

В прошедшем сезоне бельгиец провел 30 матчей в и забил два гола. Статистику футболиста можно изучить здесь.