Скалони после 1:0 с Чили: «Заслуженная победа Аргентины. Месси? Помню его забег на 50 метров, пока не могу сказать, как он себя чувствует»

Лионель Скалони высказался о победе над Чили и состоянии Лионеля Месси.

Аргентина одолела Чили (1:0) во 2-м туре Кубка Америки за счет гола на 88-й минуте и вышла в 1/4 финала. Месси получил повреждение приводящей мышцы правой ноги, но остался на поле до финального свистка.

«Заслуженная победа, матч был непростым и был выигран в самый неожиданный момент. Но команда всегда продолжала верить и атаковать. проделала отличную работу.

После игры я с Месси не разговаривал. Помню его забег на 50 метров. Я не могу сказать, как он себя чувствует, потому что не видел его после матча.

В следующем матче сыграют ребята, которые не играли в первых встречах, потому что я должен увидеть их в деле, и они этого заслуживают.

Сегодня Лаутаро [Мартинес] забил, мы очень рады. Первый, кто этому рад – он сам, затем – Хулиан [ ]. И третий – я.

Дибу [ ] спас нас дважды, мы им довольны. Энцо [ ] чувствует себя хорошо, он восстанавливается и возвращается на свой уровень, он нам нужен», – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

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