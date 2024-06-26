Скалони после 1:0 с Чили: «Заслуженная победа Аргентины. Месси? Помню его забег на 50 метров, пока не могу сказать, как он себя чувствует»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу травмы Кубок Америки Эмилиано Мартинес Лаутаро Мартинес Интер Майами Хулиан Альварес Энцо Фернандес Футбол

Лионель Скалони высказался о победе над Чили и состоянии Лионеля Месси.

Аргентина одолела Чили (1:0) во 2-м туре Кубка Америки за счет гола на 88-й минуте и вышла в 1/4 финала. Месси получил повреждение приводящей мышцы правой ноги, но остался на поле до финального свистка.

«Заслуженная победа, матч был непростым и был выигран в самый неожиданный момент. Но команда всегда продолжала верить и атаковать. Сборная Чили проделала отличную работу.

После игры я с Месси не разговаривал. Помню его забег на 50 метров. Я не могу сказать, как он себя чувствует, потому что не видел его после матча.

В следующем матче сыграют ребята, которые не играли в первых встречах, потому что я должен увидеть их в деле, и они этого заслуживают.

Сегодня Лаутаро [Мартинес] забил, мы очень рады. Первый, кто этому рад – он сам, затем – Хулиан [Альварес]. И третий – я.

Дибу [Мартинес] спас нас дважды, мы им довольны. Энцо [Фернандес] чувствует себя хорошо, он восстанавливается и возвращается на свой уровень, он нам нужен», – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

Месси собирает стадионы на Кубке Америки: теперь помог Аргентине обыграть Чили

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Иван Иванов
Хахаха После 50ти метровки можно и пешочком..))) Вы не подумайте, что я физрук уровня Саутгейта)) я ЧМ брал. Ди Маттео кстати ЛЧ брал, тоже топчик
Посыл твой в чем ?
+7
-4
+3
Роману за его комментарии нужно дать леща, восемь раз)
+4
-2
+2
Разумно, там и скамейка по силам как основной состав. Лидеры перед 1/4 отдохнут
+5
-4
+1
Ответ Иван Иванов
Хахаха После 50ти метровки можно и пешочком..))) Вы не подумайте, что я физрук уровня Саутгейта)) я ЧМ брал. Ди Маттео кстати ЛЧ брал, тоже топчик
А Кубок Америки кто брал?
+2
-2
0
Ответ Gleb
А Кубок Америки кто брал?
"Казань брал, Астрахань брал.."
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий