Скалони после 1:0 с Чили: «Заслуженная победа Аргентины. Месси? Помню его забег на 50 метров, пока не могу сказать, как он себя чувствует»
Лионель Скалони высказался о победе над Чили и состоянии Лионеля Месси.
Аргентина одолела Чили (1:0) во 2-м туре Кубка Америки за счет гола на 88-й минуте и вышла в 1/4 финала. Месси получил повреждение приводящей мышцы правой ноги, но остался на поле до финального свистка.
«Заслуженная победа, матч был непростым и был выигран в самый неожиданный момент. Но команда всегда продолжала верить и атаковать. Сборная Чили проделала отличную работу.
После игры я с Месси не разговаривал. Помню его забег на 50 метров. Я не могу сказать, как он себя чувствует, потому что не видел его после матча.
В следующем матче сыграют ребята, которые не играли в первых встречах, потому что я должен увидеть их в деле, и они этого заслуживают.
Сегодня Лаутаро [Мартинес] забил, мы очень рады. Первый, кто этому рад – он сам, затем – Хулиан [Альварес]. И третий – я.
Дибу [Мартинес] спас нас дважды, мы им довольны. Энцо [Фернандес] чувствует себя хорошо, он восстанавливается и возвращается на свой уровень, он нам нужен», – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.
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