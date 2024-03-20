Фанаты «Осасуны» скандировали «на хер «Реал» до, во время и после матча с «Мадридом». «Подавляющее большинство» называло Винисиуса «недоумком» после желтой, утверждает репортер

Появилась информация о кричалках болельщиков «Осасуны» в адрес игроков «Реала».

Репортер Франсиско Мануэль Ариас Лопес подробно описал все скандирования, которые были направлены против мадридского «Реала» и лично против вингера «сливочных» во время матча 29-го тура между «Осасуной» и «Реалом» (2:4).

В отчете поясняется, что за несколько минут до начала матча болельщики хозяев, расположившиеся на нижней части южной трибуны, в течение 20 секунд скандировали: «да, да, на хер « » (в оригинале puta Real Madrid, буквальный перевод puta – «шлюха» – Sports). Эту кричалку скандировали 6 раз до начала матча.

Эти же скандирования повторялись в течение нескольких фаз матча. В частности, согласно отчету, это происходило на 4-й, 18-й, 34-й, 53-й, 60-й, 61-й, 88-й и 89-й минутах, а также 20 секунд через 5 минут после завершения игры.

Далее репортер подробно описывает моменты, когда против Винисиуса раздавались кричалки. Первый – на 36-й минуте матча, когда болельщики «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!» в течение 15 секунд.

Семь минут спустя, на 43-й минуте, Винисиус получил желтую карточку. На это отреагировала часть трибун, скандируя: «Недоумок, недоумок». Утверждается, что эту кричалку «скандировало подавляющее большинство болельщиков на стадионе в течение примерно 10 секунд». Слово «обезьяна» болельщиками «Осасуны» не употреблялось.